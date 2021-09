Der Ticker startet um 5:30 Uhr

21:16 Booster-Impfung für US-Präsident Biden US-Präsident Joe Biden (78) hat eine dritte Impfdosis gegen Covid-19 erhalten. Er will damit ein Beispiel für die geschätzt 60 Millionen Amerikaner geben, für die eine Auffrischungsimpfung infrage kommt. Biden wies Kritiken zurück, die sagen, die USA sollten mehr Geld für Impfstoff in andere Länder aufwenden, anstatt eine Auffrischungskampagne zu lancieren. Die US-Gesundheitsbehörden empfehlen eine Auffrischungsimpfung Personen ab 65 Jahren und Risikopatienten, die den Impfstoff von Pfizer/Biontech erhalten haben. Die Arzneimittelbehörde (FDA) hat den Antrag des Pharmaherstellers Moderna noch nicht geprüft, mit dem das Unternehmen ebenfalls eine Auffrischungsdosis anbietet.

20:39 «Pop-up»-Impfangebote in der Waadt Der Kanton Waadt will weiterhin den Zugang für eine Covid-19-Impfung erleichtern. Drei Impfzentren, Link öffnet in einem neuen Fenster in Aigle, Aubonne und Orbe wurden eingerichtet, wo Impfungen ohne Terminabmachung möglich sind. Alle Personen ab 16 Jahren, die in den vergangenen vier Wochen nicht positiv auf das Coronavirus getestet wurden, können an diesen drei Orten ohne Anmeldung vorbeikommen. Sie erhalten eine erste Dosis und können sich für die zweite Impfung anmelden. Diese «Pop-up»-Impfangebote knüpfen an andere lokale Aktionen an, die im Kanton Waadt durchgeführt wurden, etwa in Flon, Lausanne. Impfungen ohne Voranmeldung sind auch in fixen Einrichtungen wie dem Vaccinodrom Beaulieu in Lausanne oder dem Covid-19-Zentrum im Spital Morges möglich.

19:20 Swiss will ungeimpftes Flugpersonal ab Januar entlassen Die Fluggesellschaft Swiss warnt ungeimpfte Mitarbeitende vor einer Kündigung. Voraussichtlich ab Ende Januar 2022 würden Kündigungen für Mitarbeitende ausgesprochen, die sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollen. Cockpit- und Kabinen-Personal, das mehr Zeit für eine Entscheidung benötigt, könne vorerst für rund sechs Monate die Arbeit niederlegen und innerhalb dieser Zeit wieder zurückkehren – sofern sie vollständig geimpft sind, teilte ein Swiss-Sprecher auf Anfrage der Agentur AWP mit. Wer sich allerdings grundsätzlich nicht impfen lassen möchte, erhält die Kündigung. Das Nichterfüllen dieses Impfobligatoriums sei eine Pflichtverletzung gemäss gültigem Arbeitsvertrag. Die Kündigung dürfte derzeit weniger als der Hälfte der Angestellten der Fluggesellschaft drohen. Swiss hat bereits am 24. August bekannt gegeben, dass sich ihre Angestellten impfen lassen müssen. Die Umsetzung des Impfobligatoriums sei für eine stabile Operation von zentraler Bedeutung. Um ab Dezember für den Flugdienst eingesetzt werden zu können, müsse das fliegende Personal bis 1. Dezember 2021 vollständig geimpft sein. Swiss hat mit der Pilotengewerkschaft Aeropers und der Gewerkschaft für das Kabinenpersonal Kapers zum weiteren Vorgehen das Gespräch gesucht. Legende: Swiss beharrt auf dem Impfobligatorium für einen stabilen Luftfahrtsbetrieb ab Januar. Swiss Media

18:50 Ständerat heisst Zertifikatspflicht im Parlament gut Der Ständerat hat mit 36 zu 6 Stimmen der Zertifikatspflicht für den Zutritt ins Parlamentsgebäude zugestimmt. Parlamentarierinnen und Parlamentarier hätten eine Vorbildfunktion und könnten keine Ausnahme beanspruchen, hiess es. Eine Ausnahme hat der Ständerat aber doch noch eingefügt: Ratsmitglieder, die kein Zertifikat vorweisen können, erhalten trotzdem Zutritt, sofern sie im Parlamentsgebäude eine Maske tragen. So könnten sie auch ohne Zertifikat ihres Amtes als Volksvertreter oder -vertreterinnen walten. Der Vorschlag geht nun in den Nationalrat.

18:16 EU-Arzneimittelbehörde prüft dritte Dosis von Moderna Die europäische Arzneimittelagentur EMA prüft einen Antrag des Impfherstellers Moderna auf Zulassung einer dritten Dosis. Die vorgelegten Daten sollten nach einem beschleunigten Verfahren bewertet werden, teilte die EMA in Amsterdam mit. Der sogenannte Booster könnte Menschen ab zwölf Jahren mindestens sechs Monate nach der zweiten Impfdosis gespritzt werden, um den Schutz vor einer Corona-Infektion zu erhöhen. Bisher werden diese Booster in einigen Ländern bereits Menschen mit einem geschwächten Immunsystem angeboten. Die EMA erklärte erneut, dass im Prinzip eine dritte Impfdosis als Schutz vor einer Infektion nicht notwendig sei. Die Entscheidung, ob zusätzliche Impfdosen angeboten werden sollen, würde auch nicht die EMA treffen, sondern sei Sache der EU-Mitgliedsstaaten.

17:30 Pfizer treibt Entwicklung von Anti-Corona-Medikament voran Der US-Pharmakonzern Pfizer hat eine grosse klinische Studie mit einem Medikament zur Vorbeugung gegen Covid-19 begonnen. In dieser soll das Mittel an bis zu 2660 gesunden Erwachsenen getestet werden, die im selben Haushalt wie eine mit Corona infizierte Person leben. Die Arznei wird in der Studie der Phase 2/3 zusammen mit einer niedrigen Dosis des HIV-Medikaments von Pfizer oral eingenommen. In den USA ist Remdesivir von Gilead, das intravenös verabreicht wird, das bislang einzige zugelassene antivirale Medikament zur Behandlung von Covid-19.

16:46 Japan plant Aufhebung des Notstands in betroffenen Präfekturen Ende September soll der Notstand in 19 Präfekturen Japans aufgehoben werden, berichtete der japanische Fernsehsender NHK. Premierminister Yoshihide Suga kündigte an, dass die Regierung nach einem Treffen mit Fachexperten am Dienstag Stellung zu den Lockerungen des Notstands nehmen werde. Falls dies anerkannt werden sollte, wäre Japan für das erste Mal seit sechs Monaten von den Beschränkungen des Corona-Notstands befreit. Zurzeit müssen Restaurants früh schliessen und dürfen teilweise keinen Alkohol ausschenken. Einwohner sind gebeten, nicht dringende Ausflüge zu vermeiden sowie die Grenzen zwischen den Präfekturen nicht zu überqueren. Im Sommer kämpfte Japan wegen der hochansteckenden Delta-Variante mit Infektionszahlen von 25'000 pro Tag. In den letzten Wochen erholte sich die epidemiologische Lage jedoch deutlich. Über die Hälfte der Bevölkerung ist mittlerweile vollständig geimpft. Legende: Über 57 Prozent der Bevölkerung Japans ist vollständig geimpft. Keystone

Ab dem 8. Oktober dürfen Clubs, Discos und Nachtlokale auf Mallorca und den anderen Baleareninseln erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie wieder öffnen. Das kündigte das regionale Tourismusministerium angesichts der niedrigen Fallzahlen an. Trotzdem werde es weiterhin Schutzmassnahmen geben: Wer tanzen will, muss dabei eine Maske tragen und wer ein Getränk konsumiert, muss dieses sitzend einnehmen. Ausserdem müssen die Lokale um 5 Uhr morgens schliessen. Zwar durften Bars und Kneipen auch während der Pandemie unter wechselnden Auflagen Kundinnen und Kunden bedienen, doch Tanzflächen waren geschlossen. Die Justiz muss den Plänen der Politik noch zustimmen. Es ist vorgesehen, dass beim Einlass per Covid-Pass nachgewiesen werden muss, dass man geimpft, genesen oder getestet ist. Die Lokale werden voraussichtlich auch nur 75 Prozent der jeweils zulässigen Gästezahl einlassen dürfen.

15:55 Gesamtbundesrat kommentiert Maurers Trychler-Auftritt nicht Ueli Maurers umstrittener Auftritt im Hemd der «Freiheitstrychler» und eine nachfolgende Rede, in der er seinen Unmut über die Corona-Politik des Bundesrats durchblicken liess, gab auch im Nationalrat zu reden. In der Fragestunde forderte die Ratslinke Antworten vom Bundesrat auf das Ausscheren des Finanzministers bei einem SVP-Anlass in Wald/ZH am 12. September. Die Fragen der beiden SP-Nationalräte Roger Nordmann und Nadine Masshardt waren allerdings eher rhetorischer Natur und wurden von Bundespräsident Guy Parmelin nur allgemein beantwortet: Dieser beliess es bei Ausführungen über das Kollegialitätsprinzip und die verfassungsmässigen Kompetenzen des Bundesrats. Nichtsdestotrotz: Unter der Bundeshauskuppel ging die Temperatur kurzzeitig hoch. Ueli Maurers umstrittene Rolle in der Pandemie-Bewältigung dürfte die Politik auch im anstehenden Abstimmungskampf zum Covid-Gesetz beschäftigen. 01:19 Video Nadine Masshardt (SP/BE): «Teilt der Bundesrat die Meinung, dass es keine Pandemie gibt, sondern nur eine Führungskrise?» Aus News-Clip vom 27.09.2021. abspielen

15:47 GL: Landesbibliothek führt Abholservice für Personen ohne Zertifikat ein Für den Besuch der Landesbibliothek müssen Personen ab 16 Jahren ein Covid-Zertifikat vorweisen. Trotzdem möchte die Landesbibliothek den Kundinnen und Kunden ohne Zertifikat ermöglichen, Bücher und andere Medien auszuleihen. Deshalb gibt es ab sofort einen kostenlosen Abholservice, für den kein Zertifikat notwendig ist. Dabei können bis zu zehn Medien pro Bibliotheksausweis telefonisch oder per Mail bestellt werden. Für die Personen ohne Zertifikat gelten beim Abholen der Medien Maskenpflicht sowie die Abstandsregeln, wie die Staatskanzlei Glarus in einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensterschreibt. Alle Lese- und Arbeitsplätze stehen für Personen mit Zertifikat wieder zur Verfügung. Dabei müssen keine Masken getragen werden.

15:14 Auch Kanton Luzern setzt auf Impftruck Der Kanton Luzern baut die dezentralen Impfangebote weiter aus: Am 29. September startet der Impftruck in Dagmarsellen. Ab 9:30 Uhr können sich Impfwillige ab 12 Jahren, die im Kanton Luzern wohnhaft sind, ohne Voranmeldung gegen das Coronavirus impfen lassen, wie die Staatskanzlei in einer Mitteilung , Link öffnet in einem neuen Fensterschreibt. 12- bis 15-Jährige benötigen eine Einverständniserklärung. An welchen zusätzlichen Tagen der Impfbus in weiteren Luzerner Gemeinden Halt machen wird, teilt das Gesundheits- und Sozialdepartement am Mittwoch mit. 01:49 Video Aus dem Archiv: Impfbus macht Halt beim Fussballplatz Aus Tagesschau vom 28.08.2021. abspielen

14:40 Sydney will Lockdown für Geimpfte beenden Nachdem Sydney wochenlang im Lockdown war, sollen ab Mitte Oktober die Corona-Beschränkungen für geimpfte Einwohner gelockert werden. Sobald 70 Prozent der Menschen vollständig geimpft seien, würden die Lockerungen in Kraft treten, kündigte die Regierungschefin von New South Wales, Gladys Berejiklian, an. Sie sei zuversichtlich, dass diese Marke am 11. Oktober erreicht werde. Bars, Restaurants und Geschäfte dürften dann für geimpfte Gäste wieder öffnen. Für die ungeimpften Einwohner in News South Wales sollen die Beschränkungen jedoch bis Anfang Dezember bestehen bleiben. Bis dahin rechnen die Behörden mit einer Impfquote von 90 Prozent. Berejiklian wandte sich folgendermassen an die ungeimpften Personen: «Wenn Sie ein Essen mit Freunden haben und Menschen in Ihrem Zuhause empfangen möchten, müssen Sie sich impfen lassen.» Ebenfalls werde der Corona-Lockdown in Canberra, der Hauptstadt Australiens, Mitte Oktober gelockert, teilten die Behörden mit.

14:00 Vietnam erhält Impfdosenspende aus Deutschland Deutschland unterstützt Vietnam mit weiteren 2.6 Millionen Covid-Impfdosen von AstraZeneca. Dabei handelt es sich bereits um die zweite Lieferung von Impfstoffen aus Deutschland innerhalb von zwei Wochen. Insgesamt hat Deutschland nun 3.45 Millionen Impfstoffdosen an Vietnam gespendet. Gemäss dem deutschen Botschafter in Vietnam ist die Spende Ausdruck der Solidarität mit dem vietnamesischen Volk. Seit Mai kämpft das Land mit 98 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern gegen die bisher schwerste Welle. Rund 18'000 Menschen sind in Verbindung mit Covid-19 gestorben, 750'000 Infektionen meldeten die Behörden bisher. Allerdings werden in Vietnam nur die Fälle aus positiven PCR-Tests gezählt. In Ho-Chi-Minh-Stadt wurden 80 Prozent aller Fälle gezählt, womit die Stadt als Epizentrum des neusten Ausbruchs bezeichnet wird. Berichten zufolge hat Ho-Chi-Minh-Stadt möglicherweise 40 Prozent mehr Coronafälle, die nicht registriert sind.

13:34 BAG registriert 3096 neue Coronavirus-Fälle innerhalb von 72 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3096 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1332 . Das sind 29 Prozent weniger als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 250.85 .

. Das sind als in der Vorwoche. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 49 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 34 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 24 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 586 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 210 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 17 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet. 25 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 11 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 24 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 4.5 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 35'976 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 5 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 4 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gesunken. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 10'377'115 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 27'367 Personen pro Tag geimpft. Das sind 12.5 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 54.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 8.7 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:10 Rassismuskommission warnt vor gefährlichen Verschwörungstheorien In Krisenzeiten grassieren Verschwörungstheorien, falsche «Fakten» und Rassismus. Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) macht Verschwörungstheorien als Treiber rassistischer Einstellungen und Diskussionen dingfest. Um diese Theorien anzugehen, müssten Stereotype und Vorurteile bekämpft werden, hält die Kommission in ihrem erschienenen Magazin «Tangram» fest, in dem sie Experten zu Wort kommen lässt. Gerade Gruppen, die Rassismus und Rassendiskriminierung am meisten ausgesetzt sind, werden zu den ersten Opfern der Verschwörungsszene und der Falschinformationen. Welche Berührungspunkte haben Verschwörungsnarrative, Desinformation und Rassismus? Dieser brandaktuellen Frage geht die Zeitschrift Tangram der EKR in ihrer neusten Ausgabe nach. Medienmitteilungen https://t.co/i3fKNajC1o — EKR CFR (@ekrcfr) September 27, 2021

12:44 Bundesrat: Nein zu Covid-Gesetz würde Reisefreiheit einschränken Falls die Revision des Covid-19-Gesetzes am 28. November abgelehnt würde, hätte das laut Bundesrat und Kantonen schwere Folgen für die Tourismuswirtschaft und andere Branchen. Wegfallen würde auch das Covid-Zertifikat – und damit die Reisefreiheit der Bevölkerung. Das Zertifikat erleichtere aktuell das Reisen im In- und Ausland, das sei für das Tourismusland Schweiz von grosser Bedeutung, sagte Bundespräsident und Wirtschaftsminister Guy Parmelin vor den Medien in Bern. Wenn bei einem Nein zum Covid-Gesetz die rechtliche Grundlage für das Zertifikat verschwände, hätte das laut der Regierung verheerende Folgen für die Tourismus-, Gastro- und Hotelleriebranche, die sowieso schon unter Druck stehen. Legende: Gesundheitsminister Alain Berset: «Das Zertifikat verhindert Schliessungen.» Keystone

12:10 Neuseeland lanciert Pilotprojekt zur Heim-Isolation für Reisende Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern kündigt ein Pilotprojekt an, bei dem Neuseeländerinnen und Neuseeländer bei ihrer Rückkehr aus dem Ausland die Isolation zu Hause verbringen dürfen. Bisher müssen Reisende bei ihrer Rückkehr für zwei Wochen in Hotels unter Quarantäne. Das Pilotprogramm umfasse laut Ardern 150 Geschäftsreisende, die zwischen dem 30. Oktober und dem 8. Dezember ankommen werden. Das Programm werde Überwachung und Tests umfassen. «Der einzige Grund, weshalb wir dieses Selbstisolations-Projekt starten, ist eine Vorbereitung auf die hohe durchimpfte Bevölkerungsrate», sagte die Premierministerin. «Die Absicht dahinter ist, dass im ersten Quartal 2022, wenn mehr Neuseeländer geimpft sind, die Selbstisolation zu Hause sicherer sein wird.» Gemäss Ardern ist 43 Prozent der Bevölkerung Neuseelands ab 12 Jahren vollständig geimpft. Neuseeland verfolgt einen Null-Toleranz-Ansatz gegenüber dem Coronavirus und versucht, die Deltavariante vollständig zu eliminieren. Legende: Reuters

11:42 BL: Corona-Massentestprogramm wird bis Ende Jahr verlängert Das Projekt «Breites Testen Baselland» wird an den Schulen, Betrieben, Institutionen, Spitälern sowie in den Alters- und Pflegeheimen im Kanton Baselland bis Ende Jahr fortgesetzt. Der Kanton ist überzeugt, dass das Programm helfe, die Infektionszahlen in der aktuellen Pandemielage zu kontrollieren. Bereits seit den Frühlingsferien konnte nachgewiesen werden, dass das breite Testen ein sehr gutes Mittel sei, um die Infektionszahlen in den Schulen nach Schulferien in den Griff zu bekommen, teilte das Covid-Management in einer Medienmitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster mit. Jede Woche lassen sich gegen 40'000 Personen testen, die Teilnahme am Projekt ist freiwillig. Das breite Testen hat der Kanton vergangenen Februar lanciert.

11:17 Thailand verkürzt Quarantänezeit für Touristen ab Oktober Ab 1. Oktober werde Thailand auf die obligatorische Quarantänepflicht in Bangkok und neun weiteren Regionen verzichten, teilten die Behörden am Montag mit. Das Land versuche, seine Impfrate zu steigern und den angeschlagenen Tourismussektor wiederzubeleben. Zu den Regionen gehören die beliebten Touristengebiete Chiang Mai, Phangnga, Krabi, Hua Hin, Pattaya und Cha-am, gefolgt von der erfolgreichen Wiedereröffnung der Inseln Phuket und Samui für Geimpfte in Pilotprojekten seit Juli. Die Behörden werden ebenfalls die Quarantänezeit für Besucher, die ab dem 1. Oktober einreisen, landesweit verkürzen, teilte die Covid-Taskforce mit – konkret für geimpfte Touristen auf sieben Tage und für ungeimpfte Personen auf zehn Tage. Diese neue Regelung ist Teil von mehreren Lockerungsmassnahmen, welche die Regierung bekannt gegeben hat. Unter anderem wird die nächtliche Ausgangsbeschränkung gelockert und gilt von 22 Uhr bis 4 Uhr anstatt wie bisher von 21 Uhr bis 4 Uhr. Legende: Bisher ist weniger als ein Drittel der Bevölkerung Thailands geimpft. Keystone