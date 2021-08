Der Ticker startet um 5:30 Uhr

18:51 Hohe Fallzahlen nach den Sommerferien Im Kanton Baselland sind seit dem Schulbeginn am Montag 111 Schülerinnen und Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. 240 Schülerinnen und Schüler befanden sich am statistisch erfassten Stichtag vom Mittwoch in Quarantäne. Die positiven Fälle verteilen sich proportional regelmässig auf alle Schulstufen mit Ausnahme der Mittelschulen, wo die Fallstatistik vom Donnerstag etwas weniger Fälle ausweist. In der Baselbieter Gesamtbevölkerung sind in der vergangenen Woche 720 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie dem kantonalen Corona-Bulletin vom Donnerstag, Link öffnet in einem neuen Fenster zu entnehmen ist. 828 Personen befanden sich in Isolation, das waren 329 Personen mehr als noch vor einer Woche. Audio Nach Schulstart: Positive Corona-Tests in 18 Baselbieter Klassen 19:39 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 17.08.2021. abspielen. Laufzeit 19:39 Minuten.

18:15 Kantonsspital Luzern muss Patienten verlegen Auf den Intensivstationen der Schweizer Spitäler liegen seit einigen Tagen wieder mehr Coronapatientinnen und -patienten. Und die Zahl steigt weiter stark an. Bei den meisten neuen Spitaleintritten handelt es sich um Ungeimpfte – mehrheitlich jüngeren Alters. Im Kantonsspital Luzern sei die Intensivstation heute Morgen voll gewesen, sagte Christoph Henzen, Leiter des Pandemiestabs, in der «Tagesschau». «Wir haben übers Wochenende über 50 Prozent mehr Patienten mit Covid bekommen», so Henzen. Sie alle seien nicht geimpft, ausser einer Patientin, die aber einen sehr milden Verlauf habe. Das Kantonsspital Luzern musste Patienten in andere Zentralschweizer Spitäler verlegen. 01:40 Video Spitäler am Limit Aus Tagesschau am Vorabend vom 19.08.2021. abspielen

16:56 Tessin veröffentlicht Impfquoten des Gesundheitspersonals Der Kanton Tessin veröffenlicht auf seiner Corona-Internetseite, Link öffnet in einem neuen Fenster seit heute die Impfquoten des Gesundheitspersonals in Spitälern, Altersheimen und externen Betreuungseinrichtungen wie der Spitex. Diese teilen die Impfquoten ihres Personals laut dem Tessiner Kantonsarzt freiwillig öffentlich mit. Durchschnittlich am höchsten ist demnach die Impfquote des Personals in den Tessiner Spitälern – sie liegt bei 83 Prozent. Bei den Spitex-Diensten ist sie deutlich geringer, nämlich bei 70 Prozent. Die Rangliste soll die ungeimpften Mitarbeitenden der einzelnen Betriebe animieren, sich doch noch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Legende: Wer wissen will, wie hoch die Impfquote des Gesundheitspersonals in einer bestimmten Tessiner Klinik oder einem Altersheim ist, braucht dafür nur die Corona-Internetseite des Kantons zu besuchen. Keystone

15:49 Kanton Schaffhausen schickt den Impfbus aufs Land Der Kanton Schaffhausen reagiert mit einem ausgebauten Impfangebot auf die steigenden Covid-19-Fallzahlen. Der Impfbus komme diesen Freitag in der Schaffhauser Unterstadt zum Einsatz, und am Samstag, 28. August, in der Gemeinde Neunkirch. Damit werde der Impfbus erstmals ausserhalb der Stadt eingesetzt, teilte das Gesundheitsamt mit. Damit soll der Bevölkerung im Klettgau eine wohnortnahe und niederschwellige Impfmöglichkeit geboten werden. Ebenfalls gezielt angegangen werden sollen Jugendliche. Bis Ende August sind deshalb Impfbus-Einsätze bei zwei Berufsfachschulen sowie an der Kantonsschule geplant.

15:08 SVP-Versammlung hat juristisches Nachspiel Weil an einer Versammlung der Berner SVP Anfang Juli die Covid-19-Regeln nicht genügend eingehalten wurden, hat die Staatsanwaltschaft die Geschäftsführerin der Kantonalpartei mittels Strafbefehl verurteilt. Der Strafbefehl richte sich gegen sie, weil sie die Veranstaltung organisiert habe, bestätigte die SVP-Geschäftsführerin Aliki Panayides eine Meldung auf dem Onlineportal der «Berner Zeitung». Angaben zur Höhe der Busse machte Panayides nicht. Sie liess auch offen, ob sie den Strafbefehl an die nächsthöhere juristische Instanz weiterzieht. An der Delegiertenversammlung Anfang Juli in Belp wurde fleissig die Hand geschüttelt, aus voller Kehle gesungen, aber kaum Masken getragen. Die Parteileitung machte an der Versammlung zwar mehrfach auf die Maskenpflicht im Saal aufmerksam, doch ohne grossen Erfolg. Auch erschienen wesentlich mehr Leute zur Versammlung als die 160 Personen, die sich angemeldet hatten. Legende: Beim Treffen der Berner SVP am 6. Juli wurde die Leitung vom Ansturm überrascht. Nach der Versammlung sagte damals Geschäftsführerin Aliki Panayides, man habe ein schriftliches Schutzkonzept erarbeitet und getan, was möglich gewesen sei. Keystone

14:19 Der Kanton Schaffhausen reagiert auf die aktuell steigenden Fallzahlen Die Infektionszahlen schnellen seit dem Ende der Sommerferien in die Höhe. Das Schaffhauser Contact Tracing konnte rund 60 Prozent der Ansteckungsorte in den letzten zwei Wochen zurückverfolgen. Rund ein Drittel aller Fälle geht dabei auf Ferienrückkehrer, insbesondere aus mediterranen Ländern, zurück. Personen, die aus solchen Ländern zurückgekehrt sind, wird dringendst empfohlen, sich zumindest einem offiziell anerkannten PCR- oder Antigenschnelltest zu unterziehen, um eine weitere Verbreitung des Virus auf Familie, Freunde, Bekannte oder Mitarbeitende zu verhindern. Privat durchgeführte Schnelltests sind situativ sinnvoll, bieten aber keine ausreichende Sicherheit. Audio In Schaffhausen traben neu auch Kindergärtner zum Spucktest an 05:28 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 16.08.2021. abspielen. Laufzeit 05:28 Minuten.

13:49 Iran: Zahl der Coronatoten steigt auf über 100'000 100'255 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet heute das iranische Gesundheitsministerium. Wegen der grassierenden Delta-Variante gab es in den letzten Wochen immer wieder neue Höchstwerte mit bis zu 600 Toten und 50'000 Neuinfektionen an einem Tag. Wegen der Wirtschaftskrise und US-Sanktionen fehlt es dem Land an Impfstoff – die Impfkampagne für die mehr als 83 Millionen Einwohner kommt daher nur schleppend voran. Seit dem Ausbruch der Pandemie im Februar vergangenen Jahres haben sich insgesamt fast 4.6 Millionen Iranerinnen und Iraner mit dem Virus angesteckt.

13:31 Das BAG meldet 2788 Neuinfektionen mit dem Coronavirus Das Bundesamt für Gesundheit BAG hat heute Mittag 2788 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2359 . Das sind 69 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen circa alle 9 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 311.21 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen circa . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 13.4 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 5 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'249 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 8 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet eine neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei zwei Verstorbenen .

neu verstorbene Person. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet 65 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 36 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 57 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell werden 604 Personen , wegen Covid-19 in einem Spital behandelt (plus 79 Prozent zur Vorwoche). Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern – inklusive Ad-Hoc-Betten – sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet . Davon sind 19 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell werden , wegen (plus 79 Prozent zur Vorwoche). Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern – inklusive Ad-Hoc-Betten – sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 9'371'332 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 19'325 Personen pro Tag geimpft. Das sind 3 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 50.4 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:15 Russischer Impfstoff soll nun besser gegen die Delta-Variante wirken Russische Forscher haben nach eigenen Angaben den seit gut einem Jahr angewandten Corona-Impfstoff Sputnik V für den Einsatz gegen die Delta-Variante modifiziert. Es sei allerdings noch zu früh, über den Grad der Wirksamkeit des Impfstoffs zu sprechen. Russland hat bisher insgesamt vier Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt und arbeitet nach Behördenangaben an einem fünften Vakzin. International vertrieben wird bisher Sputnik V, der Impfstoff wird von etwa 70 Ländern akzeptiert. In der EU wird eine Zulassung noch geprüft. Russland steht immer wieder in der Kritik, nicht ausreichend Daten zu liefern. EU-Mitglied Ungarn etwa setzt Sputnik aber bereits seit Langem ein – auf der Grundlage einer nationalen Genehmigung. 02:24 Video Aus dem Archiv: «Sputnik V» – der russische Corona-Impfstoff Aus Tagesschau vom 02.02.2021. abspielen

12:54 St. Gallen: Corona beschäftigt Staatsanwaltschaft und Gerichte Am Kreisgericht St. Gallen sind im August vier Fälle angesetzt, die mit Verstössen gegen die Covid-19-Verordnung zusammenhängen. In 546 weiteren Fällen habe die St. Galler Staatsanwaltschaft schon entschieden, sagte Stefan Hess, Sprecher der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. In 43 Fällen handelte es sich um Missachtung der Maskenpflicht. 100 Verfahren seien noch pendent. Der überwiegende Teil kommt nicht vor Gericht. Es habe bisher 41 Einsprachen gegen Strafbefehle gegeben, so Hess. Eine davon beschäftigte letzte Woche einen Einzelrichter am Kreisgericht St. Gallen. Dabei ging es um eine Frau, die im Zug keine Schutzmaske trug. Sie erreichte einen Teilerfolg: Vom Vorwurf des Ungehorsams gegen Anordnungen eines Sicherheitsorgans des ÖV wurde sie freigesprochen. Wegen Missachtung der Maskenpflicht muss sie eine Busse von 150 Franken und die Hälfte der Verfahrenskosten bezahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Audio Aus dem Archiv: Solothurner Naturheiler gewinnt vor Gericht 01:41 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 06.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:41 Minuten.

12:26 Impfdurchbrüche: BAG rechnet mit «beträchtlicher Dunkelziffer» Seit Ende Januar haben 122 Personen trotz vollständiger Impfung wegen einer Corona-Erkrankung im Spital behandelt werden müssen. 23 sind verstorben, 21 von ihnen waren über 80 Jahre alt, wie aus dem neuesten Wochenbericht des Bundesamts für Gesundheit, Link öffnet in einem neuen Fenster BAG hervorgeht. Insgesamt habe es seit dem 27. Januar 782 Impfdurchbrüche bei Personen gegeben, die mindestens 14 Tage mit zwei Dosen geimpft waren. Es sei aber mit einer «beträchtlichen Dunkelziffer» von geimpften Personen auszugehen, die keine Behandlung benötigten. Im Verhältnis zu den 229'037 gemeldeten Fällen von Ansteckungen im gleichen Zeitraum sowie zu den Hospitalisationen und Todesfällen sei die Zahl der Impfdurchbrüche trotzdem «sehr niedrig», schreibt das BAG. Und sie dürften in dem Bereich liegen, der gemäss Zulassungsstudien zu erwarten gewesen sei. Das BAG betont: Die hiesigen Impfstoffe würden auch bei der Delta-Variante «mit hoher Wirksamkeit gegen symptomatische Infektionen» und «gegen schwere Krankheitsverläufe» schützen.

11:41 Zahl der kritisch kranken Coronapatienten steigt stark Die Intensivstationen der Schweiz verzeichnen seit einigen Tagen wieder eine sehr starke Zunahme an kritisch kranken Coronapatientinnen und -patienten. Dies teilt die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin SGI mit. Die allermeisten der Betroffenen seien nicht gegen Corona geimpft. Wie die SGI weiter schreibt, würden vermehrt deutlich jüngere Menschen auf den Intensivstationen behandelt. Dies setze das Gesundheitswesen und die Intensivstationen erneut einem erhöhtem Druck aus. «Die SGI kann deshalb eine weitere Verschärfung des bereits bestehenden Personalmangels in der Intensivmedizin nicht ausschliessen, durch die sich wiederum die Situation auf den Intensivstationen zuspitzen würde.» Die Schweizerische Gesellschaft für Intensivmedizin erachte daher die Impfung «als entscheidende Massnahme» zur erfolgreichen Bewältigung der Pandemie. Man plädiere «für einen einfacheren und flächendeckenderen Zugang» zur Impfung und den möglichst vielsprachigen Informationen.

11:23 Corona-Impfpflicht in Österreich? Zustimmung steigt In Österreich schrumpft laut einer Umfrage die Zahl der Corona-Impfgegner. Während zu Jahresbeginn noch 30 Prozent der Bürgerinnen und Bürger eine Injektion ablehnten, seien es nun noch etwa 20 Prozent, teilte das Meinungsforschungsinstitut Gallup mit. Zugleich sei die Zustimmung zu einer generellen Impfpflicht von Juli auf August von 24 auf nun 29 Prozent gestiegen. Eine deutliche Mehrheit sei inzwischen dafür, dass Tests kostenpflichtig werden sollten, hiess es. «Die geimpfte Mehrheit will keine Einschränkungen mittragen müssen, sie möchte die Vorteile ihres Impfstatus nutzen, das heisst zu einer Normalität zurückzufinden», sagte Andrea Fronaschütz, Leiterin von Gallup Österreich. Die Umfrage vom 11. bis 13. August unter 1000 Personen ist laut Institut repräsentativ für die webaktive österreichische Bevölkerung im Alter ab 16 Jahren. Legende: Der Anteil Österreicher, die sich nicht impfen lassen wollen, ist im Vergleich zum Jahresbeginn von 30 Prozent auf nun noch etwa 20 Prozent gesunken. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup. Keystone

10:37 Neuseeland: Impfungen auch für Jüngere Neuseeland hat nach einem lokalen Corona-Ausbruch Impfungen für 12- bis 15-Jährige mit dem Impfstoff von Pfizer/Biontech zugelassen. Impfungen seien ab dem 1. September möglich, sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Kinder und Jugendliche der Altersgruppe könnten sich auch schon ab sofort impfen lassen, wenn ihre Eltern sie zu den Terminen begleiteten. Einem Bericht der Zeitung «New Zealand Herald» zufolge wurden einige Kinder und Jugendliche schon kurz nach Arderns Statement geimpft. Bisher waren Corona-Impfungen in Neuseeland für Menschen ab 16 Jahren erlaubt. Legende: Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle in Neuseeland stieg binnen eines Tages um mindestens elf auf 21 an. Behördenangaben zufolge war am Dienstag der erste lokale Corona-Fall seit Ende Februar entdeckt worden. Im Bild: Jacinda Ardern. Keystone

9:30 Impfbus fährt ab Montag in alle Bündner Regionen Ab dem 23. August ist in Graubünden ein Impfbus unterwegs, worin sich unentschlossene Personen impfen und beraten lassen können. Einen Monat später folgt für die zweite Impfdosis eine zusätzliche Tour. Im Bus werden Impfwillige den Impfstoff von Pfizer/Biontech erhalten. Man verfüge auch über das Moderna-Vakzin, dieses sei aber für Personen gedacht, die bereits ihre erste Impfdosis mit Moderna erhalten hätten. Laut Medienmitteilung des Kanton Graubündens, Link öffnet in einem neuen Fenster seien spontane Impfungen ein grosses Bedürfnis der Bevölkerung. Auch in den Impfzentren würden weiterhin Impftermine ohne Voranmeldung durchgeführt. Das kantonale Impfteam biete ab sofort die notwendige Infrastruktur für Impfungen in Betrieben, sodass sich interessierte Firmen anmelden könnten. Audio Aus dem Archiv: Mit dem Impfbus zur Durchimpfung 20:02 min, aus Regionaljournal Zürich Schaffhausen vom 24.06.2021. abspielen. Laufzeit 20:02 Minuten.

8:27 Kanton Bern nimmt Stellung zur BAG-Teststrategie Die Regierung des Kantons Bern äussert sich zum Plan des BAG, die Teststrategie anzupassen. Neu sollen präventive Einzeltests in den meisten Fällen nicht mehr kostenlos sein und selbst bezahlt werden müssen. Diese Änderung wird von der bernischen Regierung begrüsst, aber nur teilweise. Es gebe zu viele Ausnahmen. «Für die Bevölkerung ist die Testlandschaft mit ihrer Differenzierung zwischen präventiven Einzeltests, symptomatischem und fallorientiertem Testen, gepoolten Tests, Schnelltests, Selbsttests und PCR-Tests kaum mehr nachvollziehbar.» Deshalb schlägt der Kanton Bern folgende Lösung vor: Wer sich testen lässt, um danach ein Zertifikat anzufordern, soll den Test selbst bezahlen. Wer Symptome hat, nicht. Zudem sind aus Sicht des Regierungsrats insbesondere im privaten Bereich baldige Lockerungen angezeigt. «Die für private Anlässe geltenden Restriktionen lassen sich nicht mehr rechtfertigen, nachdem mittlerweile alle impfwilligen Personen die Gelegenheit zur Impfung erhalten haben.» Audio Aus dem Archiv: Kantone bewerten neue Teststrategien unterschiedlich 01:56 min, aus HeuteMorgen vom 18.08.2021. abspielen. Laufzeit 01:56 Minuten.

7:58 Erster Coronafall im Paralympischen Dorf von Tokio Wenige Tage vor Beginn der Paralympics in Tokio (24. August bis 5. September) ist der erste Coronafall im Athletendorf entdeckt worden. Das gaben die Organisatoren bekannt. Demnach sei ein Mitarbeiter mit Bezug zu den Paralympischen Spielen betroffen, der nicht in Japan ansässig ist. Weitere Details wurden nicht veröffentlicht. Bislang haben die Organisatoren 74 Infektionsfälle im Zusammenhang mit den Paralympics gemeldet, die Mehrheit davon bei in Japan lebenden Auftragnehmern und Mitarbeitern der Spiele. Weitere sechs Fälle wurden aus Gebieten gemeldet, die Teams für Trainingslager beherbergen. Legende: Bei den Athleten im Paralympischen Dorf, das am Dienstag eröffnet wurde, sind bislang keine Infektionen aufgetreten. Rund 4400 Athletinnen und Athleten aus etwa 160 Mannschaften sollen in Tokio teilnehmen. Reuters

7:09 Biden verteidigt Auffrischungsimpfungen gegen Kritik US-Präsident Joe Biden hat Auffrischungsimpfungen gegen das Coronavirus trotz weltweiter Impfstoffknappheit verteidigt. «Ich weiss, dass es einige führende Politiker in der Welt gibt, die sagen, dass Amerika keine dritte Impfung bekommen sollte, bis andere Länder ihre erste Impfung bekommen haben. Ich bin da anderer Meinung», sagte Biden. «Wir können uns um Amerika kümmern und gleichzeitig der Welt helfen», betonte der Präsident. Im Juni und August hätten die USA 50 Millionen Impfdosen in den USA verimpft und gleichzeitig 100 Millionen an andere Länder gespendet. Legende: Biden kündigte weitere Spenden im Herbst an. Reuters

5:18 Oxford-Studie vermutet: Infizierte Geimpfte unter Delta wohl ähnlich ansteckend wie Ungeimpfte Zwei Impfdosen mit Pfizer-Biontech oder Astra-Zeneca bieten einer Studie zufolge guten Schutz vor der Delta-Variante des Coronavirus. Allerdings sagten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Oxford auch, dass die Wirksamkeit der Vakzine mit der Zeit abnehme. Eine Infektion mit der Delta-Variante bei Vollgeimpften löse zudem eine vergleichbar hohe Viruslast wie bei Ungeimpften aus. Sofern sie sich anstecken, könnten Geimpfte damit unter Delta also ähnlich ansteckend wie Ungeimpfte sein. «Die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung ist immer noch geringer, wenn zwei Dosen verabreicht wurden. Jedoch liegt eine ähnliche Viruskonzentration wie bei einer Person vor, die überhaupt nicht geimpft wurde», sagte Sarah Walker, Professorin für medizinische Statistik und Epidemiologie an der Universität Oxford und Leiterin der Studie. Bei der Alpha-Variante sei die Viruslast bei Menschen, die sich trotz einer Impfung infizierten, noch deutlich niedriger gewesen. «Die Tatsache, dass wir eine höhere Viruslast sehen, deutet darauf hin, dass Herdenimmunität tatsächlich schwieriger werden könnte», sagte der Wissenschaftler Koen Pouwels von der Universität. «Impfstoffe sind wahrscheinlich am besten geeignet, schwere Krankheiten zu vermeiden und etwas weniger, um die Übertragung zu verhindern.» Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle im Bundesamt für Gesundheit BAG, hatte sich an einer BAG-Medienkonferenz Anfang August zu einer US-Studie mit einem ähnlichen Resultat geäussert. Im Online-Artikel ordnete die SRF-Wissenschaftsredaktion die Studie damals ein. Legende: Für die Studie, die noch nicht von unabhängigen Expertinnen und Experten geprüft wurde, analysierten die Wissenschaftler insgesamt Ergebnisse von mehr als drei Millionen Nasen- und Rachenabstrichen bei Erwachsenen in Grossbritannien. Keystone/Archiv (Symbolbild)