22:33 Impfteam in Guatemala angegriffen Dorfbewohner in Guatemala haben eine Impfkampagne gegen das Coronavirus gewaltsam unterbrochen und 50 Impfdosen zerstört. Ein etwa zehnköpfiges Team des Gesundheitsministeriums wurde am Montag in dem Ort Maguilá geschlagen und mehrere Stunden lang festgehalten, wie das Ministerium mitteilte. Die Bewohner drohten demnach damit, sie zu lynchen – die Lokalverwaltung musste vermitteln. Die aufgebrachte Menge warf den Angaben zufolge die Fläschchen mit dem Vakzin auf den Boden und zerbrach diese, unter anderem mit Steinen. Die Bewohner von Maguilá, das zur zentralguatemaltekischen Gemeinde Fray Bartolomé de las Casas gehört, hätten sich zuvor organisiert, um die Impfkampagne zu verhindern, hiess es. Sie lehnten es ab, dass dort gegen das Coronavirus geimpft werde – warum, wurde nicht mitgeteilt.

19:54 Slowenien: Polizei geht mit Tränengas und Wasserwerfern gegen Corona-Demo vor Sloweniens Polizei hat am Dienstag mehrfach Tränengas und Wasserwerfer gegen Tausende Demonstranten eingesetzt, die in der Hauptstadt Ljubljana gegen Corona-Massnahmen auf die Strasse gegangen sind. Wie mehrere slowenische Medien berichteten, haben Demonstranten dabei auf einem von der Polizei gesperrten Platz das Auto einer ausländischen Delegation umzingelt. Am Mittwoch beginnt im nahe gelegenen Brdo pri Kranju ein EU-Westbalkan-Gipfel mit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wegen der angekündigten Proteste vor dem EU-Gipfel hatte Sloweniens Regierung die Polizei angewiesen, Teile von Ljubljana, Brdo pri Kranju und des Orts Bled zu sperren. Legende: Keystone

18:42 Genfer Finanzplatz von Corona kaum getroffen Der Genfer Finanzplatz hat sich gegenüber der Coronakrise widerstandsfähig gezeigt. Laut einer von der Stiftung Genève Place Financière durchgeführten Umfrage waren in der ersten Jahreshälfte 2021 nur wenige Institute wirklich von der Covid-19-Pandemie betroffen. Der Trend ging gar zu höheren Gewinnen und mehr Nettoneugeld. Eine grosse Mehrheit der befragten Banken ist denn auch der Ansicht, dass die Auswirkungen der Pandemie auf den Geschäftsverlauf in den ersten sechs Monaten des Jahres gering waren, wie es in der am Dienstag publizierten Umfrage der Stiftung heisst. Bei «grossen» Finanzinstituten – gemeint sind solche mit mehr als 200 Arbeitsplätzen – fallen die Ergebnisse jedoch uneinheitlicher aus. Die Hälfte der befragten Firmen spürte die Auswirkungen zumindest «leicht». Derweil bezeichneten 43 Prozent der Befragten sie als «gering», während sieben Prozent sie als «hoch» einstuften. Legende: Keystone

17:07 Australien heisst Touristen erst im nächsten Jahr willkommen In Australien werden ausländische Touristen frühestens im nächsten Jahr wieder willkommen geheissen. Dies sagte der Premierminister Scott Morrison, als er Pläne für die Aufhebung einiger der strengsten und längsten Covid-19-Reisebeschränkungen vorstellte, die je von einer Demokratie verhängt wurden. Das Land wird stattdessen der Rückkehr von qualifizierten Migranten und Studenten Vorrang einräumen, sobald das von Morrison gesetzte Ziel – die vollständige Impfung von 80 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren – erreicht ist. Wenige Tage zuvor hatte der Premier angekündigt, dass geimpfte Bürger und Personen mit ständigem Wohnsitz ab November erstmals seit März 2020 wieder nach Übersee fliegen dürfen. Die strengen Reisebeschränkungen haben zum niedrigsten Stand der Einwanderung seit dem Zweiten Weltkrieg geführt. Die australischen Universitäten, die in hohem Masse von den Gebühren internationaler Studenten abhängig sind, wurden besonders hart getroffen, und viele befürchten, dass die Studenten woanders hingehen werden, wenn sie nicht bald einreisen dürfen. Legende: Keystone / Archiv

15:56 Glarner Regierung will keine Impfmobile und keine Gutscheine Der Glarner Regierungsrat beurteilt die Impfoffensive des Bundes zum Teil kritisch. Der Bundesrat müsse Ziele formulieren und klarmachen, bei welcher Impfquote welche Massnahmen aufgehoben werden könnten, betont die Kantonsregierung in der Mitteilung. Mobile Impfstellen schätzt die Regierung als «wenig zielführend für Glarner Verhältnisse» ein. Das bestehende Impfzentrum in Ennenda sei von überall im Kanton gut erreichbar. Der grosse logistische und personelle Aufwand für mobile Impfstellen könnte sich «mangels Interesses als Leerlauf erweisen». Die Einführung von 50-Franken-Gutscheinen für Personen, die Ungeimpfte durch Beratung zum Impfen motivieren, bewertet der Glarner Regierungsrat als ungerecht gegenüber all jenen, die sich bereits haben impfen lassen. Ausserdem sei eine Geldzahlung für einen Akt der Solidarität «unschweizerisch». Grundsätzlich begrüsse aber der Glarner Regierungsrat, dass die Anstrengungen der Corona-Impfkampagne nochmals intensiviert werden sollen. Sie lehnt aber weitere Kapazitätseinschränkungen bei grossen Publikumsveranstaltungen ab. Zudem fehlten klare Kriterien und Richtwerte für die Einführung und die Aufhebung der Zertifikatspflicht. Der Kanton Glarus beantragt, dass sämtliche Bestimmungen nur bis zum 30. April 2022 verlängert werden. Legende: Die Glarner Regierung (hier an der diesjährigen Landsgemeinde) ist über die bundesrätlichen Vorschläge nicht begeistert. Keystone / Archiv

15:08 Nidwalden weitet Testangebot aus Der Kanton Nidwalden reagiert auf die steigende Nachfrage nach Coronatests und öffnet ein zweites Testcenter beim alten Zeughaus in Oberdorf. Es wird jeweils von Donnerstag bis Samstag betrieben, eine Online-Anmeldung ist zwingend. Das bestehende Testcenter beim Spital Nidwalden dehnt zudem die Testzeiten aus. Dort stiessen die Kapazitäten an ihre Grenzen, seit der Einführung der Zertifikatspflicht, teilte die Nidwaldner Staatskanzlei mit. Zudem rechne man mit anhaltend hoher Nachfrage, da gewisse Länder für eine Einreise auch für Kinder ab sechs Jahren einen Test verlangen würden. Legende: Keystone / Archiv

14:31 Masserey: BAG hat sich bemüht, dass Jugendliche und Kinder am wenigsten stark betroffen sind Eine Journalistin fragt, ob es auch andere Massnahmen gebe, um Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Das BAG habe sich stets bemüht, dass Jugendliche und Kinder am wenigsten stark von den Massnahmen betroffen seien, erklärt Masserey. «So haben wir uns bemüht, dass die Kinder lange weiterhin in die Schule gehen können.» Mit dieser Frage ist die Fragerunde beendet. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und halten Sie hier im Liveticker oder auf der SRF-News-App weiter auf dem Laufenden.

14:28 Wie gravierend ist das Problem von Long-Covid? Ein Journalist erwähnt, dass sich laut dem Bundesamt für Sozialversicherungen 1241 Personen wegen Long-Covid bei der IV gemeldet hätten. «Wir sind uns bewusst, dass Long-Covid ein ernsthaftes Problem ist», sagt Virginie Masserey. Weiter möchte sie sich nicht zu dieser Zahl äussern. 00:26 Video Virginie Masserey kann sich zu Zahlen nicht äussern Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:25 Masserey: «Das BAG macht keine Überzeugungs-Anrufe an die Bevölkerung» Masserey hat keine Kenntnis von Anrufen des BAG an die Bevölkerung, die Nicht-Geimpfte überzeugen sollen. Man sei erst in der Vernehmlassung und zudem: «Solche Anrufe würden nicht von Angestellten des BAG gemacht werden.» 00:27 Video Virginie Masserey: «Wir machen keine Überzeugungs-Anrufe.» Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:24 Wie hat sich die Krise auf das Gesundheitspersonal ausgewirkt? Roswitha Koch vom SBK sagt, noch gebe es keine flächendeckenden Zahlen. Man habe aber Hinweise, dass das Personal rückläufig sei. Auf den Intensivstationen gebe es 10 bis 15 Prozent weniger Pflege-Kapazitäten – unter anderem, weil Personen das Gesundheitswesen verlassen hätten und aufgrund von Pensenreduktionen wegen Überlastung. Wegen der höheren Arbeitsbelastung hätten rund zehn Prozent der Angestellten den Pflegeberuf aufgegeben. Das könne dazu führen, dass Bettenabteilungen geschlossen werden, warnte Koch. 00:25 Video Roswitha Koch: «Das Pflegepersonal ist rückläufig.» Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:22 Wie steht es um Online-Coronatests? Nun beginnt die Fragerunde. Eine Journalistin will wissen, wie es um die Online-Coronatests steht, mit denen man per Video zum Zertifikat komme. Gemäss Virginie Masserey, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit (BAG), würden solche Tests in der Schweiz nicht existieren – das BAG wisse nichts von entsprechenden Angeboten hierzulande. 00:43 Video Virginie Masserey weiss nichts von Online-Tests Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:22 Luchsinger: «Wir wollen eine höhere Durchimpfung erzielen» Im Gespräch solle die Impfentscheidung unterstützt werden. Eine gute Beziehung sei dabei das Fundament für eine vertrauensvolle Beratung, sagte Luchsinger. Viele Personen liessen sich nach einer Beratung impfen. Auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gebe es schon lange einen Mangel an Fachkräften, sagte der Präsident der Haus- und Kinderärzte Schweiz. Es wäre jetzt besonders wichtig, diese Dienste auszubauen, sagte er. «Wir hoffen, dass das bei den Kantonen Gehör findet und man merkt, dass die Jugendlichen gefährdet sind.» 00:58 Video Philippe Luchsinger: «Vor allem die sozialen Medien verunsichern die Jugendlichen» Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:19 Philippe Luchsinger: «Impfung ist der einzige und richtige Ausweg» «Als Haus- und Kinderärzte sind wir ein wichtiger Pfeiler in der Bekämpfung der Pandemie», erklärt Philippe Luchsinger. Man habe jede Form der Kampagne des BAG bisher unterstützt. Die Impfung sei ein Instrument, das schon jahrzehntealt sei. «Wir haben gute, sichere Impfstoffe», sagte er. «Wir sind überzeugt, dass die Impfung der einzige und richtige Ausweg aus der Pandemie ist», betont Luchsinger weiter. 01:04 Video Philippe Luchsinger: «Impfungen kennen wir seit Jahrzehnten.» Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:17 Hélène Caume Gonçalves: «Es ist wichtig, dass man sich schützt» Auch Hélène Caume Gonçalves vom Gesundheitsamt des Kantons Waadt betont: Auf den Intensivstationen behandle man derzeit vor allem ungeimpfte und junge Personen. «Das ist schade. Denn wir haben Impfstoffe.» Im Kanton Waadt habe man festgestellt, dass die Impfung einfacher zugänglich werden müsse. Diese Erfahrung habe sie in Apotheken gemacht, wo immer wieder nach der Verfügbarkeit gefragt wurde. Die Impfkampagne müsse besonders mit Blick auf den Winter intensiviert werden, sagt Caume. Und sie erachtet es als wichtig, dass Personen bei Unsicherheiten in Bezug auf die Impfung Ansprechpersonen hätten – Hausärzte beispielsweise, Apothekerinnen oder auch weitere Fachpersonen. Sie ermutige vor allem junge Personen, sich an Fachpersonen zu wenden. «Besuchen Sie auch die Webseite des BAG, Link öffnet in einem neuen Fenster.» Die Konsequenzen der Krankheit könnten beschwerlich sein. «Es ist wichtig, dass man sich schützt.» 01:00 Video Auf den Intensivstationen behandelt man derzeit vor allem ungeimpfte und junge Personen. Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:13 «Überzeugungsarbeit ist nötig» Es ist notwendig, noch mehr Überzeugungsarbeit zu leisten und die Bevölkerung über die Impfungen zu informieren. 00:38 Video Roswitha Koch: «Es darf nicht vorkommen, dass Krebstherapien zu spät beginnen» Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:10 Roswitha Koch: «Gesundheitspersonal muss prioritär geschützt werden» «Die Impfung ist die wirksamste Massnahme, um die Pandemie zu bekämpfen», erklärt Roswitha Koch vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK. Steigen die Hospitalisationszahlen, komme es schnell zu Engpässen in den Spitälern. Darum sei die Strategie richtig, das Personal prioritär zu schützen. Auch dürfe es nicht mehr vorkommen, dass Patienten zurückgesetzt und etwa Krebsbehandlungen wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, sagt Koch weiter. 00:57 Video Roswitha Koch: «Die Impfung ist die wirksamste Massnahme, um die Pandemie zu bekämpfen» Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:05 Masserey: «59 Prozent der Bevölkerung ist aktuell vollständig geimpft» Wie Virginie Masserey vom BAG weiter ausführt, verlangsame sich die Impfkampagne – hier brauche es wieder mehr Tempo. «59 Prozent der Bevölkerung ist aktuell vollständig geimpft.» Zwei Drittel all jener Personen, die sich impfen lassen können, seien damit geimpft. Das BAG habe gestern eine Kampagne lanciert, die sich insbesondere an die junge Bevölkerung richtet. «Die Impfung gegen Covid ist der beste Weg aus der Krise.» Die Werbekampagne werde vor allem auf den sozialen Medien geführt. Das Ziel: die Impfkampagne intensivieren und auch Falschmeldungen ausmerzen. 00:59 Video Virginie Masserey: «Die Impfung gegen Covid ist der beste Weg aus der Krise.» Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

14:03 Virginie Masserey: «Personen, die ins Spital müssen, sind mehrheitlich nicht geimpft und eher jung» Wir begrüssen Sie zum heutigen «Point de Presse». Als erste Expertin ergreift Virginie Masserey das Wort, Leiterin der Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). «Die epidemiologische Lage verbessert sich weiterhin», sagt sie mit Blick auf die heutigen Corona-Zahlen. Die Inzidenz sei derzeit in der Innerschweiz am höchsten. Auch die Hospitalisierungen seien rückläufig. «Es ist weiterhin so, dass jene Personen, die ins Spital müssen, mehrheitlich nicht geimpft und eher jung sind.» 00:07 Video Virginie Masserey: «Die epidemiologische Lage verbessert sich weiterhin» Aus News-Clip vom 05.10.2021. abspielen

13:48 Point de Presse auf Fachebene um 14 Uhr Der heutige Point de Presse auf Fachebene findet um 14.00 Uhr im Medienzentrum in Bern statt. Folgende Fachleute nehmen teil: Virginie Masserey , Leiterin Sektion Infektionskontrolle, Bundesamt für Gesundheit BAG

, Leiterin Sektion Infektionskontrolle, Bundesamt für Gesundheit BAG Hélène Caume Gonçalves , chargée de missions stratégiques , Office du médecin cantonal, Vaud

, chargée de missions stratégiques Office du médecin cantonal, Vaud Philippe Luchsinger , Präsident mfe Haus-und Kinderärzte Schweiz

, Präsident mfe Haus-und Kinderärzte Schweiz Roswitha Koch, Leiterin Abteilung Pflegeentwicklung, Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK