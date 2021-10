Der Ticker startet um 5:48 Uhr

22:17 Indonesien fordert vor Asean-Gipfel Reisekorridor für die Region Der indonesische Präsident Joko Widodo hat die südostasiatischen Staaten zur Einrichtung eines Reisekorridors für die Länder der Region aufgefordert. Eine solche Massnahme sei dringend notwendig, um durch Reiseverkehr und sicheren Tourismus die Wirtschaft in den Asean-Staaten wiederzubeleben, sagte der 60-Jährige am Montag vor Beginn eines Gipfeltreffens der Staatengemeinschaft. «Da die Covid-19-Situation zunehmend unter Kontrolle ist, können Mobilitätseinschränkungen gelockert werden», fügte er hinzu. Indonesien hatte bereits im vergangenen Jahr einen Asean-Reisekorridor («Asean Travel Corridor Arrangement») vorgeschlagen. Dies müsse nun so schnell wie möglich umgesetzt werden, so der Politiker. Der Asean gehören zehn Länder an, darunter Vietnam, Myanmar und die Philippinen. Indonesien ist der mit Abstand grösste und einflussreichste Mitgliedsstaat.

20:56 Vollständige Impfung: US-Regierung legt Regeln für Einreise fest Ab dem 8. November können Ausländer wieder in die USA einreisen, wenn sie mit international anerkannten Präparaten vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Akzeptiert würden dabei Impfstoffe, die eine Zulassung oder Notfallzulassung der US-Arzneimittelbehörde FDA oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bekommen hätten, teilte das Weisse am Montag in Washington mit. Dies gilt derzeit für die Präparate von Biontech/Pfizer, Astrazeneca, Moderna, Johnson&Johnson, Sinopharm und Sinovac. Reisende müssten ihren Impfstatus der jeweiligen Airline nachweisen, bevor sie ein Flugzeug in die USA besteigen, hiess es weiter. Voraussetzung sei eine komplette Impfung gegen das Coronavirus. Ausgenommen sind Kinder oder Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft sind. Zudem ist für die Einreise ein negativer Test erforderlich. Die Lockerungen kommen nach mehr als anderthalb Jahren eines weitgehenden Einreisestopps für Ausländer. 02:02 Video Aus dem Archiv: USA-Einreisesperre fällt ab November Aus Tagesschau vom 13.10.2021. abspielen

19:10 Schweizer Software-Firmen bewältigten Corona-Krise recht gut Die Schweizer Software-Branche ist vergleichsweise gut durch die Corona-Krise gekommen, wie eine Studie der Universität Bern in Zusammenarbeit mit dem Branchenverband Swico zeigt. Gemäss der Untersuchung erwarten die Firmen in diesem Jahr ein deutliches Umsatzwachstum von 6.6 Prozent. Auf das kommende Jahr blicken die Unternehmen noch optimistischer. Das Wachstum soll sogar bei rund 11 Prozent liegen. Drei von fünf Firmen sahen gemäss der Studie kaum einen oder nur einen geringen Einfluss der Corona-Krise auf ihren Geschäftserfolg. Lediglich 17.7 Prozent gaben geringe bis grosse Einflüsse zu Protokoll. Eine Mehrheit der befragten Firmen gab sogar zu Protokoll, in der Corona-Krise noch widerstandsfähiger geworden zu sein als davor. Für die Studie wurden 510 Software-Unternehmen aus 23 Kantonen befragt.

18:19 Europäischer Flughafenverband rechnet erst 2025 mit voller Erholung Der Flughafenverband ACI Europe rechnet erst 2025 mit einer vollständigen Erholung des Flugverkehrs vom Corona-Einbruch. Auch im kommenden Jahr werde das Passagieraufkommen in Europa wohl noch rund ein Drittel unter dem Vorkrisen-Niveau von 2019 liegen, berichtete der Verband am Montag in Genf. Dort beginnt am Dienstag das Jahrestreffen des Verbandes. In diesem Jahr waren es nach Angaben des ACI bis Ende September minus 62 Prozent, das heisst, es flogen 1.26 Milliarden Passagiere weniger als im gleichen Zeitraum 2019. «Es dauert noch lange, bis ein uneingeschränkter weltweiter Reiseverkehr wieder hergestellt ist», sagte ACI-Generaldirektor Olivier Jankovec. Viel hänge vom Fortgang der Impfungen und der Entwicklung des Virus ab. Der Verband hat mehr als 500 Flughäfen aus 55 Ländern als Mitglieder und repräsentiert nach eigenen Angaben 90 Prozent des kommerziellen Luftverkehrs in Europa.

17:41 Null-Toleranz-Politik in China: Auch Peking-Marathon verschoben Nach dem neuesten Ausbruch von Corona in China hat die Hauptstadt Peking entschieden, den Marathon vom kommenden Sonntag auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Zuvor sagten die Behörden bereits den Marathon in der Millionenstadt Wuhan ab. Am Montag meldete der bevölkerungsreichste Staat der Welt 39 neue Corona-Fälle. Die Zahl ist zwar markant tiefer als in anderen Ländern, dennoch verfolgt China eine Null-Toleranz-Politik gegenüber der Corona-Pandemie. Entsprechend streng sind die Massnahmen. Der Reiseverkehr zwischen verschiedenen Provinzen unterliegt Einschränkungen. Peking hat verschiedene öffentliche Orte geschlossen. Der nordchinesische Landkreis Ejin ordnete einen neuen Lockdown an.

16:58 Impfstoff für Kinder: Moderna strebt Zulassung an Positive Studienergebnisse stimmen den Impfstoff-Hersteller Moderna zuversichtlich, dass sein Covid-19-Vakzin für Kinder bald durch Behörden zugelassen werden könnte. In der Phase-2/3-Studie mit Kindern im Alter von sechs bis elf Jahren sei das Vakzin gut vertragen worden und habe eine «robuste» Immunantwort erzeugt, teilt der US-Biotechkonzern mit. Moderna wolle die Daten in Kürze bei der amerikanischen und europäischen Arzneimittelbehörde sowie weiteren Aufsichtsbehörden vorlegen. In der Studie wurden den Kindern zwei Dosen von je 50 Mikrogramm verabreicht – halb so viel wie die Dosis für Erwachsene. Zu den häufigsten Nebenwirkungen zählten Müdigkeit, Kopfschmerzen, Fieber und Schmerzen an der Injektionsstelle. Für den Einsatz ab zwölf Jahren ist der Impfstoff in der EU bereits freigegeben. Legende: Modernas Corona-Impfstoff ist in der Schweiz für Menschen ab 12 Jahren zugelassen. Keystone

15:54 Erneute Störung bei Covid-Zertifikaten behoben Bei den Covid-Zertifikaten sind am Montagnachmittag kurzzeitig Probleme aufgetreten. Betroffen waren die Prüfung und die Ausstellung von Covid-Zertifikaten. Die Störung dauerte von 15:03 Uhr bis 15:14 Uhr, wie das Bundesamt für Informatik (BIT) mitteilte. Demnach war der Zugriff auf das Internet Ursache des Problems. Bereits am Freitag vor einer Woche gab es technische Probleme mit den Zertifikaten. «Zertifikat mit ungültiger Signatur» lasen Nutzer gegen 19:30 Uhr auf ihrem Smartphone. Die Störung dauerte mindestens eine Stunde. Der Grund war eine Panne bei den Bundesämtern für Gesundheit (BAG) und Informatik (BIT). Gemäss Angaben des BIT hatte das Schweizer System am Freitag falsch auf Wartungsarbeiten in der EU reagiert.

14:52 In Dänemark steigen die Corona-Zahlen Das von allen inländischen Corona-Beschränkungen abgekehrte Dänemark erlebt seit einigen Tagen wieder steigende Neuinfektionszahlen. Nun meldet das staatliche Gesundheitsinstitut SSI 1411 neue Corona-Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden. Zum Vergleich: Seit Ende August waren täglich lediglich einige Hundert Fälle verzeichnet worden, seit knapp einer Woche liegt die Tageszahl wieder im vierstelligen Bereich. Der Wert vom Montag entsprach der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau zufolge der höchsten registrierten Tageszahl seit Januar. Die Zahl der Krankenhauseinlieferungen in dem Fünf-Millionen-Einwohnerland stieg dabei um 19 auf 186. Todesfälle in Verbindung mit Covid-19-Erkrankungen verzeichnete das SSI diesmal nicht. Dänemark hatte am 10. September die letzten in der Pandemie eingeführten Corona-Beschränkungen im Land aufgehoben. Die Regierung in Kopenhagen hatte das mit den hohen dänischen Impfzahlen und auch damit begründet, dass man die Pandemie unter Kontrolle habe. Die Neuinfektionszahlen waren trotz der vollständigen Lockerung bis in den Oktober hinein nicht stärker angestiegen.

14:23 Corona-Bonus für Pflegekräfte der Stadt Zug Die Stadt Zug zahlt den Pflegekräften mit dem Überschuss der Jahresrechnung 2020 einen einmaligen Corona-Bonus von insgesamt 150'000 Franken aus – als Anerkennung für die Arbeit, welche die Pflegenden während der Corona-Pandemie leisten. Die Gelder würden über die Arbeitgeber ausbezahlt, teilte der Zuger Stadtrat mit. Die Institutionen seien verpflichtet, in einem kurzen Bericht offenzulegen, wie das Geld zu Gunsten des Pflegepersonals verwendet werde. Legende: Alters- und Pflegeheime erhalten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt 50'200 Franken, Spitäler und Kliniken 61'200 Franken, die Spitex 38'000 Franken und freiberufliche Spitex-Mitarbeitende 600 Franken. Keystone/Symbolbild

13:50 EU-Behörde prüft neues Covid-Medikament Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat das Prüfverfahren für ein neues Medikament gegen Covid-19 in Gang gesetzt. Die Experten bewerten nun die Daten aus Studien zur Wirkung des antiviralen Mittels Molnupiravir, wie die EMA in Amsterdam mitteilt. Das Medikament, das geschluckt werden soll, wird von den Pharmaunternehmen Merck Sharp & Dohme gemeinsam mit Ridgeback Biotherapeutics hergestellt. Nach ersten Testergebnissen soll das Präparat die Wirkung des Corona-Virus im Körper abschwächen. Dadurch könnten stationäre Behandlungen und auch Todesfälle verhindert werden. Die EMA-Experten prüfen nun Daten zur Qualität des Medikaments, Sicherheit und Wirksamkeit. Sobald die Testreihen abgeschlossen sind, kann der Hersteller einen Antrag auf Zulassung in der EU stellen. Die EMA nannte dafür keinen Zeitrahmen. Audio Aus dem Archiv: US-Medikament verspricht Hilfe gegen Covid-19 03:49 min, aus Echo der Zeit vom 03.10.2021. abspielen. Laufzeit 03:49 Minuten.

13:32 BAG meldet nach dem Wochenende 3297 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3297 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1223 . Das sind 37 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 15 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 169.58 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 49 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 17 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 18 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 406 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 9 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 104 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 12 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 69 Prozent ausgelastet. 12 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 15 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 19 Prozent weniger als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.3 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'718 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 10 Prozent gesunken.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 6 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gesunken. Bisher wurden in der Schweiz 11'026'244 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 20'121 Personen pro Tag geimpft. Das sind 16.4 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 62.9 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 2.8 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:05 Nidwaldner Landrat tagt fortan ohne Maske Die Nidwaldner Landrätinnen und Landräte müssen an den Sitzungen bis auf Weiteres keine Masken mehr tragen, es gilt neu die 3G-Regel. Alle 60 Parlamentsmitglieder haben sich auf eine freiwillige Zertifikatspflicht geeinigt. Weiterhin sei Abstand zu halten, teilte das Landratsbüro mit. Aber auf das Maskentragen könne mit der Anwendung der 3G-Regel verzichtet werden. Eine Umfrage des Landratsbüros ergab, dass alle Kantonsparlamentarierinnen und -parlamentarier dieses Vorgehen unterstützten. Ein Grossteil sei gegen Covid-19 geimpft und die restlichen Landratsmitglieder seien bereit, sich vorgängig testen zu lassen, um ein temporäres Covid-Zertifikat zu erhalten, heisst es weiter.

12:45 Tschechien liefert Biontech-Impfstoff an Hausärzte aus In Tschechien können nun auch Hausärzte den Biontech-Impfstoff gegen Corona verabreichen. Die Auslieferung der ersten rund 39’000 Einzeldosen an knapp 900 Arztpraxen soll bis Ende der Woche abgeschlossen sein. Bisher waren nur die Wirkstoffe von Astrazeneca, Moderna und Johnson & Johnson ausserhalb der grossen Impfzentren verfügbar. Das Interesse am Impfen ist in Tschechien nach Behördenangaben in den letzten Tagen sprunghaft gestiegen. Hintergrund dürfte die Entscheidung sein, präventive Tests vom 1. November an für Erwachsene kostenpflichtig zu machen. Die Menschen können sich vielerorts spontan für den schützenden Piks entscheiden, zum Beispiel in Bahnhöfen und Einkaufszentren. Die Regierung in Prag erwägt, nach dem Vorbild Italiens die sogenannte 3G-Regel (genesen, geimpft oder getestet) am Arbeitsplatz einzuführen. Dazu sei eine interministerielle Arbeitsgruppe gegründet worden, sagte Innenminister Jan Hamacek. Die Lage verschlechtere sich, die Zahl der Hospitalisierten steige aber viel weniger stark als in früheren Wellen. Legende: Der Innenminister Jan Hamacek ruft eine ministerielle Arbeitsgruppe ein, um das weitere Vorgehen der Pandemie in Tschechien zu besprechen. Keystone / Archiv

11:59 Petition gegen Covid-Zertifikat an Basler Herbstmesse Eine Internet-Petition mit über tausend Unterschriften fordert die Aufhebung der Covid-Zertifikatspflicht an der Basler Herbstmesse. Am Montagmorgen hat die Organisation «Pro Mäss» die Petition der Basler Regierung übergeben. Das Schutzkonzept mit Zertifikatspflicht an der diesjährigen Basler Herbstmesse sei «möglicherweise nicht rechtskonform», wie Pro Mäss in einer Mitteilung vermutete. Auf vier Plätzen (Barfüsserplatz, Kasernenareal, Münsterplatz und Messeplatz) müssen Erwachsene ab 16 Jahren ein Covid-Zertifikat vorweisen, um Zugang zu den Jahrmarktsbahnen zu erhalten. Nach Auffassung von Pro Mäss dürfe die Basler Herbstmesse rechtlich nicht als «Grossveranstaltung» eingestuft werden, sondern als «Publikumsmesse». Dafür benötige es laut Bundesrecht keine Zertifikatspflicht, sondern nur ein kantonales Schutzkonzept, weil die Messe im Freien stattfinde, mutmasste Pro Mäss. Sie hielt es für «fraglich», ob eine Zertifikatspflicht im Schutzkonzept zwingend vorgeschrieben sei. Legende: Keystone

11:18 Noch nie so viele Neuinfektionen in Russland In Russland sind mit 37'930 Fällen die meisten Neuinfektionen binnen 24 Stunden seit Ausbruch der Pandemie registriert worden. Das teilt die für die Corona-Seuche zuständige Arbeitsgruppe der Regierung mit. Es wird damit gerechnet, dass die Behörden angesichts steigender Infektionsraten und geringer Impfbereitschaft strengere Massnahmen einführen werden. Audio Archiv: Russische Arbeitnehmer müssen eine Woche lang zuhause bleiben 05:41 min, aus SRF 4 News aktuell vom 22.10.2021. abspielen. Laufzeit 05:41 Minuten.

10:10 Grossbritannien: Bald Impfpflicht für Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes? In Grossbritannien werden wahrscheinlich alle Mitarbeiter des Gesundheitsdienstes aufgefordert, sich vollständig impfen zu lassen. Obligatorische Impfungen für Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern würden Patienten schützen, sagt Gesundheitsminister Sajid Javid dem TV-Sender Sky News. Er tendiere dazu, die Impfungen anzuordnen.

9:44 Gratistests für Junge? Zürcher Regierungsrat muss Stellung beziehen Das Zürcher Kantonsparlament will zügig über Gratis-Corona-Tests für Junge diskutieren. Der Kantonsrat hat am Montag einen Vorstoss der SVP mit 78 Stimmen für dringlich erklärt. Die Partei will, dass Corona-Tests für Personen bis 25 Jahre wieder kostenlos sind. Denn seien diese Tests nicht gratis, dann stelle dies gerade für junge und ärmere Leute eine Art Impfpflicht dar. Unterstützt wurde das Anliegen von der Mitte und Teilen von SP, Grünen und EVP. Bevor das Thema nun nochmals in den Rat kommt, muss sich die Zürcher Regierung innert fünf Wochen dazu äussern. Bleiben die Kräfteverhältnisse im Rat allerdings gleich, dürften Gratis-Corona-Tests für Junge in der nächsten Ratssitzung beerdigt werden. Für eine definitive Überweisung an die Regierung ist dann eine Mehrheit der Stimmen nötig. Gar nicht erst für dringlich erklärt wurde ein weiteres Postulat der SVP. Dieser Vorstoss wollte, dass die Corona-Tests für sämtliche Personen kostenlos sein sollen. Audio Aus dem Archiv: Keine Gratistests mehr für Zertifikat 03:26 min, aus Echo der Zeit vom 01.10.2021. abspielen. Laufzeit 03:26 Minuten.

8:47 Covid-19 lässt Lebenserwartung in der Schweiz sinken Die Covid-19-Pandemie hat die Lebenserwartung in der Schweiz sinken lassen. Für Männer, die 2020 geboren wurden, ging sie um 0.9 Jahre auf 81.0 Jahre zurück, für Frauen um 0.5 Jahre auf 85.1 Jahre. Eine Abnahme der Lebenserwartung bei Geburt gab es seit Jahrzehnten nicht mehr in der Schweiz, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) mitteilt. Bei den Männern kam ein solcher Rückgang im Jahr 1944 das letzte Mal vor, bei den Frauen 1962. Besonders stark gesunken ist die Lebenserwartung für Menschen ab 65 Jahren. Zwischen 2019 und 2020 sank ihre Lebenserwartung aufgrund der Todesfälle wegen Covid-19 um 0.7 Jahre bei Männern und um 0.5 Jahre bei Frauen. Die Lebenserwartung der ab 65-jährigen Männer sank von 20.0 auf noch 19.3 Jahre, die der Frauen von 22.7 auf 22.2 Jahre. Bei den Männern habe ein so starker Rückgang noch nie beobachtet werden können, schreibt das BFS dazu. Bei den Frauen hingegen schon, nämlich im Kriegsjahr 1944 wegen eines besonders harten Winters. 01:09 Video Corona-Pandemie sorgt für tiefere Lebenserwartung Aus Tagesschau vom 25.10.2021. abspielen

8:33 Corona-Ausbruch: Zehntausende Chinesen dürfen nicht mehr aus dem Haus China stemmt sich mit strengen Massnahmen gegen eine neue Welle von Corona-Infektionen. Behörden ordneten am Montag den Lockdown des nordchinesischen Landkreises Ejin an, der sich im Grenzgebiet zur Mongolei befindet. Zehntausende Menschen wurden aufgefordert, ihre Wohnungen nicht mehr zu verlassen. Aus Ejin stammen rund ein Drittel der etwa 150 Infektionen, die seit der vergangenen Woche in China registriert wurden. Die chinesische Regierung verfolgt eine strikte «Null-Covid-Strategie». Mit Ausgangssperren, Massentests, Kontaktverfolgung, Quarantäne und strengen Einreisebeschränkungen hat das Land das Coronavirus bisher weitgehend im Griff. Jedoch kommt es immer wieder zu kleineren Ausbrüchen, die dann mit grossem Aufwand unter Kontrolle gebracht werden. Wie Staatsmedien berichteten, wurde die aktuelle Welle durch eine Einschleppung des Virus aus dem Ausland ausgelöst. Eine chinesische Reisegruppe, die in mehreren Provinzen unterwegs war, verbreitete das Virus dann im Land. Mittlerweile sind mindestens elf Provinzen von dem Ausbruch betroffen. Audio Aus dem Archiv: China lässt ganze Städte testen 04:29 min, aus SRF 4 News aktuell vom 03.08.2021. abspielen. Laufzeit 04:29 Minuten.