Der Ticker startet um 5:30 Uhr

22:51 New South Wales mit Rekord bei Corona-Neuinfektionen In Australiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat New South Wales ist ein neuer Höchststand an täglichen Corona-Neuinfektionen seit Beginn der Pandemie verzeichnet worden. Binnen 24 Stunden wurden 633 neue lokal übertragene Fälle registriert – trotz eines Lockdowns in Sydney, der Hauptstadt des Bundesstaates. Die meisten der Infektionen seien bei jüngeren Menschen im Grossraum Sydney nachgewiesen worden. Sydney und grosse Teile des Staats befinden sich bereits seit Ende Juni im Lockdown. Seit Montag dürfen sich Bewohner des gesamten Grossraums Sydney nur noch in einem Umkreis von fünf Kilometern rund um ihr Zuhause aufhalten, um etwa einzukaufen oder Sport zu treiben. Vergleich Schweiz-Australien

22:05 Papst ruft zum Impfen auf Papst Franziskus hat per Videobotschaft die Menschen weltweit dazu aufgerufen, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. «Dank Gott und der Arbeit vieler haben wir jetzt Impfstoffe, um uns vor Covid-19 zu schützen», sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche in der am Mittwochmorgen veröffentlichten Botschaft. Die Impfstoffe gäben Hoffnung, die Pandemie zu beenden, jedoch nur, wenn diese allen zur Verfügung stünden und wenn alle zusammenarbeiteten. Mit zugelassenen Impfstoffen immunisiert zu sein und beizutragen, dass die Mehrheit der Menschen geimpft sei, sei «ein Akt der Liebe», sagte der 84-Jährige. Die Impfung sei ein einfacher Weg, um das Wohl aller voranzubringen und füreinander zu sorgen.

21:05 Starker Anstieg bei Ungeimpften In Bayern sind Ungeimpfte derzeit zehnmal so oft von Corona-Infektionen betroffen wie Geimpfte. «Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei Ungeimpften in Bayern bei 58 pro 100'000 Einwohner. Dagegen beträgt sie bei Geimpften in Bayern nur 5.75 pro 100'000 Einwohner», sagt Gesundheitsminister Klaus Holetscheck mit Verweis auf die Zahlen vom Dienstag. Insgesamt hat sich die Inzidenz bis Mittwoch binnen acht Tagen auf 31 verdoppelt; 56.5 Prozent der bayerischen Bürger sind geimpft. «Die beginnende vierte Welle zeichnet sich unverkennbar ab», sagt Holetschek. Er plädiert erneut dafür, die Belastung der Krankenhäuser mit Corona- Patienten und das Ausmass des Impfschutzes in die Beurteilung der Lage einzubeziehen. Deutschland und die Schweiz im Spital-Vergleich

19:50 Starker Anstieg in Bern In den Berner Spitälern ist die Zahl der Covid-Patienten innert einer Woche sprunghaft angestiegen von 29 auf total 74 Hospitalisierte. Elf von ihnen lagen auf Intensivstationen – fast doppelt so viel wie vor einer Woche. Dies geht aus den am Mittwoch aktualisierten Zahlen des Kantons Bern hervor. Vor Wochenfrist beanspruchten noch sechs Covid-Patienten Intensivbetten, inzwischen sind es deren elf. Sie alle müssen beatmet werden. 63 weitere Erkrankte liegen auf normalen Bettenstationen in Berner Spitälern.

19:01 Aargau prescht bei Schulimpfungen vor Seit heute impft der Kanton Aargau Schülerinnen und Schüler, um die Impfquote bei Jugendlichen zu erhöhen. In den nächsten knapp zwei Monaten können sich junge Frauen und Männer in 20 Kantons- und Berufsfachschulen impfen lassen. Die Impfquote in der Altersgruppe der 16- bis 19-Jährigen liegt im Kanton Aargau bei 43 Prozent. In der ersten Schulwoche nach den Sommerferien waren mehr als 200 Schülerinnen und Schüler positiv auf Corona getestet worden, hiess es am Mittwoch an einem Medientermin an der Neuen Kantonsschule Aarau. Lesen Sie hier den ganzen Artikel dazu. Audio Mobile Impfstation an Aargauer Schulen 03:42 min, aus Regionaljournal Aargau Solothurn vom 18.08.2021. abspielen. Laufzeit 03:42 Minuten.

18:46 Luzerner Kantonsspital muss wieder Operationen verschieben Die steigenden Corona-Fallzahlen machen sich in den Spitälern bemerkbar: So steige in Luzern bei der Hirslanden Klinik St. Anna und beim Luzerner Kantonsspital (Luks) die Zahl der Coronapatienten, berichtet die «Luzerner Zeitung». «Die Auslastung der Covid-19-Stationen sowie der Intensivstationen des Luks sind in den vergangenen Tagen stark angestiegen», wird Christoph Henzen, Leiter des Departements Medizin und Leiter Pandemiestab des Luks, zitiert. Die Fallzahlen seien im Bereich der Intensivpflegestation gemäss «Luzerner Zeitung» nur mit einer Reduktion des elektiven Operationsbetriebs bewältigbar. Das heisst: Operationen, welche nicht dringend seien, würden teils verschoben. 07:48 Video Warten auf die OP – Wie ungleich Corona die Spitäler bremst Aus Puls vom 15.02.2021. abspielen

18:24 Kanton Zug: 19 Schüler positiv getestet An den Zuger Schulen wurden nach den Sommerferien 7000 Tests bei Schülerinnen und Schülern, sowie Lehrpersonen durchgeführt. 19 Tests fielen positiv aus. Das sei im Vergleich zu den Massentests vor den Sommerferien eine hohe Zahl, sagt Gregor Bättig von der Gesundheitsdirektion Zug. «Wir hatten im Frühling maximal 15 Fälle pro Woche. Nun haben wir 19 Fälle bereits am zweiten Tag. Das ist für uns eine sehr starke Zunahme.» Die Angesteckten gingen in unterschiedliche Klassen. Es zeigt sich, dass sich die meisten bei Freunden und Verwandten oder im Ausland angesteckt haben. Die positiv Getesteten müssen sich nun in Isolation begeben. Ganze Klasse müssen derzeit nicht in Quarantäne, so Bättig auf Anfrage von «SRF News». Audio In den Zuger Schulen steigen die Ansteckungen mit dem Coronavirus 21:26 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 18.08.2021. abspielen. Laufzeit 21:26 Minuten.

18:09 Massentest für israelische Schüler Israel will vor Beginn des neuen Schuljahres am 1. September landesweit 1.6 Millionen Schüler auf Corona-Antikörper testen. Ziel ist nach Angaben des Erziehungsministeriums, mehr Präsenzunterricht zu ermöglichen. Ausgenommen seien bei den Tests nur die 15- bis 18-Jährigen, da in dieser Altersgruppe die Impfquote bei rund 70 Prozent liege, teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch mit. Das Land hatte bereits vergangene Woche mit einem Pilotprojekt für Antikörper-Tests an religiösen Schulen begonnen.

17:25 Booster-Impfung laut WHO unnötig Die aktuellen Daten deuten nicht darauf hin, dass Auffrischungsimpfungen nötig seien, sagt WHO-Chefwissenschaftlerin Soumya Swaminathan auf einer Pressekonferenz in Genf. WHO-Berater Bruce Aylward verwies auf Auffrischungsimpfungen, die in reicheren Ländern bereits verabreicht werden: «Es gibt weltweit genügend Impfstoff, aber er wird nicht in der richtigen Reihenfolge an die richtigen Stellen gegeben.» Die US-Regierung hingegen will voraussichtlich ab September die amerikanische Bevölkerung mit Auffrischungsimpfungen versorgen. Es sei ein Plan entwickelt worden, um Bürgern rund acht Monate nach Abschluss ihrer ersten beiden Impfungen mit den Präparaten von Moderna oder Pfizer/Biontech eine dritte Dosis zu verabreichen, teilten hochrangige Gesundheitsbeamte – darunter die Direktorin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky, und der Immunologe Anthony Fauci – am Mittwoch in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.

16:44 Zürcher Testcenter auf dem Kasernenareal wird geschlossen Das grosse Corona-Testcenter auf dem Zürcher Kasernenareal schliesst am Donnerstag um 12 Uhr. Es zieht um und nimmt ab Freitagnachmittag seinen Betrieb im Stadtspital Zürich am Standort Triemli wieder auf. Das Testcenter werde auch nach dem Umzug ans Triemli die bisherige durchschnittliche Nachfrage nach 500 täglichen Tests abdecken können, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Termine sind online buchbar, möglich sind aber auch weiterhin «Walk-in-Tests». Legende: Zürcher Testcenter zieht vom Kasernenareal wieder ans Triemli zurück. Keystone

15:55 Nach Lockdown in Neuseeland auch Maskenpflicht Für Menschen ab zwölf Jahren gelte eine Maskenpflicht, teilte Neuseelands Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Mittwoch mit. Medienberichten zufolge sollte die Regelung von Donnerstag an unter anderem in geschlossenen Räumen wie Supermärkten, Tankstellen, medizinischen Einrichtungen sowie öffentlichen Verkehrsmitteln gelten. Am Vortag hatte die Regierung nach dem ersten lokalen Corona-Fall seit knapp sechs Monaten bereits einen landesweiten Lockdown verhängt. Bürger dürfen nur noch unter bestimmten Bedingungen das Haus verlassen. Schulen und viele Geschäfte bleiben geschlossen. Der am Dienstag in Auckland nachgewiesene Fall hängt nach Informationen der Regierung mit dem Ausbruch im australischen Bundesstaat New South Wales zusammen. Es gelte nun herauszufinden, wie und wann das Virus – die Delta-Variante – nach Neuseeland gekommen sei, sagte Ardern.

15:15 Wallis: Obligatorische Corona-Tests für Gesundheitspersonal Ab dem 30. August ist das gezielte und wiederholte wöchentliche Testen für das ungeimpfte oder nicht geheilte Personal, das in engem Kontakt mit Patienten arbeitet, obligatorisch. Diese Verpflichtung gilt für Krankenhäuser, Kliniken, Pflegeheime sowie Spitex. Die Kosten für die Tests werden vom Bund übernommen. Als zusätzliche Massnahme zur Verhinderung der Einschleppung des Virus in Gesundheitseinrichtungen empfiehlt der Staatsrat das Covid-Zertifikat. Die Leitung der betreffenden Einrichtungen kann je nach ihrer eigenen Situation entscheiden, ob sie das Vorweisen des Covid-19 Zertifikats obligatorisch macht. Audio Genf führt Covid-Zertifikat für Gesundheitspersonal ein 12:21 min, aus Info 3 vom 05.08.2021. abspielen. Laufzeit 12:21 Minuten.

14:26 Historische Dimension von Corona mit Übersterblichkeit belegt Die Schweiz hat im Jahr 2020 die höchste monatliche Übersterblichkeit aufgewiesen seit der Spanischen Grippe im Jahr 1918, einschliesslich aller saisonalen Grippespitzen und Hitzewellen. Darüber hinaus erreichten die monatlichen Spitzenwerte im Jahr 2020 während der Corona-Pandemie fast die Werte vom Januar 1890, als die Russische Grippe ihren Höhepunkt verzeichnete. Während die Pandemien der Jahre 1890 und 1957 alle Altersgruppen relativ gleichmässig betrafen, waren es während der Spanischen Grippe insbesondere junge Menschen, vor allem junge Männer, die verstarben. Die Corona-Pandemie verursachte vor allem eine Übersterblichkeit bei älteren Menschen. In der Schweiz starben gemäss den Zahlen des Bundesamts für Statistik nach dem Abklingen der zweiten Welle im Jahr 2021 weniger ältere Menschen als zu erwarten gewesen wäre. Das könnte unter anderen daran gelegen haben, dass das Leben von manchen Covid-19-Toten nur um wenige Wochen oder Monate verkürzt wurde.

Hier, Link öffnet in einem neuen Fenster finden Sie die entsprechende Studie von Forschenden der Universitäten Zürich und Bern.

13:31 BAG meldet 3291 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 3291 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2245 . Das sind 80 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 8 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 291.46 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 12.9 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 5 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 19'948 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 13 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Das BAG meldet 6 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das BAG meldet 95 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 33 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 51 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell werden 594 Personen , wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 76 Prozent ausgelastet . Davon sind 17 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell werden , wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu . Davon sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Bisher wurden in der Schweiz 9'343'268 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 18'927 Personen pro Tag geimpft. Das sind 0.9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 50.2 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:52 Impfstart für Auslandschweizerinnen und Grenzgänger in der Schweiz Im Ausland lebende Schweizer und ihre Familien sowie Grenzgängerinnen ohne obligatorische Krankenkasse sollen sich in der Schweiz impfen lassen können. Der Bundesrat hat eine entsprechende Anpassung der Covid-19-Verordnung in die Vernehmlassung geschickt. Darin stellt er zwei Möglichkeiten zur Kostenübernahme zur Auswahl: die Deckung der Kosten durch den Bund für alle oder nur für die Grenzgängerinnen. Der Bundesrat bevorzugt die zweite Variante. Bei dieser müssten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die Kosten selbst tragen, wenn sie sich nicht in der Schweiz obligatorisch krankenversichern lassen oder die Kosten über ihre ausländische Krankenkasse abrechnen. Impfen lassen können soll sich auch die unmittelbare Familie von Auslandschweizern. Als nahe Familie gelten Ehegatten, Kinder, Eltern und Schwiegereltern, die im gleichen Haushalt leben.

11:53 Zürcher Bildungsdirektion empfiehlt repetitives Testen Aufgrund steigender Corona-Fallzahlen empfiehlt die Zürcher Bildungsdirektion den Schulen das repetitive Testen, während die Mittel- und Berufsschulen mit einer «Vorsichtswoche» ins neue Schuljahr starten. Laut Mitteilung der Bildungsdirektion, Link öffnet in einem neuen Fenster wird an den bewährten Schutzmassnahmen weiter festgehalten. Dazu gehören individuelle Schutzkonzepte der Schulen mit Vorgaben zu Hygiene oder zum Lüften, ferner das schulspezifische Contact Tracing, die anlassbezogenen Ausbruchstestungen sowie das repetitive Testen. Bei den Mittel- und Berufsfachschulen empfiehlt die Bildungsdirektion dringend das Maskentragen, um Quarantänen zum Schulbeginn zu vermeiden. Schulen, die repetitiv testen, profitieren von erleichterten Quarantänevorgaben und können mehr klassenübergreifende Aktivitäten veranstalten. Ausserdem können sich die Schulen weiterhin für das mobile Impfangebot anmelden. Audio Aus dem Archiv: Genügend Spucktests zum Schulbeginn vorhanden 03:17 min, aus Echo der Zeit vom 08.08.2021. abspielen. Laufzeit 03:17 Minuten.

11:32 Kreta verhängt nächtliches Ausgehverbot Die Regierung in Athen hat wegen erhöhter Corona-Fallzahlen für sieben Tage ein nächtliches Ausgehverbot für die Region Rethymno verhängt. Zwischen 01:00 Uhr und 06:00 Uhr dürfen die Einwohner die Häuser ohne wichtigen Grund nicht verlassen. Ausnahmen gelten für Notfälle und für Arbeitende in der Nacht. Durch ein Musikverbot in Lokalen soll dichtes Tanzen vermieden werden. Eine entsprechende Verordnung, die bereits seit einer Woche für die Regionen Chania und Iraklio gilt, wurde zudem um sieben Tage verlängert. Somit gelten die Einschränkungen im grössten Teil der Mittelmeerinsel. Nur die östlichste Region Kretas von Lasithi mit den Urlaubsgebieten um Agios Nikolaos, Elounda, Sitia und Ierapetra ist nicht von dem Lockdown betroffen. Mit diesen Massnahmen soll der Tourismus geschützt werden, der dieses Jahr im Vergleich zum Vorjahr sehr gut läuft. 02:34 Video Archiv: Angst vor Covid-Beschränkungen auf Griechischen Inseln Aus Tagesschau vom 25.07.2021. abspielen

10:22 JU: Covid-Zertifikat für Pflegepersonal ab September Der Kanton Jura, Link öffnet in einem neuen Fenster führt ab dem 1. September das Covid-Zertifikat für das Pflegepersonal und gewisses Personal in Sozialeinrichtungen ein. Ungeimpfte Mitarbeiter mit Kontakt zu kranken oder schutzbedürftigen Personen müssen sich wöchentlich testen lassen. Zu einem früheren Zeitpunkt hatte der Kanton bereits kommuniziert, dass ungeimpftes Personal, das in Quarantäne muss, während dieser Abwesenheit nur noch 80 Prozent des Lohns erhalten wird. Diese Massnahme betrifft das Personal von öffentlichen und privaten Krankenhäusern, öffentlichen oder privaten Hilfs- oder Pflegediensten im Zusammenhang mit häuslicher Unterstützung, Tageszentren, betreuten Wohnungen sowie medizinisch-sozialen Einrichtungen. Diese Institutionen dürfen auch eine Covid-Zertifikats-Pflicht für Besucher einführen. Die Massnahme soll bis Ende März 2022 gelten, sofern sich die epidemiologische Lage nicht verbessert. 02:35 Video Aus dem Archiv: Zertifikatspflicht für Pflegepersonal in Genf Aus Tagesschau vom 05.08.2021. abspielen

9:58 Israel führt Grünen Pass für fast alle Lebensbereiche ein Trotz 58 Prozent geimpfter Israelis meldete das Gesundheitsministerium Israels am Dienstagabend 8726 neue Corona-Infizierte für den Vortag – ein neuer Rekordwert seit mehr als einem halben Jahr. Aufgrund der hohen Fallzahlen gilt deshalb ab Mittwoch der Grüne Pass für fast alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Alle Personen ab drei Jahren müssen für Sport- und Kulturveranstaltungen, Fitnessstudios, Museen, Restaurants, Universitäten und Konferenzen nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Eine Ausnahme gilt in Gebetshäusern für bis zu 50 Personen. Kinder bis zwölf Jahre können gratis getestet werden, von älteren müssen die Kosten selbst übernommen werden. Mit den Massnahmen versucht die Regierung Israels, einen möglichen Lockdown zu den jüdischen Feiertagen im September zu verhindern. 02:32 Video Aus dem Archiv: Grüner Pass für Geimpfte in Israel Aus Tagesschau vom 21.02.2021. abspielen