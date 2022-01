Berlin setzt nach Angaben von Berlins Regierender Bürgermeisterin Franziska Giffey die Präsenzpflicht in Schulen bis Ende Februar aus. Gleichzeitig solle aber das Angebot aufrecht erhalten werden, die Schulen offen zu halten, betont die SPD-Politikerin. Die Eltern sollten in dieser Zeit selbst entscheiden können, ob die Kinder in die Schule gehen.

Zur Erhöhung der Impfquote in Deutschland will die Bundesregierung laut Scholz noch stärker als bisher für den Impfschutz gegen das Coronavirus werben. Mit grosser Anstrengung habe die Bundesregierung eine neue Kampagne zum Impfen und Boostern aufgelegt, erklärte der Kanzler.

Trotz einer massiven Omikron-Welle wollen die Niederlande Gaststätten, Theater, Museen und Kinos wieder öffnen. Das hat die Regierung nach übereinstimmenden Berichten der Medien in Den Haag beschlossen. Cafés und Restaurants sowie Kulturstätten sollen wieder bis 22.00 Uhr öffnen dürfen, allerdings mit Einschränkungen wie Maskenpflicht und Impfnachweis. Auch bei Sportwettkämpfen wie etwa Fussballspielen soll wieder Publikum zugelassen werden. Premier Mark Rutte will die Entscheidungen demnach am Dienstagabend bekannt geben.

Der Kanton Solothurn baut die Kapazität für Covid-19-Tests aus. Am Dienstag wird in Balsthal ein weiterer kantonaler Teststandort in Betrieb genommen. Bei der Teststation auf dem Parkplatz der Freibads Moos könnten sich täglich bis zu 240 Personen auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen lassen, teilte die Solothurner Staatskanzlei mit. Angeboten werden Antigen-Schnelltests sowie Einzel-Speichel-PCR-Tests.

Im Baselbiet können sich die 12- bis 15-Jährigen ab Dienstag für eine Boosterimpfung anmelden, Link öffnet in einem neuen Fenster . Konkret wird den Jugendlichen nach vier Monaten der Booster mit dem Impfstoff von Pfizer empfohlen, wie der kantonale Krisenstab mitteilte. Die Impfung könnten in den Impfzentren Muttenz oder Laufen verabreicht werden.

Die Frankfurter Forschenden veröffentlichten ihre Ergebnisse zusammen mit einem Team von der britischen University of Kent im Fachblatt «Cell Research», Link öffnet in einem neuen Fenster . «Offenbar kann Omikron im Gegensatz zu Delta nicht verhindern, dass die befallenen Zellen Interferon produzieren und ausschütten», erklärte Martin Michaelis von der Universität Kent.

Forschenden an der Goethe-Universität in Frankfurt a. M. haben eine mögliche Ursache für die milderen Krankheitsverläufe bei der Omikron-Variante des Coronavirus identifiziert. In Zellversuchen habe sich gezeigt, dass Omikron im Vergleich zur Variante Delta besonders empfindlich auf die Interferon-Antwort des menschlichen Immunsystems sei, teilte das Uniklinikum Frankfurt, Link öffnet in einem neuen Fenster mit.

Bislang müssen alle Reisenden und Rückkehrer bei privaten, von der Regierung zertifizierten Anbietern auf eigene Kosten Tests buchen und bis spätestens am zweiten Tag nach der Einreise durchführen. Derzeit ist dafür ein Antigen-Schnelltest ausreichend, zuvor wurde ein PCR-Test verlangt. Für Ungeimpfte wird diese Pflicht weiterhin gelten – genauso wie weitere Tests vor der Einreise, am achten Tag nach der Ankunft und die Pflicht zur Isolation.

Für geimpfte Einreisende nach England gibt es künftig eine Hürde weniger. Die verpflichtenden Corona-Tests nach einer Einreise sollen ersatzlos entfallen, wie Premierminister Boris Johnson ankündigte. Die Änderung soll am 11. Februar um 5.00 Uhr (MEZ) in Kraft treten.

Bis anhin mussten Betroffene für ein Genesenen-Zertifikat einen positiven PCR-Test vorlegen. Alternativ konnten sie aufgrund eines Antikörper-Tests ein nur in der Schweiz gültiges Zertifikat erhalten. Die neuen Genesenen-Zertifikate nach einem positiven Antigen-Schnelltest sind nur in der Schweiz gültig – ab dem elften Tag nach dem positiven Test. 270 Tage nach dem positiven Test verfallen sie.

Am Montag konnte der Bund bis zum Nachmittag keine Covid-Zertifikate für Genesene auf der Basis von Antigen-Schnelltests ausstellen. Grund war ein technisches Problem, wie das Bundesamt für Technik und Informatik (BIT) auf Twitter, Link öffnet in einem neuen Fenster am Vormittag mitgeteilt hat.

Ein Grossteil der Arbeitgeber in der Schweiz würde es begrüssen, wenn alle Mitarbeitenden geimpft wären. Zu diesem Schluss kommt eine Studie nach einer Befragung von Jobcloud, Link öffnet in einem neuen Fenster unter mehr als 10'000 Arbeitnehmenden sowie 800 Unternehmen in der Schweiz.

13:10

WHO: Akutphase der Pandemie kann in diesem Jahr beendet werden

Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann die akute Phase der Corona-Pandemie mit einem internationalen Kraftakt in diesem Jahr beendet werden. Dazu müssten unter anderem die fehlenden Impfungen in ärmeren Ländern ausgeglichen werden und es müsste mehr getestet werden. Das sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus bei der 150. Sitzung des WHO-Exekutivrates in Genf, Link öffnet in einem neuen Fenster. Gleichzeitig warnte Tedros vor voreiligem Optimismus. «Es wäre gefährlich anzunehmen, dass Omikron die letzte Variante war und dass wir schon in der Endphase sind.»

Er teilte zudem mit, dass der Impfstoff-Mangel überwunden sei. Die logistische Herausforderung bestehe jetzt darin, die Dosen in alle Länder zu bringen und dort zu verabreichen. So hätten in Afrika 85 Prozent der Menschen noch keine Impfung erhalten. Nur wenn in den kommenden Monaten 70 Prozent der Bevölkerung in jedem Land geimpft werde, könne das Virus besiegt werden, sagte Tedros.