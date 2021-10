Unter dem Druck staatlicher Anforderungen verpflichten weitere US-Airlines ihre Mitarbeiter zu Corona-Schutzimpfungen. Am Wochenende verfügten dies American Airlines, Alaska Airlines und Jet Blue, wie US-Medien unter Berufung auf Rundschreiben an die Beschäftigten berichteten.

In Israel ist der Covid-Nachweis, der «Grüne Pass», nur noch bis zu sechs Monate nach der zweiten Impfung gültig. Nach der Frist ist eine dritte Impfung als Auffrischung notwendig. Wegen technischer Probleme werde die Frist um einige Tage verlängert, teilte das Gesundheitsministerium allerdings am Sonntag mit.

Am Sonntag wurden in der Grossstadt Auckland 32 neue Coronafälle gemeldet. Die Stadt befindet sich seit Mitte August im Lockdown. Die neuseeländische Regierung entscheidet am Montag, ob die 1.7 Millionen-Stadt weiterhin vom Rest der Insel abgeschottet bleibt. «Wir geben alles daran, die Fälle auf Auckland zu beschränken», sagte Premierministerin Jacinda Ardern.

In die Offensive zu gehen sei nicht nur legitim, sondern auch notwendig, so Engelberger. Aus seiner Sicht sollten die Kantone ihr Engagement zusammen mit dem Bund verstärken. Die Impfung sei der einzige Weg aus der Krise.

Der Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Lukas Engelberger, unterstützt die Impf-Offensive des Bundes zur Eindämmung des Coronavirus. Die Schweiz sei bisher in ihrer Kampagne sehr zurückhaltend und rücksichtsvoll vorgegangen, sagte er in einem Interview mit der Sonntagszeitung.

Die neuseeländische Fluglinie Air New Zealand wird ab dem 1. Februar 2022 nur noch vollständig geimpfte Passagiere auf ihren internationalen Strecken befördern.«Das ist die neue Realität internationaler Reisen. Viele Länder lassen Ungeimpfte ohnehin nicht einreisen», schreibt Air New Zealand-Chef Greg Foran in einer Mitteilung. Neuseeland möchte seine seit März 2020 geschlossenen Grenzen Anfang des nächsten Jahres wieder öffnen.

Aktuell sind in Australien 54 Prozent aller Erwachsenen über 16 Jahren durchgeimpft. Bisher wurden 102'000 Corona-Infektionen im Land registriert, knapp 1200 Menschen starben seit Ausbruch der Pandemie an Corona.

Als Höchstpreis winkt ein Scheck über eine Million Dollar, der Sieger soll am 5. November ausgelost werden. Den übrigen Teilnehmenden winken in den kommenden Wochen 3100 Preise in Höhe von jeweils 1000 Dollar.

In Brasilien haben Tausende Menschen gegen Präsident Jair Bolsonaro demonstriert, in Dutzenden Städten und in verschiedenen Bundesstaaten. Die Demonstrierenden forderten dabei unter anderem die Amtsenthebung Bolsonaros. Sie kritisieren seine Corona-Politik und fordern mehr Impfstoffe. Brasiliens Präsident hat das Coronavirus seit Beginn der Pandemie verharmlost und lehnt Einschränkungen ab.

Mehrere hundert Personen haben am Samstagnachmittag in Zug ihren Unmut über die Corona-Massnahmen kundgetan. Zum bewilligten Anlass auf dem Stierenmarkt-Areal aufgerufen hatte die Gruppe Corona-Rebellen. Auf dem Programm standen Vorträge und Unterhaltungsdarbietungen, die bis gegen 21 Uhr dauerten. Am Nachmittag waren geschätzt rund 300 Personen anwesend. Die Zuger Polizei teilte am Abend mit, es hätten insgesamt rund 500 Personen teilgenommen. Die Kundgebung verlief ohne Zwischenfälle und ohne polizeilichen Interventionen.

Im Osten Frankreichs wurden etwas weniger als 1000 Personen in Metz und 500 in Nancy und 800 in Besançon gezählt. In Lyon versammelten sich bei zwei Kundgebungen insgesamt 850 Menschen, als sich etwa 150 «Gelbwesten» mit Teilnehmenden der «Coronafolie» [Corona-Wahnsinn] auf einem zentralen Platz zusammenfanden.

In Bordeaux marschierten 700 Menschen auf. In Pau demonstrierten 800 Personen, einige von ihnen drangen in den SNCF-Bahnhof ein und etwa 100 besetzten Perrons und Gleise während einer Viertelstunde. In Marseille versammelten sich 900 Demonstrierende, in Toulon waren es 1300 Menschen.

In Paris fanden fünf Kundgebungen mit über 5000 Personen statt. Im Westen Frankreichs demonstrierten bei starkem Regen 350 Menschen in Rennes und 450 in Nantes. Es gab keine Zwischenfälle.

In Frankreich haben wiederum rund 48’000 Demonstranten gegen den Gesundheitspass (pass sanitaire) demonstriert. Das Innenministerium sprach von 173 einzelnen Kundgebungen im Land, die den 12. Samstag in Folge stattgefunden haben. Aber die Zahl der Teilnehmenden geht seit einigen Wochen stetig zurück. Am 25. September protestierten noch 60’000 Menschen gegen den staatlichen Gesundheitspass.

16:45

Corona-Ansteckungen in der brasilianischen UNO-Delegation

Der brasilianische Gesundheitsminister Marcelo Queiroga ist nach einer Dienstreise mit Staatspräsident Jair Bolsonaro zur UNO-Generalversammlung in New York erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er könne darum nicht nach Brasilien zurückkehren, schrieb Queiroga am Freitagabend auf Twitter. Queiroga hatte an der Generaldebatte teilgenommen und sich dabei auch am Hauptsitz der UNO in New York aufgehalten. Zuvor war bereits ein weiteres Mitglied der Delegation positiv getestet worden.

Die Ansteckung hat auch ein Nachspiel für Präsident Bolsonaro. Die brasilianische UNO-Delegation soll für 14 Tage in Isolation, Bolsonaro und andere Mitglieder der Delegation blieben nach der Rückkehr nach Brasilien fünf Tage in Quarantäne. Unter anderem bei seinem Sohn, dem Abgeordneten Eduardo Bolsonaro, dessen Frau und der kleinen Tochter fielen nach eigenen Angaben in sozialen Medien Tests in der vergangenen Woche positiv aus.