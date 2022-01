Der Ticker startet um 6:00 Uhr

7:50 Im Bundestag kommt die Impfpflicht aufs Tapet In Deutschland debattiert der Bundestag heute die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht im Kampf gegen das Coronavirus. Befürworter der Impfpflicht rechtfertigen sie unter anderem mit der zu niedrigen Impfquote in Deutschland. Gegner werten sie als unzulässigen Eingriff in persönliche Freiheitsrechte. Für die Bundesregierung sei dies ein Thema mit Stolpergefahr, sagt Simone Fatzer, die für Radio SRF aus Deutschland berichtet. Die drei Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP seien sich bei der Impfpflicht schlicht nicht einig. Hinzu kämen Knacknüsse bei der Umsetzung: Wie soll man kontrollieren, wie sanktionieren und ab wann soll die Impfpflicht gelten? Mehr dazu lesen Sie in unserem Artikel «Der noch weite Weg bis zur Impfpflicht in Deutschland». Audio Debatte im deutschen Bundestag zur Impfpflicht 01:45 min, aus HeuteMorgen vom 26.01.2022. abspielen. Laufzeit 01:45 Minuten.

7:19 Bildungsexpertin kritisiert Flickenteppich bei Schulen Die hiesigen Schulen leiden nach Ansicht von Bildungsexpertin Katharina Maag Merki in der Pandemie stark darunter, dass die Vorgaben von Kantonen und Gemeinden zum Teil sehr unterschiedlich sind. Sie fordert daher kantonsübergreifende Regeln. Denn die Pandemie sei im Kanton Zürich keine andere als im Aargau, so Maag Merki in einem Interview mit der «Neuen Zürcher Zeitung». Es sei alles andere als optimal, wenn die Corona-Massnahmen ständig wechselten. Es könne nicht sein, dass eine Schule entscheiden müsse, ob und für welche Kinder eine Maskenpflicht gelte. Die Pandemie habe klar aufgezeigt: Föderalismus habe seine Grenzen. Es brauche nun rasch eine Diskussion darüber, wo Dinge allgemeingültig geregelt werden müssten. 02:52 Video Archiv: So unterschiedlich verläuft der Schulstart mit Omikron Aus Tagesschau vom 02.01.2022. abspielen

6:41 Trotz teils rückläufiger Zahlen: WHO sieht Omikron als Risiko Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt das Risiko durch die hochansteckende Omikron-Variante des Coronavirus nach wie vor als sehr hoch ein. In ihrem wöchentlichen Bericht hat die WHO am Dienstagabend erklärt: Mit mehr als 21 Millionen Neuinfektionen weltweit sei in den vergangenen sieben Tagen die höchste Anzahl an wöchentlich erfassten Fällen seit Beginn der Pandemie registriert worden. Insgesamt sei die Inzidenz jedoch langsamer angewachsen als zuvor. Demnach ist die Zahl der neuen Fälle um 5 Prozent gestiegen – gegenüber 20 Prozent Wachstum in der Vorwoche. Die Zahl der wöchentlichen Todesfälle sei mit 50'000 in etwa gleich geblieben. Die Omikron-Variante ist demnach weiterhin weltweit dominant. Delta sei kontinuierlich rückläufig, während die Alpha-, Beta- und Gamma-Varianten sehr gering zirkulieren. In Ländern, in denen die Omikron-Fälle bereits im November und Dezember stark gestiegen waren, seien die Zahlen mittlerweile rückläufig.

5:04 Hersteller starten klinische Studien zu Omikron-Impfstoff Pfizer/Biontech haben ihre erste klinische Studie zur Untersuchung eines auf die Omikron-Variante zugeschnittenen Corona-Impfstoffs begonnen. Dabei sollen Sicherheit, Verträglichkeit und Wirksamkeit des Impfstoffkandidaten geprüft werden, wie die Unternehmen mitteilten. Auch der US-Impfstoffhersteller Moderna plant eine solche Studie. Die Injektion des ersten Teilnehmers stehe unmittelbar bevor, sagte eine Sprecherin der Deutschen Presseagentur. Bei Pfizer/Biontech umfasst die erste Gruppe laut Mitteilung gut 600 Teilnehmer, die bereits zwei Impfdosen des bisherigen Vakzins erhalten haben und nun eine oder zwei Dosen des Omikron-Impfstoffs erhalten sollen. Die zweite, fast ebenso grosse Gruppe besteht aus geboosterten Menschen, die eine weitere Dosis des herkömmlichen Impfstoffs oder eine Dosis des Omikron-Vakzins erhalten. Die dritte Gruppe mit gut 200 Probanden setzt sich aus ungeimpften und bislang nicht an Covid-19 erkrankten Menschen zusammen, die dann drei Dosen des Omikron-Vakzins bekommen.

3:40 Zahl der Neuinfektionen steigt in Südkorea sprunghaft an Südkoreas Ministerpräsident Kim Boo Kyum gibt mehr als 13'000 neu verzeichnete Fälle bekannt, nach dem Rekord von 8571 am Vortag. Seit vergangener Woche dominiert die Omikron-Variante in Südkorea.

22:03 Rekordwert von mehr als 500'000 Neuinfektionen in Frankreich Frankreich hat mit mehr als einer halben Million registrierter Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages einen Höchstwert seit Pandemiebeginn verzeichnet. Wie die französische Gesundheitsbehörde angab, wurden 501’635 neue Ansteckungen registriert. Allerdings liegen die Werte montags oft deutlich niedriger als an anderen Wochentagen. Die bereits enorm hohen Fallzahlen in Frankreich steigen damit erneut weiter an. Der Inzidenzwert lag landesweit zuletzt bei etwa 3726. Die Omikron-Variante macht im Land mit seinen gut 67 Millionen Einwohnern mittlerweile mehr als 95 Prozent der Fälle aus. Frankreichs Regierung setzt auf stärkere Einschränkungen für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft und nicht genesen sind. Sie haben seit dieser Woche keinen Zugang mehr zu Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen, Sportveranstaltungen und Fernzügen.

21:31 Fasnacht in Luzern: Stadt teilt Einschätzung des Kantons Der Kanton Luzern hat beschlossen, dass die Luzerner Fasnacht nur in dem engen, vom Bund abgesteckten Rahmen stattfinden kann. Diese Einschätzung wird nun von der Stadtregierung geteilt. 2022 sei nur eine stark eingeschränkte Fasnacht möglich, teilt die Stadt mit. Definitiv entschieden sei zwar noch nichts. Stand heute könnten aber keine organisierten Strassenumzüge oder Grossveranstaltungen ohne Zugangsbeschränkungen im öffentlichen Raum stattfinden. Dies betrifft am Schmutzigen Donnerstag den Urknall und den Fritschi-Umzug, am Fasnachtssonntag den Umzug im Stadtteil Littau, am Güdismontag die Wey-Tagwache und der Weyumzug sowie am Güdisdienstag das Chendermonster und den Monstercorso. Der Kanton erklärte in einer am Abend verschickten Mitteilung, dass wegen der hohen Fallzahlen die Pandemielage schwierig einzuschätzen sei. Die Bestimmungen des Bundes könnten sich kurzfristig ändern. Abschliessende Angaben zur Fasnacht seien deswegen nicht möglich.

21:04 Luzerner Kantonsrat unterstützt Maskenpflicht an Schulen Der Luzerner Kantonsrat unterstützt die Maskenpflicht für Erst- bis Viertklässlerinnen und -klässler. Er hat ein dringliches Postulat von Bernhard Steiner (SVP) mit 88 zu 21 Stimmen abgelehnt. Der Entlebucher Kinderarzt forderte, dass der Kanton die generelle und flächendeckende Maskenpflicht für Kinder, welche die erste bis vierte Primarklasse besuchen, sistiere. Es sollten «geeignetere» Massnahmen ergriffen werden. Mit dem Maskenobligatorium wird gemäss Steiner erneut die «Kinderpopulation» Zielscheibe belastender und medizinisch nicht gerechtfertigter Corona-Massnahmen. Für den Regierungsrat ist die Maskenpflicht an der ersten bis vierten Primarklasse eine geeignete Massnahme, um den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten. Die Maskenpflicht habe gewirkt, denn nach ihrer Einführung sei die Zahl der Infektionen an den Schulen gesunken, erklärt er in seiner schriftlichen Antwort. Der Regierungsrat erhielt dabei Unterstützung aller Fraktionen ausser der SVP. Legende: Keystone / Archiv

20:00 Elton John sagt Konzerte ab Die britische Pop-Legende Elton John ist positiv auf Corona getestet worden und hat mehrere Konzerte seiner Abschiedstour vorerst abgesagt. Er müsse seine Shows in Dallas im US-Bundesstaat Texas verlegen, da er sich mit dem Coronavirus infiziert habe, schrieb der 74-jährige Sänger am Dienstag in einer Instagram-Story. Glücklicherweise sei er geimpft und geboostert und habe nur milde Symptome. Er sei zuversichtlich, seine Konzerte in Arkansas am Wochenende wieder geben zu können. Als Teil seiner Abschiedstour reist Elton John derzeit durch die USA. Die Tournee musste erst wegen der Pandemie und dann wegen Gesundheitsproblemen mehrfach verschoben werden. Danach will sich der Musiker mehr Zeit für die Familie nehmen und weniger reisen. Legende: Keystone

19:37 Niederlande lockern Beschränkungen In den Niederlanden werden die Corona-Beschränkungen ab Mittwoch trotz rekordhoher Neuinfektionen wieder gelockert. Die seit Mitte Dezember geschlossenen Theater, Bars und Restaurants dürften dann wieder öffnen, sagt Ministerpräsident Mark Rutte. Die Regierung folgt damit dem Rat eines Expertengremiums, das sich am Montag für solche Öffnungen ausgesprochen hatte.

19:11 Kommission will Corona-Defizit der SBB ausgleichen Die durch die Covid-19-Pandemie verursachten Defizite der SBB sollen als ausserordentlich taxiert und vom Bund entsprechend ausgeglichen werden. Das fordert die Finanzkommission des Ständerats (FK-S) mit einer dringlichen Motion. So soll sichergestellt werden, dass die von der Bundesversammlung gewünschten Investitionen in die Bahninfrastruktur plangemäss und ohne Verzögerungen durchgeführt werden können, wie es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste heisst. Die Kommissionsmotion wurde demnach mit 8 zu 5 Stimmen beschlossen. Der Ständerat wird in der Frühjahrssession darüber beraten. Audio Aus dem Archiv: Millionen-Verlust im Corona-Jahr 06:04 min, aus Rendez-vous vom 15.03.2021. abspielen. Laufzeit 06:04 Minuten.

18:12 IWF: Weniger Wirtschaftswachstum, höhere Inflation Die globale wirtschaftliche Erholung von der Corona-Krise gerät ins Stocken – und die Preise für Verbraucher steigen weiter. Angesichts eines schwächeren erwarteten Wachstums in China und den USA hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft etwas nach unten korrigiert. Die globale Wirtschaft soll 2022 um 4.4 Prozent wachsen – 0.5 Prozentpunkte weniger als noch bei der letzten Prognose im Oktober angenommen. Die Inflationsrate wiederum soll deutlich höher ausfallen als noch vor drei Monaten erwartet. Für die Industriestaaten rechnet der IWF für dieses Jahr mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 3.9 Prozent, eine Erhöhung um 1.6 Prozentpunkte. In Entwicklungs- und Schwellenländern soll die Teuerungsrate 2022 durchschnittlich 5.9 Prozent beantragen – ein Plus von einem Prozentpunkt. Der IWF räumt ein, dass die neuen Konjunkturprognosen von hoher Unsicherheit geprägt seien. Mit Blick auf die Pandemie erklärt Chefvolkswirtin Gita Gopinath, «die Entwicklung tödlicherer Varianten könnte die Krise verlängern». Zudem könnte die Strategie Chinas, strikte örtliche Lockdowns einzusetzen, die Probleme globaler Lieferketten verschärfen. Auch der Immobiliensektor der weltweit zweitgrössten Volkswirtschaft berge Risiken. 04:21 Video Warum Inflation das Leben teurer macht Aus SRF News vom 24.01.2022. abspielen

17:12 Kanton Zürich stoppt repetitive Tests an Schulen bis Ende Februar Der Kanton Zürich setzt ab 29. Januar bis Ende Februar die repetitiven Pooltests an den Schulen aus. Das repetitive Testen war lange Zeit eine wichtige Massnahme, um Infektionen insbesondere bei asymptomatischen Personen frühzeitig zu erkennen, Ansteckungsketten zu unterbrechen und dadurch letztlich Ausbrüche zu verhindern, wie die Gesundheitsdirektion mitteilt. Inzwischen stossen Teststellen und Labore an Kapazitätsgrenzen. Weil es nur begrenzte Kapazitäten für Einzeltests gibt, führt dies vermehrt zu längeren Wartezeiten bis die Testergebnisse vorliegen. Ist diese Zeitspanne zu gross, verliert das repetitive Testen seinen Nutzen. Für bestimmte Bildungseinrichtungen gibt es allerdings Ausnahmen. So können Sonderschulen, Heime und Kindergärten, die bereits heute repetitiv testen, das Angebot weiter in Anspruch nehmen, wie es weiter heisst. Dies gilt auch für Hochschulen und die Schulen der Tertiärstufe B, in welchen die 3G-Regel gilt und – sofern kein Impfnachweis vorliegt – ein negatives Testergebnis Voraussetzung für die Teilnahme am Unterricht ist.

16:52 EU stärkt Covid-Zertifikat für Reisen Ein gültiges EU-Corona-Zertifikat soll künftig für Reisen in der EU wichtiger sein als das Infektionsgeschehen im Abreiseland. Die EU-Staaten einigten sich darauf, dass ab dem 1. Februar ein gültiger Impf-, Test- oder Genesenennachweis entscheidend sein soll – nicht das Abreiseland. Damit folgen die Staaten weitgehend einem Vorschlag, den die EU-Kommission vor zwei Monaten präsentiert hatte. Ein PCR-Test soll frühestens 72 Stunden, ein Schnelltest 24 Stunden vor der Reise gemacht werden. Ein Genesenen-Zertifikat soll 180 Tage gültig sein. Wer kein Zertifikat hat, soll nach Ankunft einen zusätzlichen Test machen. «Das Mindeste, was wir alle erwarten können, ist, dass die Mitgliedstaaten diese Empfehlung auch umsetzen», betonte ein EU-Kommissionssprecher.

16:18 BAG: 121 neue Spitaleintritte und 12 neue Verstorbene Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 36'658 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 33'467 . Das sind 26 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 21 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 4681.28 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 121 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 97 Spitaleinweisungen pro Tag. Aktuell werden 1973 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 5 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 219 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 18 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 74 Prozent ausgelastet. 25 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 12 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 14 Verstorbenen .

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 41.1 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 41 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 5 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 92'145 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 7 Prozent gestiegen.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 41 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um gestiegen. Bisher wurden in der Schweiz 15'202'933 Impfungen verabreicht (inklusive «Booster»-Impfungen). Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 41'615 Personen pro Tag geimpft. Das sind 30.9 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell haben damit 68.1 Prozent der Bevölkerung mindestens zwei Dosen («vollständig geimpft») erhalten. 37.7 Prozent der Bevölkerung bekamen bereits eine dritte Dosis («Booster»).

16:14 Kanton Bern erweitert Booster-Angebot mit Janssen-Impfstoff Die Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion (GSI) des Kantons Bern schreibt in einer Mitteilung, Link öffnet in einem neuen Fenster, dass die VacMe-Applikation mit der Booster-Impfung mit dem Janssen-Impfstoff ergänzt wurde. Neu bieten die Impfzentren in Bern, Biel-Bienne und Thun, das Walk-in Bernexpo sowie vier Pop-up-Impfzentren den Booster mit Johnson & Johnson an. Personen ab 18 Jahren, die sich aus medizinischen Gründen nicht mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen können oder einen mRNA-Impfstoff ablehnen, wird empfohlen, zwei Monate nach der Grundimmunisierung eine Booster-Impfung mit der Janssen-Dosis durchzuführen. Weiter weist die GSI die Bevölkerung darauf hin, dass per 1. Februar 2022 rund 18'000 Personen von der Verkürzung der Gültigkeitsdauer der Impf- und Genesenen-Zertifikate infolge des Bundesratsbeschlusses vom 19. Januar betroffen sein werden. Die Zertifikate könnten beispielsweise durch eine Booster-Impfung erneuert werden, schreibt die GSI.

15:48 Kanton Basel-Stadt verlängert Corona-Massnahmen bis Ende Februar Aufgrund der weiterhin stark ansteigenden Fallzahlen verlängert der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt die geltenden Corona-Massnahmen bis zu den Fasnachtsferien am 26. Februar. Stand Dienstag, 25. Januar, hat das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt, Link öffnet in einem neuen Fenster nämlich total 39'002 positive Fälle, 1712 aktive Fälle in Isolation und 708 Personen in Quarantäne registriert. Die 7-Tage-Inzidenz pro 100‘000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt bei 2544, schweizweit liegt sie bei 2532. Bisher waren die Massnahmen bis zum 31. Januar befristet. Die Massnahmen, Link öffnet in einem neuen Fenster betreffen die Maskentragpflicht ab der 1. Primarschulklasse sowie für Mitarbeitende von Kindertagesstätten und Spielgruppen. Ausserdem wird die Meldepflicht für Veranstaltungen sowie für Fach- und Publikumsmessen bis zu 1000 Teilnehmenden weitergeführt.

15:23 Keine Fasnachtsumzüge in Luzern möglich Die Luzerner Fasnacht kann stattfinden, aber nur in dem vom Bund abgesteckten Rahmen. Dies hat Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) am Dienstag im Kantonsrat erklärt. Umzüge, die wie in der Stadt Luzern normalerweise auf einem nicht abgesperrten Gelände stattfinden, können damit nicht durchgeführt werden. Laut Graf seien grössere Veranstaltungen, die nicht abgesperrt und kontrolliert werden könnten, momentan nicht zugelassen. Davon betroffen seien neben den Umzügen auch Orangenschlachten oder Guuggerbühnen. Der Luzerner Gesundheitsdirektor äusserte sich, weil Jasmin Ursprung (SVP) ein dringliches Postulat zur Luzerner Fasnacht eingereicht hatte. In seiner schriftlichen Antwort erklärte der Regierungsrat, er prüfe, inwieweit die vom Bund erlassenen Vorschriften die Durchführung von Fasnachtsumzügen zulasse. Dabei geht es um einen Passus in der Covid-Verordnung des Bundes. Demnach können Kantone Freiluftveranstaltungen im Sport- und Kulturbereich, die auf längeren Wegstrecken oder auf Strecken im freien Gelände stattfinden und bei denen Zugangskontrollen oder Absperrungen nicht möglich sind, von Zugangsbeschränkungen ausnehmen. Auf diesen Passus hatten die Luzerner Fasnächtler gehofft, doch kommt dieser nun nicht zur Anwendung. Audio Archiv: Luzerner Fasnacht soll trotz Massnahmenverlängerung stattfinden 05:03 min, aus Regionaljournal Zentralschweiz vom 20.01.2022. abspielen. Laufzeit 05:03 Minuten.

