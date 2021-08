Der Ticker startet um 5:30 Uhr

0:43 Starker Anstieg positiver Corona-Mischproben an Aargauer Schulen An den Schulen im Kanton Aargau haben sich positive Corona-Mischproben in der laufenden Woche verdreissigfacht im Vergleich zu vor den Sommerferien. Drei Prozent an Aargauer Schulen und Betrieben waren somit positiv. Kurzfristig kommt es laut Behörden deshalb zu einem Engpass bei den Nachuntersuchungen in den betroffenen Schulklassen. Am Montag hatten an 171 Schulstandorten sowie in wenigen Betrieben die repetitiven Tests wieder begonnen. Bisher wurden 1422 Mischproben in Schulen und Betrieben vorgenommen und 11'280 Personen so getestet, wie die Aargauer Behörden mitteilten. Das zeige, dass das repetitive Testen funktioniere und weiterhin ein wichtiges Mittel der Pandemiebekämpfung sei. Legende: Die Anzahl der positiv getesteten Mischproben übersteige jedoch das erwartbare Mass stark. Rückkehrerinnen und Rückkehrer nach den Schulsommerferien aus dem Ausland machten mehr als 30 Prozent der Infizierten im Kanton Aargau aus. Keystone/Archiv

22:51 Belgien hebt Massnahmen weitgehend auf In Belgien werden per 1. September die Hygieneregeln für die Gastronomie und im privaten Bereich weitgehend aufgehoben. Gemeinden können jedoch weiterhin an strengeren Regeln festhalten, wie dies der nationale Corona-Ausschuss beschlossen hat. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Gottesdiensten und Beerdigungen bleiben bestehen. Hingegen fallen die Beschränkungen in der Gastronomie bei den Gästezahlen oder Öffnungszeiten weg. Möglicherweise werden die Lockerungen in der Hauptstadtregion Brüssel angesichts der tiefen Impfquote aber noch nicht vollständig umgesetzt.

22:07 Portugal lockert Massnahmen dank hoher Durchimpfungsrate Portugal zieht Lockerungen der Corona-Massnahmen um ganze zwei Wochen vor. Grund ist das raschere Fortschreiten der Impf-Kampagne im Land. In Portugal sind inzwischen mehr als 70 Prozent der Bevölkerung geimpft. Nun sollen unter anderem Restaurants wieder bis 2 Uhr nachts offen bleiben dürfen. «Die Pandemie ist nicht vorbei», mahnt aber Kabinettsministerin Mariana Vieira da Silva, darum blieben zahlreiche Massnahmen in Kraft.

21:13 Lockerungen in Manila trotz Rekordzahlen Die Philippinen lockern in der Metropolitanregion der Hauptstadt Manila die Corona-Beschränkungen. Dies trotz Rekordzahlen täglicher Neuinfektionen. Das Gesundheitsministerium meldete über 17'000 neue Infektionsfälle, den höchsten Tageswert seit Beginn der Pandemie. In Manila mussten die Menschen seit Anfang August zwei Wochen mit scharfen Corona-Regeln leben. Bis Ende Monat sollen die Einschränkungen nun für mehr als 13 Millionen Menschen gelockert werden. Im Innen- und Aussenbereich von Restaurants ist Essen weiterhin untersagt ebenso wie Ansammlungen etwa bei Gottesdiensten.

19:58 Nach Massentests positive Corona-Fälle in 10 Basler Schulen entdeckt Im Kanton Basel-Stadt sind seit dem Schulbeginn am Montag 452 Klassen im Rahmen eines Massentests auf das Coronavirus getestet worden. In 13 Klassen wurden positive Corona-Fälle nachgewiesen. Betroffen sind zehn verschiedene Schulen. Das sei weniger als erwartet, teilte das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt mit. Seit Mittwochvormittag würden nun die Schülerinnen und Schüler in den betroffenen Klassen einzeln getestet, um die positiven Fälle zu finden. In diesen Zahlen sind die am Freitag durchgeführten Massen-Spucktests an den Schulen nicht inbegriffen. Im Kanton Basel-Stadt nehmen die Corona-Infektionen ebenfalls sprunghaft zu. Von den insgesamt 615 aktiven Fällen befinden sich 29 Personen im Spital. Von den insgesamt 37 Hospitalisierten benötigen neun Personen Intensivpflege. Unter den Neuinfizierten in den vergangenen vier Wochen befinden sich 91 doppelt geimpfte Personen. Bei den hospitalisierten, vollständig geimpften Personen betrage das Durchschnittsalter 86.6 Jahre.

19:02 Deutschland setzt griechische Inseln auf die Risikoliste Wegen steigender Corona-Infektionszahlen stuft die deutsche Regierung Kreta und weitere griechische Ferieninseln ab Dienstag als Hochrisikogebiet ein. Hingegen werden am Sonntag die Kanarischen Inseln sowie Katalonien mit Barcelona und den Stränden der Costa Brava von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Neben Kreta wird in Griechenland die südliche Ägäis mit Feriendestinationen wie Rhodos, Kos, Mykonos oder Naxos als Hochrisikogebiet eingestuft. Diese zurzeit stark von Touristen besuchten Inseln gelten unter anderem wegen ihres intensiven Nachtlebens als Keim der Corona-Ausbreitung in Griechenland. Einreisende aus Hochrisikogebieten, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen für zehn Tage in Quarantäne. Sie können sich aber nach fünf Tagen mit einem negativen Test davon befreien. Für vollständig Geimpfte und Genesene gibt es keine Quarantänepflicht.

18:18 Trendwende beim Impftempo? In der letzten Woche stieg die Impfkadenz im Vergleich zur Vorwoche um vier Prozent, wie das Bundesamt für Gesundheit am Freitag mitteilte. Letzte Woche wurden laut dessen Angaben täglich 20'034 Impfungen verabreicht. In der Vorwoche war die Impfkadenz noch um acht Prozent gesunken, eine weitere Woche früher sogar um 36 Prozent. Letztmals war die Impfquote in der ersten Juni-Hälfte gestiegen.

17:38 Besuche im Universitätsspital Basel eingeschränkt Das Universitätsspital Basel (USB) schränkt wegen steigender Fallzahlen den Zugang für Besuchende zum Areal ein. Neu muss ab Samstag ein Covid–Zertifikat vorgelegt werden. Zudem ist der Zutritt nur noch durch die Haupteingänge möglich, wie das USB am Freitag mitteilte. Als Grund für die Massnahme nennt das USB den Schutz der Patientinnen und Patienten und die Gewährleistung der Verfügbarkeit aller medizinischer Leistungen für die Bevölkerung. Das USB verzeichne «einen steilen Anstieg» der Zahl an Hospitalisierten. Die Belegung der Intensivstation habe bereits ein Ausmass erreicht, dass nicht mehr alle Operationen wie geplant stattfinden könnten, heisst es weiter.

16:15 Impf-Aufruf der Gesundheitskommission Neben den Behörden von Bund und Kantonen ruft nun auch das Parlament die Bevölkerung zum Impfen auf: «Schützen Sie sich und andere!», schreibt die Gesundheitskommission des Nationalrats (SGK-N). Das Ziel müsse sein, eine Überlastung der Spitäler zu verhindern. Damit sollen alle Menschen die Behandlung bekommen, die sie brauchen – sei es bei Krankheiten oder Unfällen jeglicher Art, heisst es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste. «Die Impfung ist die effizienteste und effektivste Möglichkeit, die Pandemie einzudämmen und auf Varianten des ursprünglichen Corona-Virus zu reagieren.» Das Risiko, an negativen Impffolgen zu erkranken, ist laut der SGK-N um ein Vielfaches geringer, als an schweren Corona-Verläufen und an Long Covid zu erkranken.

15:21 NW: Schulen werden zu wöchentlichen Speicheltests verpflichtet Auch der Kanton Nidwalden folgt dem Beispiel anderer Kantone wie Zug und Schwyz und führt nach den Sommerferien repetitive Coronatests an Schulen ein. Dabei handelt es sich um wöchentliche Speicheltests, die sämtliche Schulen anbieten müssen, wie die Nidwaldner Staatskanzlei, Link öffnet in einem neuen Fenster mitteilte. Der Regierungsrat habe die Covid-19-Verordnung entsprechend angepasst. Die Nidwaldner Regierung empfiehlt allen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen und im Schulhaus tätigen Personen, sich testen zu lassen, auch wenn die Teilnahme freiwillig ist. Mit den Speicheltests wolle man auch symptomlose Infektionen frühzeitig erkennen. In Nidwalden hätten die Neuansteckungen ebenfalls zugenommen und die Tendenz der Spitaleinweisungen sei steigend. Auch wenn Kinder und Jugendliche häufig keine oder nur leichte Symptome zeigten, könnten sie trotzdem ansteckend sein. Audio Aus dem Archiv: Genügend Spucktests für Schulbeginn vorhanden 03:17 min, aus Echo der Zeit vom 08.08.2021. abspielen. Laufzeit 03:17 Minuten.

14:56 Italiens Schulminister verteidigt Nachweispflicht für Lehrpersonal Im Streit um die Regeln für den Schulstart mit Präsenzunterricht in Italien hat Schulminister Patrizio Bianchi die geplante Corona-Nachweispflicht für das Lehrpersonal verteidigt. Wie die Zeitung «Corriere della Sera» am Freitag schreibt, sei die Nachweispflicht laut Bianchi keine Strafe, sondern ein grundlegendes Mittel für den Wiederbeginn des Schulunterrichts. Damit würden vor allem die gefährdeten Gruppen und die Schule selbst geschützt. Zum Plan gehören auch die Maskenpflicht und Abstandsregel innerhalb der Schule. Das Kabinett von Ministerpräsident Mario Draghi hatte sich Anfang August darauf geeinigt, dass Lehrer nur mit einer Impfung, einem negativen Test oder einer Genesung unterrichten dürfen. Andernfalls kann dem Lehrpersonal die Kündigung drohen. Obwohl Arbeitnehmervertreter für Impfungen seien, hatten sie diese Massnahme kritisiert.

14:25 Neuseeland verlängert Corona-Lockdown Nach Behördenangaben sind am Freitag elf lokale Neuansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Deshalb verlängert Neuseeland den Lockdown bis mindestens Dienstag. Im Zusammenhang mit dem neusten Ausbruch zählt das Land derzeit 31 Fälle. Nachdem bisher alle Ansteckungen in Auckland aufgetreten sind, gibt es den Angaben zufolge mittlerweile auch welche in der Hauptstadt Wellington. «Wir kennen noch nicht das ganze Ausmass dieses Delta-Ausbruchs. Alles in allem zeigt uns das, dass wir vorsichtig sein müssen», sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern. Nach einem positiven Fall in Auckland seit fast sechs Monaten hatte Ardern einen landesweiten Lockdown verhängt. Derzeit sind Schulen und nicht lebensnotwendige Geschäfte im Land geschlossen. Bürger dürfen das Haus nur noch unter bestimmten Bedingungen verlassen, etwa zur medizinischen Versorgung oder um im Supermarkt einzukaufen. Insgesamt sind zwei Millionen der fünf Millionen Neuseeländerinnen und Neuseeländer mindestens einmal geimpft. Legende: Nach dem landesweit verhängten Lockdown am Dienstag bildeten sich lange Schlangen vor einem Supermarkt in Auckland. Keystone

13:57 1200 Impfdosen für Schweizer Botschaft in Thailand Wie die Schweizer Botschaft in Thailand auf Twitter mitteilt, hat sie sich 1200 Impfdosen und -termine gegen das Coronavirus gesichert. Diese sind für Auslandschweizerinnen und -schweizer vorgesehen, nicht aber für Touristen. Sie werden in vier grösseren Agglomerationen, Surat Thani, Udon Thani, Khon Kaen und Chiang Mai zur Verfügung stehen. Die Botschaft hatte zuvor in der Hauptstadt Bangkok Impfungen organisiert. Impfwillige Personen ab 18 Jahren mit Niederlassung in Thailand können sich mit dem Vakzin von AstraZeneca impfen lassen. Die Botschaft nimmt Anmeldungen entgegen und koordiniert die Termine. Die Impfdosen stammen aus dem Impfprogramm des südostasiatischen Königreichs. New vaccination opportunities!

13:34 Der Wochenüberblick Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2454 Fällen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind. Das sind 59 Prozent mehr als in der Vorwoche. Laut BAG werden aktuell 645 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 83 Prozent mehr als in der Vorwoche. 50.6 Prozent der Personen in der Schweiz sind vollständig geimpft. Stand heute haben 5.6 Prozent eine erste Impfdosis erhalten.

Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2575 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 2454. Das sind 59 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 10 Tage. Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 328.19.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 13.6 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 14 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 4 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 20'789 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 9 Prozent gestiegen.

Das BAG meldet 6 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 2 Verstorbenen.

Das BAG meldet 123 neue Spitaleintritte, der 14-Tage-Schnitt liegt bei 42 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 63 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell werden 645 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 77 Prozent ausgelastet. Davon sind 20 Prozent von Covid-19-Erkrankten belegt.

Bisher wurden in der Schweiz 9'399'272 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 19'320 Personen pro Tag geimpft. Das sind 1.9 Prozent mehr als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 50.6 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 5.6 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

12:48 Nur noch mit Zertifikat ins Restaurant und an Veranstaltungen Im Kanton St.Gallen steigen die Hospitalisationen aufgrund von Ansteckungen mit dem Coronavirus wieder stark an. Der Kantonale Führungsstab prüft eine Ausweitung des Einsatzes des Covid-19-Zertifikats, für den Fall, dass eine Überlastung der Spitalkapazitäten droht. Dann sollen unter anderem auch Besucherinnen und Besucher von Bars, Restaurants und Veranstaltungen ein Covid-19-Zertifikat vorweisen müssen. Damit soll ein weiterer Lockdown unter allen Umständen vermieden werden. Audio Kanton St.Gallen prüft 3G-Regel in Gastronomie 05:03 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 20.08.2021. abspielen. Laufzeit 05:03 Minuten.

12:21 Freudenfest in Moutier bleibt ohne Konsequenzen Mehrere Tausend Personen haben im März in Moutier den Wechsel der bern-jurassischen Stadt zum Kanton Jura gefeiert, viele davon ohne Schutzmasken. Nach der Abstimmungsfeier gab es Anzeigen, weil viele der Kundgebungsteilnehmenden keine Masken trugen und mehrere tausend Menschen auf den Plätzen vor dem Rathaus und vor dem Bahnhof dicht an dicht feierten. Die regionale Staatsanwaltschaft hat den Fall nun geprüft und das Dossier ohne weitere rechtliche Konsequenzen geschlossen, wie sie am Freitag mitteilte. Sie beruft sich auf die im Vorfeld der Abstimmung getroffenen Abmachungen von Behörden, Polizei und Abstimmungskomitees. Ausserdem stünde der grosse Aufwand eines solchen Verfahrens in keinem Verhältnis zur Schwere der Vorfälle. 01:41 Video Aus dem Archiv: Moutier feiert den Kantonswechsel Aus Tagesschau vom 28.03.2021. abspielen

11:47 Israel impft ab sofort auch Personen ab 40 Jahren mit dritter Dosis Mehrere Expertenteams haben angesichts zahlreicher Corona-Neuinfektionen eine Ausweitung der Impfkampagne empfohlen, teilt das Gesundheitsministerium Israels mit. So impft Israel ab sofort auch Menschen ab 40 Jahren mit einer dritten Dosis. Schwangeren, Lehrern, Arbeitskräften im Gesundheitswesen sowie Menschen mit Behinderungen und Pflegekräften wird ebenfalls empfohlen, sich ein drittes Mal impfen zu lassen. Seit Ende Juli verabreicht Israel als erstes Land weltweit Auffrischungsimpfungen, wobei fast ausschliesslich das Vakzin von Biontech/Pfizer verwendet wird. Entscheidend ist dabei, dass die zweite Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt. Mittlerweile sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums knapp 1.3 Millionen Menschen dreimal geimpft. Audio Aus dem Archiv: Israel verabreicht dritte Corona-Impfung 05:45 min, aus Rendez-vous vom 13.08.2021. abspielen. Laufzeit 05:45 Minuten.

10:08 AR: Bevölkerung nutzt Angebot der Walk-In-Impfungen Am Mittwoch haben sich bei den ersten Walk-In-Impfungen in Herisau und Heiden je rund 150 Personen impfen lassen. «Es haben mehr Leute als erwartet dieses Angebot wahrgenommen, das ist sehr erfreulich», sagte der Ausserrhoder Impf-Chef Marc Rüdin. Gemäss Medienmitteilung der kantonalen Verwaltung, Link öffnet in einem neuen Fenster habe es bei den spontanen Impfungen ohne Voranmeldung Wartezeiten gegeben. Deshalb werden bei den nächsten Impfterminen mehr Personal und zusätzliche Anmeldestellen zur Verfügung stehen. Bis Mitte Oktober werden in den Impfzentren in Herisau und Heiden je fünf weitere Walk-In-Nachmittage stattfinden. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass das Angebot zur spontanen Impfung weiterhin rege genutzt werden wird. Ein mobiles Impfteam macht zudem am 24., 25. und 26. August Halt in Walzenhausen, Reute und Urnäsch. Audio Aus dem Archiv: Appenzell: Kanton bietet Walk-in Impfangebot für Unentschlossene 23:15 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 05.08.2021. abspielen. Laufzeit 23:15 Minuten.