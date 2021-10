Der Ticker startet um 6:00 Uhr

19:12 Zuwanderung 2020 wegen Pandemie um einen Drittel zurückgegangen Die Zuwanderung in die OECD-Länder ist im Jahr 2020 wegen der Corona-Pandemie um rund einen Drittel zurückgegangen. Die dauerhafte Migration war mit rund 3.7 Millionen Menschen auf dem niedrigsten Stand seit 2003. In der Schweiz war der Rückgang geringer als anderswo. In der Schweiz ging zum Beispiel die Zahl der neuen Asylanträge um 22.5 Prozent zurück, während der Rückgang in den Ländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) insgesamt bei 31 Prozent lag, wie die OECD bekannt gibt. Das sei der stärkste Rückgang seit dem Ende des Balkankrieges in den 1990er Jahren. Dass die Einwanderung in die Schweiz geringer ist als in anderen OECD-Ländern, sei darauf zurückzuführen, dass wegen der Personenfreizügigkeit, die einen grossen Teil der Schweizer Migration ausmache, erklärte OECD-Migrationsexperte Thomas Liebig bei der Präsentation der neusten Migrationsstudie. Dadurch seien die durch Corona bedingten Einschränkungen weniger stark ins Gewicht gefallen. Die Schweiz habe den geringsten Rückgang der Einwanderung von allen OECD-Ländern ausgewiesen. 04:05 Video Wie weiter im Schweizer Asylwesen? Aus Tagesschau vom 14.07.2021. abspielen

18:27 Kiew verschärft die Massnahmen Wegen der sich drastisch verschlechternden Corona-Situation führt die ukrainische Hauptstadt Kiew massive Einschränkungen ein. Ohne negativen PCR-Test oder einen Impfnachweis dürfen vom kommenden Montag an Restaurants, Bars, Fitnessstudios und Hotels nicht mehr aufgesucht werden, wie Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag sagte. Das gelte auch für Angestellte. Die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs werde ebenso nur mit Impfzertifikat oder negativem Test erlaubt. Kontrollen solle es stichprobenartig geben

18:09 Deutschland: Sprunghafter Anstieg der Corona-Infektionen Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag einen deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen gemeldet. Innerhalb eines Tages wurden 28'037 neue Positiv-Tests registriert – 11.960 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg sprunghaft auf 130.2 von 118 am Vortag. 126 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Nach Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) wuchs die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen am Donnerstag auf 1800 – den höchsten Stand seit dem 6. Juni.

17:41 Corona-Ausbruch im Alters- und Pflegeheim in Muttenz Im Alters- und Pflegeheim Käppeli in Muttenz (BL) ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. 27 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 14 Mitarbeitende sind am Donnerstag positiv auf das Coronavirus getestet worden. Eine Bewohnerin ist am selben Tag an den Folgen von Covid-19 verstorben. Weitere schwere Verläufe oder Hospitalisierungen seien nicht bekannt, teilte die Baselbieter Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion mit. Das Heim nehme am Breiten Testen Baselland teil und die Schutzkonzepte seien umgesetzt worden. Das Alters- und Pflegeheim wird für die nächsten 14 Tagen geschlossen. Die Bewohnerinnen und Bewohner sollen vor Ort demnächst Booster-Impfungen erhalten. Audio Aus dem Archiv: «Wir wurden wie von einem Tsunami überrollt» 11:20 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 14.01.2021. abspielen. Laufzeit 11:20 Minuten.

17:08 Milliarden nötig für Corona-Impfungen Für die Versorgung der Weltbevölkerung mit Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 sind bis September 2022 weitere Milliardenbeträge nötig. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) beziffert den Bedarf auf 23.4 Milliarden Dollar. Damit könnten mindestens fünf Millionen potenzielle Todesfälle verhindert werden und die Weltwirtschaft spare mehr als 5.3 Milliarden Dollar. Durch die bisher ungleiche Verteilung von Impfstoffen und Medikamenten werde ein baldiges Ende der Pandemie verhindert, so die WHO. Das erhöhe das Risiko, dass sich neue und gefährlichere Virusvarianten entwickeln, gegen die bisherige Impfstoffe und Medikamente nicht wirksam genug sind. Bislang seien erst 0.5 Prozent der verfügbaren Impfstoffe in den ärmsten Ländern eingesetzt worden, obwohl sie neun Prozent der Bevölkerung ausmachen.

16:36 Kanton Aargau: Booster-Impfung ab Mitte November Im Kanton Aargau werden Booster-Impfungen gegen Covid-19 ab dem 15. November verabreicht. Eine Anmeldung ist ab dem 4. November online möglich. Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen werden vor Ort geimpft, wie die Aargauer Staatskanzlei mitteilt. Alle anderen Personen über 65 Jahren erhalten die dritte Impfdosis in einem Impfzentrum, in einer Apotheke oder in einer Arztpraxis. Eine Anmeldung für die Booster-Impfung ist zwingend. Eine telefonische Terminreservation ist gemäss Communiqué nicht möglich. Personen ohne Internetzugang können ab dem 4. November in den Aargauer Apotheken um Unterstützung bei der Terminbuchung bitten.

15:52 Panne behoben Eine erneute Panne hat am Donnerstag dazu geführt, dass der Bund während Stunden keine Covid-Zertifikate ausstellen konnte. Es handelte sich bereits um die dritte grössere Störung innert Monatsfrist. Um kurz vor 12 Uhr meldete das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) «ein technisches Problem bei der Ausstellung von Covid-Zertifikaten». Die Überprüfung bereits ausgestellter Zertifikate sei nicht betroffen. Knapp vier Stunden später teilte der Bund auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit, dass die Ausstellung von Covid-Zertifikaten wieder funktioniere. Das BIT betonte gleichzeitig, dass die Störung in keinem Zusammenhang stehe mit den im Ausland falsch ausgestellten Covid-Zertifikaten mit gültiger Signatur, die aktuell im Internet kursierten.

15:35 Delta-Variante bremst weltgrösste Volkswirtschaft Die US-Wirtschaft hat in den Sommermonaten wegen steigender Corona-Fallzahlen deutlich an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal auf das Jahr hochgerechnet um 2.0 Prozent, wie das Handelsministerium in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilt. Im zweiten Quartal war die grösste Volkswirtschaft der Welt noch um 6.7 Prozent gewachsen. Volkswirte hatten damit gerechnet, dass sich die amerikanische Konjunktur in den Monaten Juli bis September abgekühlt hat. Sie waren allerdings im Schnitt von einem etwas stärkeren Wachstum um 2.6 Prozent ausgegangen

14:52 Bern duldet keine unbewilligte Corona-Kundgebung mehr Die Stadt Bern will am Donnerstagabend keine unbewilligte Kundgebung von Corona-Massnahmegegnern mehr dulden. Anders als Aufrufe glauben machten, handle es sich nicht um eine Spontan-Kundgebung, betonen die Stadtbehörden und raten eindringlich von einer Teilnahme ab. In einschlägigen Sozialen Medien kursieren Aufrufe für eine «Spontan-Kundgebung» am Donnerstagabend in Bern, um gegen die vom Bundesrat verhängten Corona-Massnahmen zu protestieren.

14:37 EU und Grossbritannien erkennen Zertifikate gegenseitig an Menschen aus der EU können mit ihrem Covid-Zertifikat bald auch im Vereinigten Königreich eine Impfung, einen Test oder eine Genesung nachweisen. Wie die EU-Kommission mitteilt, einigten sich London und Brüssel darauf, die Nachweise der Gegenseite zu akzeptieren. Der Beschluss soll am Freitag in Kraft treten. Eine ähnliche Vereinbarung sei mit Armenien getroffen worden. Der zuständige EU-Kommissar Didier Reynders betonte: «Wir sind offen für weitere Länder, die sich unserem System anschliessen wollen.» Den Angaben zufolge wird der EU-Standard für Covid-Zertifikate bereits in 45 Staaten auf vier Kontinenten verwendet. Als Drittstaat kann Grossbritannien aber weiterhin eigene Einreiseregeln etwa für nicht Geimpfte festlegen.

14:17 Teil-Lockdown in Moskau Mit neuen Corona-Höchstständen in Russland hat in der Hauptstadt Moskau ein Teil-Lockdown zur Eindämmung der Pandemie begonnen. Seit Donnerstag sind nur noch Supermärkte und Apotheken geöffnet. Bis mindestens 7. November müssen Schulen, Kinos, Einkaufszentren und Fitnessstudios geschlossen bleiben. Restaurants und Cafés dürfen lediglich Essen und Getränke zum Mitnehmen anbieten. Landesweit sollen arbeitsfreie Tage von diesem Samstag an gelten. Präsident Wladimir Putin hatte verfügt, dass der Lohn in dieser Zeit weitergezahlt werde. Das gilt hauptsächlich nur für den öffentlichen Dienst. Medien hatten zuletzt berichtet, dass Russen massenhaft in den Urlaub ins Ausland fliegen wollten, etwa nach Ägypten.

14:15 Pro Senectute kritisiert erneut Altersgrenze bei Booster-Impfung Die Anmeldung zur dritten Impfung soll laut BAG ab dem 4. November für alle Kantone möglich sein – aber nicht für die allgemeine Bevölkerung. Personen unter 65-Jahren bekommen nur nach ärztlicher Absprache im Einzelfall eine Auffrischung. Das sorgt bei Pro Senectute für Gesprächsstoff. Peter Burri, Sprecher von Pro Senectute Schweiz, sagt gegenüber der «Tagesschau am Mittag», es gehe nun darum zu gewährleisten, dass alle über 65-Jährigen Zugang zu einer Booster-Impfung haben, wenn sie dies nötig haben und wünschen. Bei Personen in Pflege- oder Altersheimen sei dies gewährleistet. Bei allen anderen werde Pro Senectute helfen, dass sie zu einer dritten Dosis kommen. Burri kritisiert aber auch, dass 65 Jahre eine künstliche Grenze sei. «Unser Wunsch wäre, dass man diese weglassen würde.» Der Gesundheitszustand von Personen sei sehr individuell, es gebe auch unter 65-Jährige, bei denen ein «Booster» sinnvoll sei. 03:31 Video Weg frei für die Booster-Impfung gegen Corona Aus Tagesschau vom 28.10.2021. abspielen

13:30 Die neuen BAG-Zahlen Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 1792 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1357 . Das sind 33 Prozent mehr als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. alle 17 Tage . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell 192.77 .

. Das sind als in der Vorwoche. Beim aktuellen Trend verdoppelt sich der 7-Tage-Schnitt der Neuinfektionen ca. . Die 14-Tage-Inzidenz beträgt aktuell . Das BAG meldet 18 neue Spitaleintritte , der 14-Tage-Schnitt liegt bei 18 Spitaleinweisungen pro Tag. Das sind 2 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden 380 Personen wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind 2 Prozent mehr als in der Vorwoche.

, der 14-Tage-Schnitt liegt bei pro Tag. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Aktuell werden wegen Covid-19 in einem Spital behandelt. Das sind als in der Vorwoche. Aktuell befinden sich 102 Covid-19-Patienten in Intensivbehandlung. Das sind 11 Prozent weniger im Vergleich zur Vorwoche. Die Intensivbetten in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu 72 Prozent ausgelastet. 12 Prozent der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt.

in Intensivbehandlung. Das sind im Vergleich zur Vorwoche. Die in den Schweizer Spitälern (inklusive Ad-Hoc-Betten) sind aktuell zu ausgelastet. der Intensivbetten sind von Covid-19-Erkrankten belegt. Das BAG meldet 8 neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei 4 Verstorbenen . Das sind 30 Prozent mehr als in der Vorwoche.

neue Verstorbene. Der 7-Tage-Schnitt liegt bei . Das sind als in der Vorwoche. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 6.8 Prozent . Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um 2 Prozentpunkte gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 23'672 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche gleich geblieben.

. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 7 Tests positiv. Im Vergleich zur Vorwoche ist die Positivrate damit um gestiegen. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei und ist damit im Vergleich zur Vorwoche gleich geblieben. Bisher wurden in der Schweiz 11'080'513 Impfungen verabreicht. Nach aktuellen Berechnungen werden durchschnittlich 17'067 Personen pro Tag geimpft. Das sind 25.2 Prozent weniger als in der Vorwoche. Aktuell sind damit 63.3 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. 2.5 Prozent der Bevölkerung haben bereits eine Dosis erhalten.

13:14 Nach Corona-Ausbruch bricht Kreuzfahrtschiff Donau-Reise ab Für rund 170 Passagiere eines Fluss-Kreuzfahrtschiffs ist die Reise auf der Donau wegen eines Corona-Ausbruchs an Bord abrupt zu Ende gegangen. Bei einem Stopp in Wien waren 80 Gäste nach Angaben des medizinischen Krisenstabs der Stadt positiv auf das Virus getestet worden. Das an einer Schleuse liegende Schiff aus Deutschland wurde unter Quarantäne gestellt. Am Donnerstag waren alle Passagiere – getrennt in Erkrankte und Gesunde – laut Krisenstab in vier Bussen wieder auf dem Weg nach Deutschland. Auf dem Weg von Passau nach Wien hatte niemand das Schiff verlassen. Auch in der österreichischen Hauptstadt war niemand von Bord gegangen. Keiner der Betroffenen musste bislang laut ORF ins Spital.

12:58 Erneute Störung bei den Covid-Zertifikaten Der Bund kann nach eigenen Angaben derzeit keine Covid-Zertifikate ausstellen. Die Überprüfung bereits ausgestellter Zertifikate sei nicht betroffen. Es handelt sich bereits um die dritte grössere Störung innert Monatsfrist. «Aktuell besteht ein technisches Problem bei der Ausstellung von Covid-Zertifikaten», teilte das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) mit. Man arbeite intensiv an der Behebung des Problems. Mehr Angaben wurden nicht gemacht. Seit dem 13. September gilt in der Schweiz die ausgedehnte Zertifikatspflicht. Seither müssen Besucher und Besucherinnen sich nicht nur an Grossanlässen oder in der Disco als geimpft, genesen oder getestet ausweisen. Das Covid-Zertifikat ist unter anderem auch beim Gang ins Restaurant, ins Kino oder in ein Fitnesscenter nötig.

12:06 Ungarn führt Maskenpflicht im ÖV ein und erlaubt Impfpflicht am Arbeitsplatz Angesichts steigender Infektionszahlen ermöglicht es die Regierung des EU-Landes Ungarn den Arbeitgebern, von ihren Mitarbeitern eine Corona-Schutzimpfung zu verlangen. Dies gab Kanzleramtsminister Gergely Gulyas bekannt. Für die Beschäftigten in staatlichen Institutionen werde der Staat eine Impfpflicht vorschreiben können. Darüber hinaus werde ab kommendem Montag in allen öffentlichen Verkehrsmitteln eine Maskenpflicht gelten, sagte Gulyas. Ungarn hatte vor dem Sommer die Corona-Massnahmen weitgehend aufgehoben. Für die Teilnahme am öffentlichen Leben bedarf es derzeit keiner Nachweise über Impfschutz oder aktuelle Tests. Ausgenommen sind lediglich Grossveranstaltungen. Eine Maskenpflicht gilt bislang nur in Spitälern und Altenheimen. Die Sommermonate hindurch hatte Ungarn nur wenige Corona-Fälle. Doch in den vergangenen Monaten stieg die Zahl wieder steil an. Die Sieben-Tage-Inzidenz an Neuansteckungen pro 100'000 Einwohner lag zuletzt bei 170. Nur knapp 60 Prozent der Bevölkerung sind vollständig geimpft.

11:52 Gastrosuisse-Chef zieht erste Bilanz zum Zertifikat Seit rund sechs Wochen gilt in den Innenräumen von Restaurants, Bars und anderen Gastrobetrieben die Covid-Zertifikatspflicht. Und sie wird gut eingehalten: Bei etwa 2500 Behördenkontrollen in Gastrobetrieben wurde die Zertifikatspflicht nur in 41 Fällen missachtet. Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer zieht eine Bilanz aus Sicht der Restaurantbetreiber, und die fällt nicht schlecht aus. Allerdings verweist Platzer auf die Winter- und Weihnachtszeit – da rechnen er und manche Beizer mit Ausfällen, vor allem wegen stornierter Weihnachtsessen. Audio In den Städten profitierten manche Restaurants vom Zertifikat 07:49 min, aus SRF 4 News aktuell vom 28.10.2021. abspielen. Laufzeit 07:49 Minuten.

11:22 Tote und Chaos wegen langer Wartezeiten vor britischen Notaufnahmen Wegen stundenlanger Wartezeiten vor Notaufnahmen sind in England zuletzt mindestens zwei Patienten gestorben. Interne Dokumente, aus denen die Nachrichtenagentur PA zitiert, zeichnen ein katastrophales Bild der Situation. In einem Brief fordert die Spitze des Gesundheitsdiensts NHS demnach, die Schlangen von Rettungswagen vor Notaufnahmen zu beenden und Ambulanzen nicht mehr als zusätzliche Warteräume zu benutzen. Das Risiko für die Patienten sei enorm, betonten der medizinische Direktor des NHS, Stephen Powis, und die Chefin des NHS-Notdiensts, Pauline Philip, im Schreiben, aus dem PA zitiert. Seit April hat sich die Zahl der Wartezeiten für Rettungswagen fast verzehnfacht. Im September behandelten Notaufnahmen insgesamt 1.39 Millionen Menschen – so viele wie noch nie in einem Monat. In der Stadt Worcester wurde eine Untersuchung eingeleitet, nachdem ein Patient während fünfstündiger Wartezeit in einem Krankenwagen vor der Tür des Worcestershire Royal Hospital gestorben war. In Cambridge starb eine Frau in einem ähnlichen Fall.

10:28 Bern: Weiterhin Gutscheine und Lebensmittel für von Armut Betroffene Die Stadt Bern wird weiterhin Gutscheine und Lebensmittel an Menschen abgeben, die durch das Coronavirus von Armut betroffen sind. Vor allem betroffen sind insbesondere Sans-Papiers, Obdachlose und Sexarbeiterinnen. Sie dürften voraussichtlich noch während Monaten auf Direkthilfe angewiesen sein, schätzt der Gemeinderat laut Mitteilung. Im Februar 2021 hat der Gemeinderat 100'000 Franken Soforthilfe für Menschen gesprochen, die im Zuge der Pandemie in grosse Not geraten sind und keine regulären staatlichen Hilfen wie Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen beziehen. Über Partnerorganisationen wurden an sie Lebensmittel und Gutscheine verteilt. Nun sind die Mittel aufgebraucht. Die Massnahme wird bis April 2022 weitergeführt. Dafür stellt der Gemeinderat weitere 100'000 Franken zur Verfügung.