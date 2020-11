Der Ticker startet um 7:25 Uhr

12:58 Unicef will Impfdosen an arme Länder liefern Im Kampf gegen die Corona-Pandemie will das UN-Kinderhilfswerk Unicef zwei Milliarden Impfdosen in 92 einkommensschwächere Länder liefern. Die logistischen Vorbereitungen liefen bereits, teilt Unicef mit. Auch eine Milliarde Spritzen sollen verschickt werden. «Während die Arbeit an der Entwicklung von Covid-19-Impfstoffen weitergeht, verstärkt Unicef die Anstrengungen mit Fluggesellschaften, Frachtunternehmen, Schifffahrtslinien und anderen logistischen Vereinigungen, lebensrettende Impfstoffe so schnell und sicher wie möglich zu liefern», sagt die Direktorin der Unicef-Versorgungsabteilung, Etleva Kadilli.

12:01 Schwyzer Wirtschaft wird mit 13 Millionen Franken unterstützt Der Schwyzer Regierungsrat beantragt beim Kantonsrat 4.5 Millionen Franken zur Unterstützung von Unternehmen, die besonders hart von der Corona-Pandemie getroffen worden sind. Dazu sollen vom Bund 8.7 Millionen Franken kommen. Damit können Schwyzer Härtefälle mit insgesamt rund 13 Millionen Franken unterstützt werden. Bund und Kanton hätten zwar bereits Massnahmen erlassen, um die Folgen für die Unternehmen abzufedern, schreibt der Regierungsrat in seiner am Montag veröffentlichten Botschaft an das Parlament. Dennoch blieben die Auswirkungen auf die Wirtschaft gross. Von den Folgen der Pandemie sind im Kanton Schwyz vor allem touristische Betriebe, die Reise- und Eventbranche sowie Schausteller betroffen.

11:46 9751 neue Fälle in den letzten 72 Stunden Das Bundesamt für Gesundheit hat heute 9751 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 4285. Das sind 26 Prozent weniger als in der Vorwoche. Der Trend ist derzeit rückläufig.

Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 21.9 Prozent. Das heisst, von 100 Tests waren im Schnitt rund 22 Tests positiv. Damit ist der kritische Schwellenwert von 5 Prozent überschritten. Gemäss WHO steigt nun das Risiko, dass die gemeldeten Fallzahlen kein verlässliches Bild abgeben, wie sich das Virus ausbreitet. Wenn die gemeldeten Fälle weiter zunehmen, aber gleichzeitig nicht mehr getestet wird, ist eine höhere Dunkelziffer wahrscheinlich. Das Testvolumen im 7-Tage-Schnitt liegt bei 22'595 Tests pro Tag und ist damit im Vergleich zur Vorwoche um 15 Prozent gesunken.

Das BAG meldet 213 neue Verstorbene. Die Kantone melden aktuell 3653 Personen, die wegen Covid-19 in einem Spital behandelt werden. Das sind 8 Prozent weniger als in der Vorwoche.

11:00 Seit heute gelten in Basel-Stadt strengere Massnahmen Entgegen dem nationalen Trend steigen die Fallzahlen in Basel-Stadt weiter an. Entsprechend gelten im Kanton seit heute strengere Massnahmen: Restaurants, Bars und Cafés müssen schliessen, auch Hallenbäder, Fitnesscenter und Bordelle bleiben geschlossen. Veranstaltungen dürfen nur noch mit maximal 15 Personen durchgeführt werden. Die strengeren Massnahmen gelten vorerst bis 13. Dezember. 00:28 Video Kanton Basel-Stadt verschärft Corona-Massnahmen Aus Schweiz aktuell vom 20.11.2020. abspielen

9:52 Deutschlands Shutdown wird wohl verlängert Viele Bundesländer Deutschlands sprechen sich für eine Verlängerung der geltenden Shutdown-Bestimmungen aus. Entsprechende Pläne bestätigt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff: Es herrsche Einigkeit und man sehe die «grundsätzliche Notwendigkeit», die Einschränkungen etwa um drei Wochen zu verlängern. Auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig betont im «Deutschlandfunk», die Infektionszahlen seien zwar gedämpft, aber weiter hoch. Insbesondere in den Risikogebieten müssten die Kontaktbeschränkungen im Dezember und Januar verschärft werden, damit sie über die Weihnachtszeit gelockert werden könnten, so Schwesig. Im «Bild-Talk» sprach sich Vizekanzler Olaf Scholz ebenfalls für die Weiterführung des Shutdowns aus: «Die Erfolge, die wir mit den Massnahmen im November haben, werden nicht reichen. Deshalb wird es eine Verlängerung geben.» Entsprechend wahrscheinlich ist es, dass die deutsche Regierung am Mittwoch den November-Shutdown bis mindestens Mitte Dezember verlängert.

8:54 AstraZeneca meldet Impfstoff mit hoher Wirksamkeit Der Pharmakonzern AstraZeneca und die Universität Oxford melden einen Durchbruch bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs. Laut heute publizierten vorläufigen Studienergebnissen , Link öffnet in einem neuen Fensterzeigt der Impfstoff im Durchschnitt eine 70-prozentige Wirksamkeit gegen das Virus. Je nach Impfschema lag die Schutzwirkung zwischen 60 und 90 Prozent. Wurden beispielsweise eine ganze und eine halbe Impfdosis verwendet, zeigte der Impfstoff einen 90-prozentigen Schutz. «Die Wirksamkeit und Sicherheit dieses Impfstoffs bestätigen, dass er hochwirksam gegen Covid-19 sein wird und unmittelbare Auswirkungen auf den aktuellen Gesundheitsnotstand haben wird», erklärt AstraZeneca-Chef Pascal Soriot. Der britische Gesundheitsminister Matt Hancock wertet die Daten als «fantastische Nachrichten».«Wir haben 100 Millionen Dosen bestellt, und wenn alles gutgeht, wird der Grossteil der Auslieferung im neuen Jahr sein», sagt er dem Sender Sky News. Die Schweiz wiederum hat ein Vorkaufsrecht auf den Impfstoff von AstraZeneca für 5.3 Millionen Impfdosen. Das Mainzer Unternehmen Biontech und der US-Pharmariese Pfizer waren die weltweit ersten Unternehmen, die erfolgreiche Daten aus der zulassungsrelevanten Studie mit einem Corona-Impfstoff vorgelegt hatten. Die Studien zeigten einen mehr als 90-prozentigen Schutz vor Covid-19. Später zog der Biotechkonzern Moderna nach.

7:58 Obwaldner Pflegeheim meldet 66 Coronafälle In einem Pflegeheim in Sarnen wurden mehr als 60 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Gemäss Homepage , Link öffnet in einem neuen Fensterdes Pflegeheims «am Schärme» waren am Samstag 35 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach einem positiven Testresultat in Isolation. Im Interview mit «Blick», Link öffnet in einem neuen Fenster spricht Direktor Roman Wüst von 66 Infizierten und 6 Todesfällen. Die Fälle konzentrieren sich auf ein Haus. In diesem habe es eine starke Ausbreitung der Fälle gegeben, teilt das Pflegeheim auf seiner Homepage mit. Es seien darauf sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner getestet worden. Auch bei Personen ohne Symptome habe es ein positives Testresultat gegeben. Der Grossteil der mit dem Virus angesteckten Personen hat nach Angaben des Pflegeheims einen milden Krankheitsverlauf. Es habe aber auch Todesfälle gegeben.

7:16 Auch Kinder leiden unter der Coronakrise Dass die Corona-Pandemie aufs Gemüt schlagen kann, ist kein Geheimnis. Neu ist jedoch, dass dies auch die Kinder- und Jugendpsychiatrien zu spüren bekommen. Sie haben eine massiv höhere Belegung auf den Notfallstationen. Im Vergleich zu vor der Coronakrise haben sich die Notfälle teilweise verdoppelt. Entsprechend warnen viele Ärzte vor den Folgen und fordern mobile Krisenteams, um die Versorgungssituation der Kinder schweizweit zu verbessern. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Belastende Coronakrise Auffallend mehr Notfälle in Kinder- und Jugendpsychiatrien 21.11.2020 Mit Audio

6:19 Luzern: 25-Millionen-Hilfspaket für betroffene Unternehmen 25 Millionen Franken will der Luzerner Regierungsrat als Härtefallmassnahmen für Unternehmen zur Verfügung stellen. Davon sollen drei Millionen Franken nicht rückzahlbare Beiträge sein. Hilfe sollen Firmen mit einer «bestimmten volkswirtschaftlichen Relevanz» erhalten. 22 Millionen Franken sollen für Bürgschaften verwendet werden, wie die Luzerner Kantonsregierung in ihrem Antrag ans Parlament festhält. 8.58 Millionen Franken des Gesamtbeitrages stammen aus dem Härtefall-Topf des Bundes, der mit 200 Millionen Franken gefüllt ist. Als Härtefall gilt ein Unternehmen, wenn sein Jahresumsatz wegen der Coronakrise im Jahr 2020 unter 60 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes der beiden Vorjahre liegt.

6:11 Schweden beschränkt Menschenansammlungen auf acht Personen Derzeit steigen die Fallzahlen in Schweden stark an. Regierungschef Stefan Löfven hat alle Einwohner aufgerufen, im Kampf gegen die Corona-Pandemie die Hygieneregeln zu beachten. Die kleine Verschnaufpause im Sommer und Herbst sei vorbei, sagte Löfven in einer Fernsehansprache. Zu viele Menschen hätten sich nicht an die Empfehlungen gehalten, das müsse sich ändern. Ab Dienstag dürfen sich in Schweden nur noch acht Personen versammeln. Es war die erste Fernsehansprache des Regierungschefs seit Mitte März. Bislang hatte sich in Schweden vor allem Anders Tegnell von der Gesundheitsbehörde zur Pandemie geäussert. Legende: Es ist ernst: Löfven spricht erstmals seit März wieder zu seinem Volk in Sachen Corona. Keystone

3:40 Fallzahlen gesunken: Grenzöffnungen in Australien Die beiden bevölkerungsreichsten Bundesstaaten Australiens öffnen zu Wochenbeginn nach vier Monaten wieder ihre Grenzen. «Heute werden einige Leute, die seit März nicht mehr gearbeitet haben, zum ersten Mal wieder ein Flugzeug besteigen», sagte Alan Joyce, Chef der australischen Fluglinie Qantas, dem Fernsehsender Seven News. New South Wales und Victoria hatten Anfang Juli – zum ersten Mal seit dem Ausbruch der Spanischen Grippe 1919 – ihre Grenzen zur Eindämmung der zweiten Welle in Melbourne geschlossen. Victoria verzeichnet den 24. Tag in Folge keine neu gemeldeten Ansteckungen. Legende: Der Flugbetrieb zwischen Melbourne und Sydney wird wieder aufgenommen – Fiebermessen inklusive. Reuters

22:57 Grossbritannien: Impfung könnte demnächst zugelassen werden Grossbritannien könnte schon diese Woche die Zulassung für den Impfstoff von Pfizer/Biontech erteilen. Das berichtete der «Telegraph» unter Berufung auf Regierungsquellen. Die britische Regulierungsbehörde beginne mit der formellen Beurteilung des Impfstoffs. Der National Health Service soll sich vorbereiten, die Impfungen ab dem 1. Dezember verabreichen zu können. Das britische Gesundheitsministerium wollte sich am Sonntag nicht dazu äussern. Die britische Regierung will zudem rechtzeitig zum Weihnachtsfest die allgemeinen Quarantänebeschränkungen lockern. Reiserückkehrer aus Hochrisikoländern müssten anstatt den bislang 14 Tagen nur fünf Tage in Selbstisolation und ein negatives Testergebnis vorweisen, berichtet die Zeitung «Telegraph» weiter. Die Regelung trete voraussichtlich am 15. oder 16. Dezember in Kraft.

21:39 Woher kommt der Corona-Röstigraben? Die Infektionszahlen in der Romandie sind im Schnitt höher als in der Deutschschweiz. Auch im zweisprachigen Kanton Freiburg sind die Ansteckungsquoten in französischsprachigen Bezirken doppelt so hoch wie in deutschsprachigen. Das gleiche Bild im zweisprachigen Wallis. Im französischsprachigen Unterwallis gibt es – relativ zu den Einwohnern – dreimal mehr Fälle als im deutschsprachigen Oberwallis. Das gleiche Phänomen auch im Ausland, in Belgien. Auch hier ist der französischsprachige Teil, nahe an Frankreich, stärker betroffen als der flämische Teil. Woran könnte das liegen? Der Bieler Stadtpräsident Erich Fehr, der sich in beiden Sprachkulturen bewegt, glaubt nicht, dass sich Romands weniger an die Regeln halten. Auch wenn zu Normalzeiten die Bisous-bisous-kultur für die Romands wichtig sei, «... stelle ich heute im öffentlichen Raum, in den öffentlichen Lokalen bei beiden Sprachgruppen die genau gleiche Disziplin fest». Die Wissenschaft liefert keine Gründe für die Unterschiede. Der Walliser Nationalrat Mathias Reynard aber vermutet, das Virus habe es zwar über Kontakte via Frankreich über die Landesgrenze geschafft, aber weniger über die Sprachgrenze. «Die Mehrheit meiner Kontakte, meine Familie, meine Kollegen sind auch Unterwalliser. Das ist die Realität für alle. Die Mehrheit unserer Kontakte sind in unserer Sprachregion.» Und Unterschiede im Verhalten gebe es. Sie könnten jeweils vor den Viruswellen bedeutend gewesen sein, glaubt er. 02:04 Video Halten sich Romands weniger an Corona-Regeln? Aus Tagesschau vom 22.11.2020. abspielen

20:54 Wie aussagekräftig ist der sinkende R-Wert? Man liest und hört es gerade vielerorts: Die Trendwende in der zweiten Corona-Welle könnte in der Schweiz geschafft sein. Darauf deutet der sogenannte Reproduktions-Wert hin, mit dem die Ausbreitungsgeschwindigkeit gemessen wird. Und auch die sinkenden Fallzahlen. Aber wie belastbar sind diese Zahlen? Fakt ist: Zurzeit lassen sich in der Schweiz viel zu wenig Menschen testen. Und damit ist die Dunkelziffer der Corona-Infizierten möglicherweise viel höher als angenommen. Auch in der Apotheke Europallee in Zürich ist die Testrate in den letzten Wochen markant zurückgegangen. Geschäftsführerin Natalia Blarer Gnehm sagt: «Die Bevölkerung ist müde, man möchte sich nicht mehr testen lassen, hat Angst davor, man will nicht mehr in Isolation gehen.» Doch nur mehr Tests können derzeit helfen, die Dunkelziffer möglichst klein zu halten. Sehen Sie mehr dazu in folgendem Beitrag. 02:13 Video Zu wenig durchgeführte Tests verwässern Infektionsraten Aus Tagesschau vom 22.11.2020. abspielen

20:24 Madrids berühmter Markt öffnet nach acht Monaten wieder Einer der ältesten und grössten Flohmärkte Europas, El Rastro im Herzen Madrids, durfte am Sonntag erstmals nach acht Monaten Corona-Pause wieder öffnen. Die Stadt und die Aussteller hatten sich nach langem Streit darauf geeinigt, dass jeweils die Hälfte der normalerweise rund 1000 Stände abwechselnd jeden zweiten Sonntag ihre Waren anbieten dürfen. Die Zahl der Besucher, die in normalen Zeiten in die Zehntausende geht, wurde auf 2700 begrenzt. Ein Grossaufgebot der Polizei überwachte mit Hilfe von Drohnen, dass es zu keiner Überfüllung kommt. «Die Wiedereröffnung ist eine Erleichterung, weil viele Familien vom Markt leben», zitierte die Zeitung «El Independiente» einen Aussteller.

18:50 Spanien startet im Januar mit Impfprogramm In Spanien sollen nach dem Willen von Regierungschef Pedro Sánchez landesweit 13'000 Stationen für freiwillige Impfungen gegen Covid-19 eingerichtet werden. Dies sehe ein Impfplan vor, der fertig ausgearbeitet sei und den er am Dienstag im Detail vorstellen werde, sagte er. «Unser Land wird zusammen mit Deutschland das erste der Europäischen Union sein, das über einen kompletten Impfplan verfügt», so Sanchez. Die EU habe sich insgesamt bereits 1.2 Milliarden Impfdosen gesichert, von denen Spanien zehn Prozent zustünden, sagte Sánchez. Bereits am Freitag hatte er angekündigt, dass im ersten Halbjahr 2021 im Rahmen dieses Projekts «ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung» geimpft werden könne.

17:37 Erste Corona-Fälle auf Nerzfarm in Frankreich In Frankreich sind erstmals auf einer Nerzfarm Corona-Infektionen bei Tieren aufgetreten. Wie die Ministerien für Landwirtschaft und Gesundheit mitteilten, habe man die infizierten Nerze auf einer Farm im rund 100 Kilometer südwestlich von Paris entfernten Departement Eure-et-Loir entdeckt. Die Schlachtung aller 1000 noch auf dem Hof ​​vorhandener Tiere und die Beseitigung von Produkten aus diesen Tieren sei angeordnet worden, hiess es in den Pressemitteilungen weiter. Von den vier Nerzfarmen des Landes sei eine virusfrei, in den beiden anderen liefen derzeit noch Analysen. Das Coronavirus wurde in den vergangenen Monaten bereits auf Pelzfarmen in Dänemark, den Niederlanden, Italien, Spanien und Schweden nachgewiesen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Mutation des Coronavirus Dänemark tötet Millionen Nerze – aus Sorge um Impfstoff 06.11.2020 Mit Audio

16:46 New York: Traditionelles Schlittschuhlaufen trotz Coronakrise Die weltberühmte New Yorker Schlittschuhbahn am Rockefeller Center hat ihren Saisonstart gefeiert. Mitten in der Coronavirus-Pandemie haben die Betreiber allerdings eine kürzere Öffnung geplant – bis zum 17. Januar. Traditionell lockt die Anlage bis Ende April Hunderttausende Besucher an. Das frühere Ende hängt auch mit geplanten Renovierungsarbeiten zusammen. Die Eislaufbahn wurde erstmals zu Weihnachten 1936 aufgebaut. Leicht zu erkennen ist sie an der goldfarbenen Statue des Prometheus aus der griechischen Mythologie sowie den vielen US-Flaggen. Auch auf den traditionellen Weihnachtsbaum am Rockefeller Center in Manhattan müssen New Yorker und Besucher in der Coronakrise nicht verzichten. Bereits am vorigen Wochenende wurde die riesige Fichte aufgestellt. Anfang Dezember sollen dort Zehntausende Lichter angehen. Legende: Das Eisfeld am Rockefeller Center in New York. Reuters

16:00 Neue BAG-Strategie im Kampf gegen die Pandemie Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) hat eine neue Strategie zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie entwickelt. Wird bei einer bestimmten Gruppe ein positiver Fall festgestellt, soll künftig die gesamte Gruppe mit Schnelltests getestet werden. Die neue Strategie werde «in den kommenden Wochen umgesetzt», bestätigte BAG-Sprecher Daniel Dauwalder Informationen aus der «NZZ am Sonntag». Er nannte als Beispiele Schulen oder Heime, sagte aber nichts über weitere potenzielle Zielgruppen. Laut Dauwalder wird damit die Suche nach Infektionsherden verbessert. Die Strategie könne erst jetzt umgesetzt werden, da zuvor die Schnelltests eingeführt werden mussten. 01:36 Video Schnelltests sind aufwändiger Aus SRF News vom 22.11.2020. abspielen