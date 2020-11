Der Ticker startet um 7:25 Uhr

13:52 Protestzug gegen Corona-Massnahmen in Berlin gestartet Der Protestzug gegen die Corona-Politik in Berlin ist mit einigen hundert Teilnehmern gestartet. Angemeldet waren um die 5000 Demonstranten. Eine Polizeisprecherin sagte, es seien weit weniger Teilnehmer. Die Demonstranten, die in Prenzlauer Berg starteten, hielten sich ihr zufolge weitgehend an die Maskenpflicht. Vereinzelt seien Strafanzeigen geschrieben worden. Die Demonstration von Gegnern der Corona-Maßnahmen wird als «Schweigemarsch» bezeichnet. An der Strecke standen immer wieder lärmende Menschen mit Kochtöpfen, die den Aufzug stören wollten. Gelegentlich ertönten «Nazis raus»-Rufe. Auf Balkonen sind Transparente zu sehen unter anderem mit der Aufschrift: «klar denken statt quer denken. Kein Platz für Corona-Leugner und Nazis.» Legende: Rund 600 Polizisten begleiten die Versammlung gegen die Corona-Politik sowie Gegendemonstrationen. Keystone

13:09 Romandie bringt Zahlen rascher runter als Deutschschweiz Die Romandie bringt laut einer Meldung der «NZZ am Sonntag» die Coronavirus-Zahlen schneller als die Deutschschweiz nach unten. Die Zeitung beruft sich dabei auf neue Zahlen, die auf der Website der wissenschaftlichen Taskforce des Bundes zu finden sind. Demnach ist die Reproduktionszahl in Genf, Jura, Freiburg und im Wallis schweizweit am tiefsten, hiess es. Danach würden die anderen Westschweizer Kantone folgen. Diese Kennzahl zeigt an, wie viele Leute eine erkrankte Person im Durchschnitt ansteckt. Die Daten belegten, dass die ergriffenen Massnahmen die erhoffte Wirkung erzielen: Ende Oktober wurden in der Romandie zuerst öffentliche Angebote wie Kinos, Theater oder Fitnesscenter heruntergefahren und kurz darauf mussten die Restaurants schliessen. Dieser letzte Schritt habe die Trendwende gebracht, sagte diesbezüglich der jurassische Kantonsarzt Christian Lanz gegenüber der Zeitung. Legende: Die Mini-Lockdowns in der Westschweiz scheinen zu nützen. Keystone

11:58 Massentest in Südtirol: Einige tausend Infizierte gefunden Bei einem dreitägigen Corona-Massentest in der norditalienischen Provinz Südtirol haben einige tausend Menschen von ihrer Infektion erfahren. Bis Sonntagvormittag hatten in der kleinen Alpen-Provinz fast 270'000 Bürger und Bürgerinnen einen kostenlosen Abstrich machen lassen. Wie die Behörden im Internet mitteilten, erhielten bis 10 Uhr insgesamt 2626 Teilnehmer (1 Prozent) ein positives Corona-Resultat. Die zentrale Phase der freiwilligen Reihenuntersuchung läuft noch bis Sonntagabend. Danach war geplant, dass die Südtiroler noch für weitere 72 Stunden unter anderem in Arztpraxen an der Aktion teilnehmen können. Die Landesregierung will damit die zweite Corona-Welle schneller brechen: Virusträger, die nichts von ihrer Infektion ahnen, sollen entdeckt werden. Sie gelten als gefährliche Ansteckungsquelle. Legende: In der Provinz Bozen-Südtirol, über die ein Teil-Lockdown verhängt ist, leben gut eine halbe Million Menschen. Die Behörden wollten mit «Südtirol testet» etwa 350 000 Menschen erreichen. Der Erfolg eines Massentests hängt nach Einschätzung von Experten stark von einer hohen Teilnahmequote ab. Keystone

11:18 Basler Gastgewerbe fordert finanzielle Soforthilfe Der Wirteverband Basel-Stadt und der Basler Hotelier-Verein fordern finanzielle Soforthilfe, um einen Kahlschlag zu verhindern. Durch die Schliessung der Restaurationsbetriebe während drei Wochen wegen der Corona-Pandemie entstehe gewaltiger Schaden, heisst es in einer Mitteilung der beiden Interessengruppen. Während in der ersten Phase der Krise noch Reserven bestanden hätten und zum Teil auch Versicherungsleistungen ausbezahlt worden seien, gingen die Betriebe jetzt ohne Puffer und ohne Versicherungsdeckung in den Lockdown. Der Entscheid des Regierungsrats, alle Restaurationsbetriebe vom 23. November bis und mit 13. Dezember zu schliessen, während in den Nachbarkantonen keine solche Massnahme beschlossen worden sei, sei schwer nachzuvollziehen. Da die täglichen Einnahmen fehlten, schrumpfe die Liquidität der Betriebe rapide. Sehr viele Restaurants, Cafés, Unterhaltungslokale und Hotels stünden unmittelbar vor dem Aus. Die von der Regierung beschlossene Mitzinshilfe und das Hilfspaket über 15 Millionen Franken trage den Rahmenbedingungen von Anfang September Rechnung, reiche in der aktuellen Situation jedoch bei Weitem nicht aus, so Maurus Ebneter, Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt. Es muss jetzt schnell gehen. Ohne raschen und vollständigen Schadenersatz werden wir in Kürze vor einem Scherbenhaufen stehen.

10:34 Drei Milliarden Pfund für britisches Gesundheitssystem Das britische Gesundheitssystem NHS soll nach Angaben des Finanzministeriums mit drei Milliarden Pfund unterstützt werden. Ein entsprechendes Paket dürfte Finanzminister Rishi Sunak formell vorstellen. Derweil will die britische Regierung nach dem Ende des Lockdowns am 2. Dezember mit Hilfe von schärferen regionalen Massnahmen gegen die Pandemie vorgehen. Dies gehöre zum Winterplan gegen Covid, den Premierminister Boris Johnson am Montag vorstellen werde, sagt eine Sprecherin. Das Büro von Premier Johnson bestätigte auch Pläne, im nächsten Monat ein landesweites Impfprogramm gegen Covid-19 zu beginnen, vorausgesetzt, die Aufsichtsbehörden genehmigen einen Impfstoff gegen das Virus. Legende: Die Regierung will laut eigenen Angaben auch vermehrt Massentests durchführen, um das Virus zu unterdrücken, bis Impfstoffe auf den Markt gebracht werden können. Reuters

10:08 Fussball-Star Marta hat sich angesteckt Die sechsmalige Weltfussballerin Marta ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der brasilianische Fussball-Verband CBF mitteilte, verpasst die 34 Jahre alte Kapitänin nach dem Befund die anstehenden beiden Länderspiele in Sao Paulo gegen Ecuador. Legende: Nähere Details zu Martas Gesundheitszustand gab der Verband nicht bekannt, ihr US-Klubteam Orlando Pride sei aber informiert. imago images

9:17 Deutsche Kinderpsychiater: Entwicklung nicht nachhaltig gestört Die Corona-Pandemie zeigt nach Erkenntnissen von deutschen Psychiatern bislang geringere Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen als befürchtet. «Es gibt aktuell keine Anhaltspunkte, dass sich in der psychischen Entwicklung der jungen Menschen etwas nachhaltig verändern könnte», sagte der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Michael Kölch. Dennoch gebe es Tendenzen, die im weiteren Verlauf der Pandemie genau beobachtet werden müssten. So seien Menschen in sozial schwierigen Lebensumständen mehr von der Krise betroffen. «Falls dann öffentliche Fördersysteme in der Schule wegfallen oder Eltern die Kinder nicht wie notwendig unterstützen können, könnte eine Schere aufgehen», so Kölch. Auch die aktuelle Überbelastung der Gesundheitsämter und damit der häufige Wegfall von Schuleingangsuntersuchungen könnten sich langfristig negativ auswirken. «Es ist nicht auszuschliessen, dass Entwicklungsstörungen nicht rechtzeitig entdeckt, Kinder falsch eingeschult werden oder nicht die Unterstützung erhalten, die sie brauchen», sagte Kölch. Dann könnte das Risiko einer psychischen Störung steigen. Tatsächlich haben die Schweizer und Jugendpsychiatrien unlängst einen anderen, pessimistischeren Trend festgestellt. Zumal die Notfallstationen hierzulande verzeichnen aktuell eine teilweise massiv höhere Belegung. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Belastende Coronakrise Auffallend mehr Notfälle in Kinder- und Jugendpsychiatrien 21.11.2020 Mit Audio

8:37 BAG-Direktorin vom Weg der Schweiz überzeugt Die Direktorin des Bundesamtes für Gesundheit (BAG), Anne Lévy, spricht im «Sonntagsblick» über eine Verbesserung der Coronavirus-Situation in der Schweiz. «Es sieht nach einer Trendwende aus», sagt sie. «Ich bin überzeugt, dass wir uns im Moment in die richtige Richtung bewegen.» Lévy räumt zwar ein, dass niemand damit gerechnet habe, dass die Zahlen so schnell steigen würden, weist aber Vorwürfe zurück, die Schweiz sei auf die zweite Welle der Epidemie nicht ausreichend vorbereitet gewesen. «Egal, wie gut man vorbereitet ist, am Ende ist man nicht auf alles vorbereitet», erklärt sie. Sie fordert die Bevölkerung auf, sich testen zu lassen. Ihre Befürchtung ist, dass einige Schweizer es leid sind zu testen und «zu lange warten und hoffen, dass es nicht das Coronavirus ist und dass es vorbei geht». Damit ginge wertvollel Zeit verloren, und man riskiere, andere anzustecken. Bezüglich einer Coronavirus-Impfung schloss Lévy eine Pflicht nicht aus. «Ein Obligatorium kann je nach Lage in speziellen Situationen Sinn machen», erklärte die BAG-Direktorin. Gestützt auf das Epidemiegesetz könnten Bund oder Kantone beschliessen, dass gewisse Funktionen nur von geimpften Personen ausgeführt werden dürfen. Lassen Sie sich testen, wenn Sie Symptome haben – auch leichte!

7:56 FDA erteilt Notzulassung für Regenerons Antikörper-Therapie Die US-Arzneimittelaufsicht FDA erteilt eine Notfallzulassung für die Antikörper-Therapie des Pharmaunternehmens Regeneron Pharmaceuticals. Diese Therapie hat Präsident Donald Trump erhalten. Die Casirivimab und Imdevimab genannten Mittel sollten bei milden bis mittelschweren Covid-Erkrankungen eingesetzt werden, bei denen ein hohes Risiko eines schweren Verlaufs bestehe. Vor einigen Tage erhielt schon der US-Pharmakonzern Eli Lilly eine Notfallzulassung für ein ähnliches Präparat.

7:40 Moderna: Impfdosis kostet zwischen 25 bis 37 Dollar Der Pharmakonzern Moderna will für eine Dosis seines Coronavirus-Impfstoffes von Regierungen zwischen 25 und 37 Dollar verlangen. Das sind umgerechnet zwischen 23 und 33 Franken. «Das ist ein fairer Preis, wenn man bedenkt, wie hoch die Kosten für das Gesundheitssystem sind, wenn ein Mensch schwer an Covid-19 erkrankt», sagte Konzernchef Stephane Bancel der «Welt am Sonntag». Es gehe «nicht um den maximalen Gewinn», betonte der Manager. Die Schweiz hat im August einen Vertrag mit Moderna abgeschlossen und sich vertraglich insgesamt 4.5 Millionen Dosen des möglichen Impfstoffs gesichert. Anfang Woche hat das Pharmaunternehmen bekannt gegeben, dass sein Impfstoff gemäss eines Studien-Zwischenergebnisses eine Wirksamkeit von rund 94 Prozent aufweise. Legende: Noch am Montag liessen EU-Kreisen verlauten, man wolle von Moderna künftig Millionen von Dosen für einen Stückpreis von unter 25 Dollar kaufen. Reuters