Der Ticker startet um 5:35 Uhr

12:38 Ticketkauf beim Chauffeur wieder möglich – aber nicht unbedingt erwünscht Ab Freitag können Reisende des öffentlichen Verkehrs ihr Ticket vielerorts wieder beim Fahrpersonal lösen. Das Schutzkonzept für den ÖV wurde mit entsprechenden Regelungen ergänzt. Allerdings dürfen Transportunternehmen die Tickets nur unter erhöhten Sicherheitsbedingungen wie Hände desinfizieren und der Empfehlung zum Tragen einer Maske verkaufen. Postauto bittet daher die Fahrgäste, weiterhin wenn immer möglich ein Ticket vor der Fahrt zu lösen. Der Ticketverkauf durch Chauffeusen und Chauffeure wird nicht von allen Transportunternehmen und in allen Regionen gleich geregelt. Legende: Keystone

12:22 BAG meldet 17 neue Corona-Fälle In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 17 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Donnerstag waren ebenfalls 17 neue Fälle gemeldet worden, am Mittwoch 37 und am Dienstag 15. Insgesamt gibt es bisher 31'217 laborbestätigte Covid-19-Fälle, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) mitteilte. Auf 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner entfallen 364 Fälle. Bisher starben in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein gemäss BAG 1680 Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Das sind zwei mehr als am Vortag gemeldet. Das Bundesamt bezieht sich auf die Meldungen, die die Laboratorien sowie Ärztinnen und Ärzte im Rahmen der Meldepflicht bis Freitagmorgen übermittelt hatten.

12:00 1,2 Millionen an Bedürftige in der Romandie Das Westschweizer Hilfswerk Centres sociaux protestants (CSP) hat seit Beginn der Coronavirus-Krise 1,2 Millionen Franken an notleidende Menschen geleistet. Bedürftige erhielten abhängig von der Familienstruktur einen Betrag zwischen 1000 und 2000 Franken. In der Notlage der Coronavirus-Pandemie hätten die Centres sociaux protestants noch mehr als sonst auf Direkthilfe wie Lebensmittelgutscheine sowie Bezahlung von Mieten oder Haushaltsrechnungen gesetzt, schreibt das kirchliche Hilfswerk. Es richtete eigens einen Coronavirus-Fonds ein, der von Stiftungen, Gemeinden, privaten Unternehmern und einem Beitrag der Glückskette finanziert wird. Legende: Hilfsbedürftige stehen in Genf für Lebensmittel an (Aufnahme vom 9.5.) Keystone

11:24 8.5 Millionen Ansteckungen Die Zahl der Coronavirus-Fälle hat heute Morgen weltweit die Marke von 8.5 Millionen überschritten, so die Zählung der Johns-Hopkins-University. Die US-Universitätsstatistiken zeigen nun eine Bilanz von 8'500'398 Infektionen weltweit, darunter 454'215 Todesfälle. Erholt von der Krankheit haben sich bislang 4'169'082 Menschen. Die drei Länder mit der höchsten Fallzahl (USA, Brasilien und Russland) machen 44 Prozent der Gesamtzahl aus.

10:32 Coronavirus in Italien schon im Dezember nachweisbar Das neue Coronavirus war bereits im Dezember 2019 in den Abwässern von Mailand und Turin in Norditalien vorhanden – zwei Monate vor dem ersten offiziell registrierten Patienten im Land, so eine Studie des italienischen Hochschulinstituts für Gesundheit (ISS). «Die Studie untersuchte 40 Abwasserproben, die zwischen Oktober 2019 und Februar 2020 genommen wurden. Die Ergebnisse, die von zwei verschiedenen Labors mit zwei verschiedenen Methoden bestätigt wurden, bestätigten das Vorhandensein von SARS-Cov-2-RNA (Ribonukleinsäure, ein wesentliches Element eines Virus, Anm. d. Red.) in den Proben, die am 18.12.2019 in Mailand und Turin entnommen wurden», hiess es in einer Pressemitteilung des öffentlichen Referenzinstituts ISS. Identische Spuren wurden am 29. Januar 2020 auch in den Abwässern von Bologna (Nordmittelitalien) gefunden, während der erste offizielle Fall eines in Italien eingeschleppten Coronavirus am 20. Februar in der Kleinstadt Codogno, unweit von Mailand, gemeldet wurde. Legende: Das ISS berichtete auch, dass im Oktober und November 2019 entnommene Proben keine Spuren des Coronavirus im Abwasser zeigten. Im Bild der Naviglio Grande, der älteste Kanal von Mailand. Keystone

10:17 Chefs der EU-Staaten beraten über Corona-Aufbauprogramm Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre EU-Kollegen beraten heute bei einem Videogipfel erstmals über das geplante Konjunkturprogramm zum Wiederaufbau nach der Corona-Krise. Eine rasche Einigung gilt als ausgeschlossen. Diese soll möglichst bei einem physischen Gipfeltreffen im Juli erzielt werden. Die Coronavirus-Pandemie hat die Staatengemeinschaft in eine dramatische Rezession gestürzt. Zur Bewältigung der Krise und für einen wirtschaftlichen Aufbruch hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Mai ein kreditfinanziertes 750-Milliarden-Programm vorgeschlagen. Das Geld soll grösstenteils als Zuschüsse, aber auch als Kredite an die EU-Staaten vergeben werden. Allerdings sind etliche Fragen noch ungeklärt. Einige Länder stellten sogar die Grundprinzipien des Programms in Frage, hiess es in hohen EU-Kreisen. Geklärt werden muss unter anderem noch, wie hoch das Gesamtvolumen und der Anteil an Zuschüssen sein soll. Offen ist auch, an welche Bedingungen die Vergabe des Geldes geknüpft wird. Vor allem Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande haben Bedenken, als Kredit aufgenommenes Geld als Zuschüsse weiterzugeben. Denn das bedeutet, dass die Schulden gemeinsam getilgt werden müssen. #NextGenerationEU

7:53 Basler Kantonsarzt: Heute stecken sich jüngere Leute an In Basel ist die Zahl der Neuansteckungen mit dem Coronavirus – entsprechend dem landesweiten Trend – stetig zurückgegangen. Verändert haben sich aber nicht nur die Zahlen, sondern auch die Patientengruppe. Dazu der Basler Kantonsarzt Thomas Steffen: «Die Leute sind heute im Schnitt dreissig Jahre jünger als die früheren Fälle.» Es steckten sich vor allem junge, mobile Menschen an. Etwa Menschen, die zur Schule gingen oder im Reisesektor tätig seien. Die Neuausrichtung erstaunt den Kantonsarzt nicht. Weil der Bund die Schutzmassnahmen gelockert habe, seien vor allem junge Menschen wieder mobiler. Das Problem: Vor der erster Welle waren es gerade die jungen, mobilen Menschen, die dazu beigetragen haben, dass sich das neue Coronavirus ausbreitet. Heute wüsste man dank einschlägiger Erfahrungen aber besser Bescheid, sagt Steffen. Insbesondere mit Testen und einem systematischen Contact-Tracing dürfe man gute Hoffnung haben, dass eine zweite Welle verhindert werden kann, so der Kantonsarzt. Audio Neu-Infizierte sind jung und mobil 04:57 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 19.06.2020. abspielen. Laufzeit 00:00 Minuten.

6:54 Heute endet die «ausserordentliche Lage» In der Schweiz gilt ab heute Freitag nicht mehr die «ausserordentliche», sondern die «besondere Lage». Für die Bevölkerung ist dies eher ein symbolischer Schritt. Für den Bundesrat bedeutet er, dass er ein Stück Macht an die Kantone zurückgibt. Gewisse Massnahmen, die normalerweise in der Kompetenz der Kantone liegen, kann er zwar weiterhin selber anordnen, er muss dafür aber zuerst die Kantone anhören. Audio ZH-Erziehungsdirektorin Silvia Steiner: «Bund soll abstrakte Regelungen erlassen.» 04:11 min, aus SRF 4 News aktuell vom 19.06.2020. abspielen. Laufzeit 00:00 Minuten.

6:18 Kuba lockert Beschränkungen In Kuba werden die zur Eindämmung der Pandemie verhängten Einschränkungen nach drei Monaten wieder gelockert. Restaurants dürfen wieder öffnen, Strandausflüge sind wieder erlaubt. Der internationale Tourismus soll im Juli wieder anlaufen, allerdings dürfen zunächst nur Charterflugreisende ins Land. Bei ihrer Ankunft sollen sie auf das Virus getestet werden. Legende: Einige kubanische Geschäfte und Unternehmen klagen über Warenengpässe. Die Rückkehr zur Normalität dürfte sich insofern schwierig gestalten. Reuters

5:51 Taskforce-Chef beklagt fehlende Daten In der Schweiz gibt es noch immer zu wenig Informationen darüber, wo und wie sich das Coronavirus ausbreite. Dafür wäre laut Matthias Egger, Präsident der nationalen Covid-19-Task-Force, ein minimales Datenset für das Contact Tracing nötig. Die Daten aus den Kantonen müssten in eine zentrale Datenbank beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) eingespeist werden. So weit sei man aber noch nicht, sagte Egger gegenüber SRF. Nicht nur die Art und die Menge der Daten seien derzeit noch mangelhaft. Auch die Geschwindigkeit, mit der die Informationen im BAG einträfen, genüge nicht, um die Corona-Pandemie in der Schweiz zeitlich und geografisch in Echtzeit verfolgen zu können. Dies wäre aber nötig für eine fundierte Beurteilung der steigenden Fallzahlen. Mit einem leistungsstarken Überwachungssystem könnte man bei kleineren regionalen Ausbrüchen des Coronavirus auch fokussierter Gegenmassnahmen einleiten, etwa in dem man die Bevölkerung besonders informiere oder einzelne mit dem Ausbruch in Verbindung stehende Einrichtungen vorübergehend schliessen würde. Egger erklärte auch, warum sich der Aufbau einer optimalen Datengrundlage verzögere. Das föderale System der Schweiz erschwere eine einheitliche Datenerfassung. Zudem bestehe im BAG ein Aufholbedarf bei der Digitalisierung. Das erschwere den raschen Datenaustausch mit den Kantonen. 00:59 Video «Wir müssen die Ansteckungsketten besser verstehen» Aus News-Clip vom 18.06.2020. abspielen