Der Ticker startet um 10:49 Uhr

20:46 Trump wirft Beamten Verzögerungen bei Impfstoffentwicklung vor US-Präsident Donald Trump wirft Mitarbeitern der US-Arzneimittelbehörde FDA vor, die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes zu verzögern. Ihm feindlich gesinnte Beamte erschwerten es den Pharmakonzernen, Probanden für Medikamente und Impfstoffe zu finden, schrieb Trump auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dies könnte ihn seinen Erfolg bei der Präsidentschaftswahl am 3. November kosten. Die FDA wollte sich dazu nicht äussern. Ein hochrangiger FDA-Mitarbeiter hatte vor kurzem mit seinem Rücktritt gedroht, falls die US-Regierung einen Corona-Impfstoff ohne ausreichende vorherige Tests zulassen sollte.

17:48 Weltweit bereits 800'000 Tote Seit Beginn der Corona-Pandemie sind US-Wissenschaftlern zufolge weltweit bereits 800'000 Menschen nach einer Infektion mit dem Virus gestorben. Das ging aus Daten der Universität Johns Hopkins , Link öffnet in einem neuen Fensterin Baltimore hervor. Damit ist die Zahl der Todesopfer innerhalb von zweieinhalb Wochen, seit dem 5. August, um 100'000 angestiegen. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg im gleichen Zeitraum von 18,5 Millionen auf 23 Millionen an. Diese Zunahme um gut 24 Prozent in relativ kurzer Zeit zeigt, dass sich die Pandemie in einigen Ländern weiter rasch ausbreitet. Weltweit entfallen die meisten Infektionen und Todesfälle auf die USA. An zweiter Stelle steht Brasilien mit 3,5 Millionen Infektionen und rund 113 000 Todesfällen. Dort gibt es Johns Hopkins zufolge bislang gut 5,6 Millionen bestätigte Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 und rund 175'000 Todesfälle. An dritter Stelle kommt Mexiko mit knapp 60'000 Toten im Zusammenhang mit Covid-19, gefolgt von fast 56'000 in Indien.

16:58 China erprobt in Insektenzellen gezüchteten Impfstoff China hat einen Impfstoffkandidaten zur Erprobung an Menschen zugelassen, der in Insektenzellen kultiviert wird. Die Nutzung von Insektenzellen zur Züchtung von Proteinen für den Impfstoff sei ein Novum in China und könne eine Massenproduktion beschleunigen, teilt die Stadtverwaltung von Chengdu im Südwesten des Landes mit. Das Mittel sei von der Universität Sichuan in Chengdu entwickelt worden und habe die Genehmigung für eine klinische Studie erhalten. Bei Tests an Affen habe sich gezeigt, dass der Impfstoff Infektionen mit dem neuartigen Virus ohne offensichtliche Nebenwirkungen verhindere.

15:26 BAG meldet 295 Neuinfektionen Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldet für die Schweiz und Liechtenstein 295 bestätigte Neuinfektionen. Am Freitag waren es 306 bestätigte Fälle, am Donnerstag 266 und am Mittwoch 311. Ein Labor habe aus technischen Gründen heute keine Zahlen geliefert, es sei in den nächsten Tagen mit Nachmeldungen zu rechnen, schreibt das BAG. Der 7-Tage-Schnitt der bestätigten Fälle liegt bei knapp 237 Fälle. Das sind 23 Prozent mehr als in der Vorwoche. In diesen sieben Tagen wurden 47'985 Tests durchgeführt, das sind 29 Prozent mehr als in der Vorwoche. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher laut den neuesten BAG-Zahlen 39'672 laborbestätigte Fälle. Es wurde ein neuer Todesfall gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Schweiz und in Liechtenstein liegt damit bei 1720. Zwei Erkrankte wurden neu ins Spital eingewiesen, seit Beginn der Pandemie wurden damit 4483 Personen hospitalisiert. 1739 Personen befinden sich aufgrund der Kontaktrückverfolgung in Isolation, wie das BAG weiter mitteilt. In Quarantäne sind 5742 Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren. 15'037 Menschen befinden sich nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne. Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, beläuft sich bisher auf insgesamt 930’416. Bei 5.1 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

15:17 Touristen verlassen und meiden Kroatien Die steigende Zahl von Corona-Infektionen in Kroatien trifft den dortigen Tourismussektor schwer. Ausländische Gäste fingen an, das Land zu verlassen oder ihre Buchungen zu stornieren, berichtete der staatliche Rundfunk HRT. Österreich, Italien und Slowenien haben Reisewarnungen für das gesamte Urlaubsland an der Adria verhängt. Touristen aus diesen vier Ländern machen das Gros der ausländischen Besucher in Kroatien aus. Hingegen ist Kroatien derzeit nicht auf der Quarantäneliste des BAG. «Leider sehen wir, dass Gäste abreisen, vor allem aus Deutschland, Österreich, Slowenien und anderen Ländern, die uns auf eine rote Liste gesetzt haben», sagte Filip Kulusic vom Tourismusunternehmen Croatian Adriatic International Club dem Sender. Der Tourismus ist eine sehr wichtige Branche in Kroatien: Er macht etwa 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus. Am Samstag meldeten die Behörden einen Rekordwert von 306 Fällen bei 2574 Tests innerhalb der vorangegangenen 24 Stunden. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Risikoländer gemäss BAG Wer aus diesen Ländern heimkommt, muss in Quarantäne 18.08.2020 Mit Video

13:57 WHO empfiehlt das Tragen von Masken für Kinder ab zwölf Jahren Für Kinder ab zwölf Jahren sollen laut einer neuen Richtlinie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beim Tragen von Masken die gleichen Regeln gelten, wie für Erwachsene. Das gab die WHO in einem mit dem UNO-Kinderhilfswerk Unicef erarbeiteten Leitfaden für Entscheidungsträger bekannt. Dieser befasst sich mit der Frage, ob und wann Kinder und Jugendliche Masken tragen sollen. Für jüngere Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren wurde demnach das Tragen von Masken nicht generell empfohlen. In bestimmten Situationen, etwa wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden könnten, sollte es aber in Betracht gezogen werden, so zum Beispiel in Schulen. Masken könnten Kindern das Lernen allerdings auch erheblich erschweren, gestanden die internationalen Experten ein.

12:27 Bern: Maskenpflicht in Läden ab 35 Ansteckungen pro Tag Im Kanton Bern soll eine Maskenpflicht in Läden eingeführt werden, wenn die Zahl der Ansteckungen über 35 pro Tag steigt. Dies sagte Regierungspräsident und Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg (SVP) in einem Interview mit der Zeitung «Der Bund» vom Samstag. Als Kriterium für die Maskenpflicht in Läden und öffentlichen Innenräumen definierte Schnegg die Zahl von 47 Fällen pro 100'000 Einwohner während 14 Tagen. «Als Entscheidungsgrundlage ziehen wir aber weitere Parameter bei wie die Belegung von Spitalbetten». Im Kanton Bern lag die Zahl der registrierten Neuansteckungen lange bei rund 10, sie stieg in den letzten Tagen zum Teil gegen 20. Am Freitag wurden 22 positive Fälle gemeldet, am Samstag waren es lediglich 9. In Spitalpflege befinden sich unverändert 5 Personen, davon 2 auf der Intensivstation. Legende: Noch ist es nicht soweit, aber Gesundheitsdirektor Pierre-Alain Schnegg bereitet die Berner Bevölkerung bereits auf eine mögliche Maskenpflicht in Läden vor. Keystone

11:01 Düstere Aussichten für das Gastgewerbe Der oberste Gastwirt und Präsident von Gastrosuisse, Casimir Platzer, hat wegen der Corona-Krise grossen Respekt vor dem Herbst und Winter. Wenn die Situation mit den Einschränkungen und «der grossen Unsicherheit» so bleibe, würden viele Betriebe nicht überleben. Viele Gastrobetriebe hätten ihre Reserven mittlerweile aufgebraucht. «Dabei beginnt die Rezession erst», sagt Platzer im Interview mit der «Schweiz am Wochenende». Platzer weist zudem darauf hin, dass auch Bankette, Seminare und Vereinsanlässe nicht stattfinden würden. Auch vor der Wintersaison und den Folgen für die Betriebe in den Skigebieten hat Platzer grossen Respekt. Er hofft, dass es nicht wieder zu einem grösseren Lockdown kommt, «die wirtschaftlichen Folgen wären katastrophal.» Planungssicherheit und einheitliche Richtlinien und Verhaltensregel seien wichtig. Viele Bereiche der Wirtschaft seien bereits geschwächt. Wenn es so weiter gehe, werde die Wirtschaft «komplett an die Wand» gefahren. Es sei dringend eine Standortbestimmung nötig. Legende: Der oberste Gastwirt, Casimir Platzer, warnt vor den möglichen Folgen eines neuerlichen Lockdowns in der Wintersaison. Keystone