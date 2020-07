«... ob es sich nun um Sportstadien oder Theater handelt, wir haben in anderen Ländern gesehen, dass es einen Weg gibt, Events mit grossem Publikum auch ohne Impfstoff durchzuführen», sagte Sportminister Huddleston gegenüber der BBC. «Ich bin zuversichtlich, dass es Massnahmen gibt, die sowohl den Sportlern als auch den Zuschauern die Gewissheit geben, dass sie sich an einen sicheren Ort begeben.»

Die britische Regierung ist zuversichtlich, dass die Zuschauer im Herbst wieder in die Sportstadien zurückkehren können. Das sagte der Sportminister Nigel Huddleston. Die Regierung wolle den Elitesport ab dem 1. Oktober wieder stärker für die Fans öffnen, nachdem sie diesen Monat die neuen Richtlinien an ausgewählten Events testen will.

6:47

China meldet höchste Zahl an Neuinfektionen seit drei Monaten

Obwohl die Volksrepublik das Virus weitestgehend im Griff hat, meldete die Gesundheitskommission in Peking rund 100 neue Fälle. Grössere Ausbrüche gibt es in Ürümqi in der Nordwestregion Xinjiang und in Dalian. Von der nordostchinesischen Hafenstadt haben sich die Infektionen durch Reisende in neun andere Städte ausgebreitet - auch nach Peking, das den ersten Fall seit drei Wochen verzeichnete.

Da China praktisch eine «Null-Fälle-Politik» verfolgt, reagieren die Behörden mit strengen Massnahmen. In Dalian, wo der Ursprung des Ausbruchs in einer Fischfabrik vermutet wird, wurde schon die Hälfte der sechs Millionen Einwohner getestet. In Ürümqi stehen die Tests der 3.5 Millionen Einwohner vor dem Abschluss. Die Hauptstadt von Xinjiang berichtete am Montag von 89 neue Infektionen.