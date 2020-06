Der Ticker startet um 5:35 Uhr

23:00 «Für Hacker wäre eine zentrale Datensammlung das attraktivere Ziel» Sicherheitsexperten warnen, dass die Swiss Covid-App Schwachstellen hat – Experten des Bundes beteuern hingegen, dass die App aus Sicht des Datenschutzes sicher ist. Dies bestätigt auch SRF-Digitalredaktor Peter Buchmann. Vor allem wäre der Aufwand für Hacker zu gross um zu relevanten Daten zu kommen. Denn ein Angreifer müsste versuchen, in jedes einzelne Smartphone einzudringen. Weil alle Angaben zu den Begegnungen auf den Smartphones bleiben. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Ist die Tracing-App sicher? «Wie wenn Autonummern alle paar Minuten ändern würden» 19.06.2020 Mit Video

22:24 Südamerika, der neue grosse Infektionsherd Unter den vier meist betroffenen Städten bzw. ihrer Regionen sind inzwischen zwei aus Südamerika: São Paulo in Brasilien mit über 192'600 Infizierten und Santiago in Chile mit über 187'900. Mehr Fälle hatten bisher nur New York und Moskau. Brasilien hatte heute früh zum zweiten Mal hintereinander mehr als 1200 Corona-Tote innerhalb von 24 Stunden vermelden müssen. Damit stieg die Gesamtzahl der Corona-Toten in Brasilien auf 47’748. Insgesamt rund 978’140 Menschen haben sich in dem grössten und bevölkerungsreichsten Land Lateinamerikas nach den offiziellen Statistiken mit dem Coronavirus infiziert. Nur in den USA wurden bislang mehr Infektionen und Tote verzeichnet. Die tatsächlichen Zahlen in Brasilien dürften noch weit höher liegen, auch weil das Land sehr wenig testet. In der Region von Santiago de Chile wohnen 7 der 18 Millionen Einwohner des Landes. Dort ist die Mobilität im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie nur um etwa 30 Prozent zurückgegangen. Epidemiologen schätzen aber, dass ein Rückgang von mindestens der Hälfte nötig wäre, um die Infektionsrate zu verlangsamen. Chile zählt über 231'300 Infizierte, 4093 Menschen starben an den Folgen des Coronavirus. Wer sich nicht an die Massnahmen der Regierung zur Eindämmung des Virus hält, kann mit drei Jahren Haft bestraft werden. Fünf Jahre sind es, wenn der Person bewusst ist, dass sie ansteckend ist. Legende: Keystone

21:46 Es staut sicher wieder vor dem Gotthardtunnel Und auch das ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität: Herr und Frau Schweizerin zieht es fürs Wochenende wieder in den Süden. Seit heute Mittag sammeln sich die Fahrzeuge auf der A2. Zu Spitzenzeiten betrug die Staulänge bis zu drei Kilometer. Um 21:30 Uhr war sie dann auf einen Kilometer geschrumpft. 00:15 Video Kein Vorwärstkommen vor dem Gotthardtunnel Aus News-Clip vom 19.06.2020. abspielen

21:14 Ende des Einreisestopps aus Europa in die USA weiter offen Ein Ende des Einreiseverbots aus dem Schengenraum in die USA ist weiter nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump beobachte die Situation fortwährend, bislang gebe es aber «keine Pläne», die Reisebeschränkungen aufzuheben, sagte die Sprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, am Freitag in Washington. Sie betonte, dass das Verbot zu Beginn der Corona-Pandemie sehr wichtig dafür gewesen sein, Leben in den USA zu retten. Trump hatte den Einreisestopp Mitte März wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus in mehreren europäischen Staaten verhängt. Derzeit dürfen Reisende aus dem Schengenraum, Grossbritannien und Irland bis auf Ausnahmen nicht in die USA einreisen. Legende: Auch für Ausländer aus China und Brasilien gelten strickte Einreisestopps in die USA. Reisen über die Grenze zu Kanada im Norden und Mexiko im Süden sind wegen der Pandemie teilweise eingeschränkt. Keystone

20:58 «Es ist wichtig, dass die Bevölkerung versteht, welche Massnahmen jetzt sinnvoll sind» Die Ansteckungszahlen in der Schweiz sind in der vergangenen Woche wieder leicht gestiegen. Dennoch holt der Bundesrat jetzt zur vierten Lockerungsrunde aus. Man sei nun mit 10 bis 35 Ansteckungen pro Tag an einem anderen Punkt also noch Mitte März, erklärt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga im Interview mit SRF. Weiterhin sei es aber wichtig, die Distanz einzuhalten oder dann eine Maske zu tragen. Zu den Warnungen des Leiters der Covid-19-Taskforce vor weiteren Lockerungen sagt die Bundespräsidentin: «Es gibt die Stimmen der Wissenschaft – und da gibt es unterschiedliche Stimmen. Für den Bundesrat ist es wichtig, dass die Bevölkerung versteht, welche Massnahmen jetzt sinnvoll sind.» Das seien die Hygiene- und Abstandsregeln. «Das Virus gibt es noch.» Gleichzeitig wolle der Bundesrat aber auch, dass sich die Bevölkerung wieder bewegen könne und die Freizeit-Angebote offen seien. «Es braucht aber weiterhin eine gewisse Vorsicht, aber das weiss die Bevölkerung.» 05:48 Video «Ist der nächste Lockerungsschritt sinnvoll, Frau Bundespräsidentin?» Aus News-Clip vom 19.06.2020. abspielen

20:08 Deutschland: Nach Ausbruch in Fleischfabrik droht regionaler Lockdown Nach dem Ausbruch des Coronavirus in einem Schlachthof des Fleisch-Konzerns Tönnies im Kreis Gütersloh droht der Region ein flächendeckender Lockdown. «Wir nehmen ein Infektionsgeschehen wahr, das in dieser Grössenordnung neu ist», sagte der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet heute. «Noch können wir das Infektionsgeschehen lokalisieren», sagte Laschet. Sollte sich dies ändern, könne auch «ein flächendeckender Lockdown in der Region» notwendig werden. «Der Ausbruch bei Tönnies birgt ein enormes Pandemie-Risiko», sagte der CDU-Politiker. Von den rund 7000 Beschäftigten am Standort seien bis heute Nachmittag 1106 Menschen getestet worden, insgesamt 803 Personen mit positiven Befunden. Der Corona-Ausbruch habe verschiedene Wohngebiete in mehreren Kommunen erreicht – auch im Grenzgebiet zum benachbarten Niedersachsen. Es werde nun alles getan, um den Ausbruch einzudämmen. Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Coronavirus in Deutschland Schlachtbetrieb Tönnies: 7000 Mitarbeiter müssen in Quarantäne 17.06.2020 Mit Video

19:37 Schweizer Hilfsgüter erreichen Venezuela Ein von der Schweiz organisierter Hilfsgütertransport hat Venezuelas Hauptstadt Caracas erreicht. Die vor allem gelieferten medizinischen Güter sollen der Bevölkerung des südamerikanischen Landes bei der Bewältigung der humanitären und wirtschaftlichen Krise und der Bekämpfung der Corona-Pandemie unterstützen. Das Material war zuvor von neun verschiedenen Partnerorganisationen in die Schweiz gebracht worden, wie das Aussendepartement (EDA) heute mitteilte. In der Schweiz wurden die Hilfsgüter umgeladen und von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) nach Venezuela weitertransportiert. Auf Ersuchen mehrerer Uno-Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat die Schweiz ein Frachtflugzeug für 94 Tonnen humanitäres Material gechartert. Dies entspricht laut EDA etwa der Menge, die die Vereinten Nationen seit Beginn der Covid-19-Pandemie bis zu diesem Datum insgesamt nach Venezuela transportieren konnten. 01:00 Video Fast 100 Tonnen Hilfsgüter per Flugzeug Aus SRF News vom 19.06.2020. abspielen

18:30 So viele Corona-Neuinfektionen wie noch nie Die Coronavirus-Pandemie ist trotz der Entspannung in Europa noch lange nicht vorbei, im Gegenteil. «Die Pandemie beschleunigt sich», sagte der Chef der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, am Freitag in Genf. Innerhalb eines Tages seien der WHO mehr als 150'000 neue Infektionen gemeldet worden, so viele wie nie zuvor. Fast die Hälfte seien aus Nord-, Mittel- und Südamerika gemeldet worden, aber grössere Zahlen seien auch aus Südasien und dem Nahen Osten gekommen. «Die Welt ist in einer neuen und gefährlichen Phase», sagte Tedros. «Viele Menschen haben verständlicherweise die Nase voll davon, zu Hause zu sein. Länder wollen verständlicherweise Wirtschaft und Gesellschaftsleben wieder öffnen. Aber das Virus verbreitet sich schnell, es ist immer noch tödlich und die meisten Menschen können sich immer noch infizieren.» Tedros beschwor alle Menschen, weiter Distanz zu halten und die Hände häufig zu waschen sowie andere Hygienemassnahmen umzusetzen. Alle Infektionen müssten aufgespürt und Betroffene isoliert werden.

17:45 Erwerbsersatz-Antrag noch bis am 16. September möglich Selbstständigerwerbende, Personen in Quarantäne sowie Eltern, die wegen der Schulschliessung nicht arbeiten konnten, können noch bis am 16. September einen Antrag auf Erwerbsersatz stellen. Ab dann können auch keine rückwirkenden Neuberechnungen mehr verlangt werden. Das hat der Bundesrat heute entschieden. Er hat die Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall entsprechend angepasst. Die Geltungsdauer der auf sechs Monaten befristeten Notverordnung kann nicht verlängert werden. Für die Berechnung des Corona-Erwerbsersatzes von Selbstständigerwerbenden stellen die Ausgleichskassen grundsätzlich auf das Einkommen ab, das als Basis für die provisorischen Beitragszahlungen für das Jahr 2019 herangezogen wurde beziehungsweise auf die aktuellste definitive Beitragsverfügung. Eine rückwirkende Anpassung des bereits verfügten Corona-Erwerbsersatzes, weil inzwischen eine neuere definitive Steuerveranlagung vorliegt, ist laut dem Bundesrat nach dem Ende der Geltungsdauer der Verordnung am 16. September 2020 ausgeschlossen.

17:18 Spanien: Nach 14 Wochen endet der Corona-Notstand In der Nacht von Samstag auf Sonntag endet der seit dem 14. März bestehende Notstand zur Eindämmung der Pandemie. Dann dürfen die 47 Millionen Spanier erstmals seit 14 Wochen wieder ohne Beschränkungen von Provinz zu Provinz reisen. Ab Sonntag dürfen auch wieder Touristen aus Schengenstaaten unbegrenzt einreisen, ab dem 1. Juli auch Reisende aus anderen Ländern. Die Tourismusbranche ist für Spanien enorm wichtig, sie trägt mehr als zwölf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) bei. Aber auch nach dem Ende des Notstandes wird im öffentlichen Leben Spaniens noch viele Einschränkungen geben. So bleiben die meisten Schulen landesweit noch geschlossen und werden erst nach den in Spanien besonders langen Sommerferien von Ende Juni bis Anfang September wieder den Präsenzunterricht aufnehmen. Landesweit gilt auch weiterhin eine Maskenpflicht in allen öffentlichen Verkehrsmitteln, in Flugzeugen sowie in Geschäften und anderen, der Allgemeinheit zugänglichen geschlossenen Räumen. Im Freien müssen Mund und Nase bedeckt werden, wenn ein Mindestabstand von zwei Metern nicht möglich ist. Wer dagegen verstösst, riskiert ein Bussgeld von 100 Euro. Legende: Mit mehr als 28'000 Toten und mehr als 245'000 Infizierten ist Spanien eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder Europas. Inzwischen sind die Corona-Zahlen stark gesunken. Keystone

16:41 770 neue Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden in Deutschland Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden ist in Deutschland so hoch wie seit einem Monat nicht mehr. Die Gesundheitsämter meldeten dem staatlichen Robert Koch-Institut (RKI) 770 neue Fälle (Datenstand 19. Juni, 0.00 Uhr). Zuletzt war der Wert am 20. Mai so hoch (797 Neuinfektionen). Eine Ursache für die vergleichsweise hohe Zahl an Neuinfektionen könnte der Ausbruch in einem Fleischereibetrieb im Kreis Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) sein. Am Donnerstagabend hatte der Kreis 730 registrierte Neuinfektionen (Vortag 657) gemeldet. Für tausende Mitarbeiter des Schlachtbetriebs stehen noch Tests aus. Schulen und Kindertagesstätten sind in Gütersloh bereits geschlossen. Die Reproduktionszahl, kurz R-Wert, lag nach RKI-Schätzungen mit Datenstand 18. Juni, 0:00 Uhr, unverändert bei 0.86 und damit unter der kritischen Marke von 1.0. Das bedeutet, dass ein Infizierter im Mittel weniger als einen weiteren Menschen ansteckt. Legende: Mitarbeiter des Schlachtbetriebs Tönnies auf dem Weg zur Arbeit. Keystone

16:13 Die Medienkonferenz ist zu Ende Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das neuste zur Corona-Situation in der Schweiz und in anderen Ländern erfahren Sie weiterhin hier im Liveticker.

16:10 Der Bund verschwindet nicht. Er beobachtet und macht ein Monitoring.

16:05 Dürfen nun mehr Leute in die Geschäfte? Alain Berset bestätigt.

16:05 Weiterhin Vertrauen in die Massnahmen? Es würden häufig weder Masken getragen noch der Abstand wirklich eingehalten. Woher kommt das Vertrauen, dass sich das ändert? Alain Berset: «Ich denke schon, dass sich die Leute anders verhalten als früher.»

16:04 Sind Risikopatienten nun weniger geschützt? Simonetta Sommaruga: «Es gibt eine Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und diese ist einzuhalten. Wir sind nun an einem anderen Punkt. Wir wissen, wie man eine Ansteckung verhindern kann. Für gewisse Arbeitnehmende muss man speziellere Regeln einführen. Es gibt aber definitiv nicht weniger Arbeitnehmerschutz.» Alain Berset ergänzt: «Wo Abstand nicht möglich ist, braucht es Masken und Trennwände. Die Regeln sind für alle die gleichen.» 00:35 Video Sommaruga: «Weiterhin Fürsorgepflicht des Arbeitgebers» Aus News-Clip vom 19.06.2020. abspielen

16:03 Diskrepanz zwischen Läden und Demonstration Warum dürfen 1000 Leute demonstrieren, aber nur drei Leute in eine Confiserie? Alain Berset:«Die Demonstranten müssen eine Maske tragen. Das macht einen Unterschied.»

16:00 Reduzierter Mindestabstand: Ein symbolischer Entscheid? Alain Berset: «Ein Meter ist kein Abstand mehr, sondern Normalität. Das Signal ist: Ein grösserer Abstand als normal. Aber man muss auch anerkennen, der Abstand ist immer etwas willkürlich. Die Situation erlaubt nun, den Abstand zu reduzieren, aber noch nicht, zur Normalität zurückzukehren.»

15:59 Was braucht es, um wieder zur alten Normalität zurückzukehren? Alain Berset: «Das wird erst möglich sein, wenn wir eine Impfung oder eine Behandlung haben. Bis dahin werden wir mit Abstand und Hygienemassnahmen leben müssen.» 00:40 Video Berset: «Solange das Virus da ist, müssen wir damit leben» Aus News-Clip vom 19.06.2020. abspielen