Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) startet eine neue Plakatkampagne, Link öffnet in einem neuen Fenster im Kampf gegen die Pandemie. Sie erinnert Daheimgebliebene, Ferienreisende und Rückkehrer an die Hygieneregeln. Denn: «Das Coronavirus ist noch da.»

Die Massnahmen zur Eindämmung der Pandemie zogen laut Wifo einen massiven Ausfall der Konsumnachfrage mit sich. Das spiegele sich in Wertschöpfungseinbussen in Tourismus, Verkehr, Handel, persönliche Dienstleistungen sowie Kunst, Unterhaltung und Erholung wider. Im Gleichklang mit dem internationalen Umfeld sei auch die heimische Industrie sowie die Exportnachfrage eingebrochen.

Österreichs Wirtschaft ist durch den Lockdown in der Coronakrise nach Berechnung von Ökonomen um 12.8 Prozent geschrumpft. Die Rezession im zweiten Quartal habe ein historisches Ausmass gehabt, teilte das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in Wien mit.

Im Kanton Freiburg wurden rund 240 Personen unter Quarantäne gestellt. Die Massnahme wurde verhängt, nachdem eine positiv getestete Person drei Bars und Clubs im Saanebezirk besucht hatte. Die Besuche in den Lokalen erfolgten, bevor das Testergebnis vorlag. Die betroffenen Personen erhielten eine offizielle Textmitteilung des Kantonsarztamts, in der die sofortige Quarantäne angeordnet wurde.

In der schwierigen Lage will Airbus-Chef Guillaume Faury vor allem den Geldabfluss im Konzern stoppen.

Demnach müssen Touristen etwa vor einem Aufenthalt von bis zu 90 Tagen eine Krankenversicherung nachweisen, die in Brasilien gültig ist und den Zeitraum der Reise abdeckt. Weiter verboten bleibt die Einreise aus der Luft ohne Angaben von Gründen über die Bundesstaaten Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul und Tocantins sowie auf dem Land- oder Seeweg. Im März hatte die brasilianische Regierung wegen der Covid-19-Pandemie seine Landesgrenzen geschlossen und den internationalen Flugverkehr eingeschränkt.

Mitten in der grassierenden Corona-Pandemie hat Brasilien für zunächst 30 Tage zahlreiche Flughäfen wieder für Ausländer geöffnet. Eine entsprechende Regelung wurde am Mittwochabend im Amtsblatt veröffentlicht.

In Brasilien sind innerhalb eines Tages so viele Menschen wie noch nie positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, waren es mehr als 69'000 Personen. Insgesamt haben sich damit in Brasilien seit Beginn der Pandemie über 2.5 Millionen Menschen mit dem Virus angesteckt,

Schweden rät seinen Bürgern nicht länger von Reisen in die Schweiz sowie in seine skandinavischen Nachbarländer Dänemark und Norwegen ab. Gleiches gelte auch für Tschechien, teilte das schwedische Aussenministerium mit.

In Frankreich und Spanien gelten strengere Corona-Massnahmen als in der Schweiz. In Frankreich muss in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden eine Maske getragen werden – in Spanien gilt die Maskenpflicht auch im Freien. Die Region Katalonien hat zudem letzte Woche alle Bars und Nachtclubs geschlossen.

In Frankreich sind innert eines Tages 1400 Neuansteckungen gemeldet worden. In Spanien wurden 1100 Fälle gemeldet. So viele waren es zuletzt Anfang Mai. Gemessen an der Einwohnerzahl sind das ähnlich viel Ansteckungen wie in der Schweiz.

Die bisherige Reaktion der Fed auf die Coronakrise ist beispiellos und stellt selbst ihr Eingreifen in der Finanzkrise in den Schatten. Neben Zinssenkungen wurden Wertpapierkäufe in bisher ungekanntem Ausmass getätigt und zahlreiche Kreditprogramme zur Stützung der Wirtschaft aufgelegt.

Der Leitzins verharrt damit in einer Spanne von 0 bis 0.25 Prozent, wie aus einer Mitteilung der Fed nach ihrer Zinssitzung in Washington hervorgeht. Volkswirte hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet.

Italien verlängert Notstand

Italiens Regierung will den coronabedingten Notstand bis zum 15. Oktober verlängern – und weiss dabei die Volksvertretungen hinter sich. Nach dem Senat stimmt auch das Abgeordnetenhaus der Verlängerung zu. Es gab in der Kammer 286 Ja-Stimmen bei 221 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen. Der Notstand gilt in Italien seit knapp sechs Monaten. Ohne Verlängerung würde er per Ende Juli, also am Freitag, auslaufen.

Ministerpräsident Giuseppe Conte betonte am Mittwoch im Abgeordnetenhaus, man wolle angesichts der Pandemie ein «umsichtiges Niveau der Wachsamkeit» beibehalten. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, dass die Massnahmen «freiheitszerstörend» seien. Politiker der rechten Opposition und einige Rechtsexperten waren zuletzt gegen eine Verlängerung. Sie sehen Grundrechte in Gefahr und werfen der Regierung vor, dass sie mit Dekreten am Parlament vorbei regieren wolle.