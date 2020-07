17:43

Italien verlängert Notstand

Italiens Regierung will den coronabedingten Notstand bis zum 15. Oktober verlängern – und weiss dabei die Volksvertretungen hinter sich. Nach dem Senat stimmt auch das Abgeordnetenhaus der Verlängerung zu. Es gab in der Kammer 286 Ja-Stimmen bei 221 Gegenstimmen und 5 Enthaltungen. Der Notstand gilt in Italien seit knapp sechs Monaten. Ohne Verlängerung würde er per Ende Juli, also am Freitag, auslaufen.

Ministerpräsident Giuseppe Conte betonte am Mittwoch im Abgeordnetenhaus, man wolle angesichts der Pandemie ein «umsichtiges Niveau der Wachsamkeit» beibehalten. Zugleich wies er Vorwürfe zurück, dass die Massnahmen «freiheitszerstörend» seien. Politiker der rechten Opposition und einige Rechtsexperten waren zuletzt gegen eine Verlängerung. Sie sehen Grundrechte in Gefahr und werfen der Regierung vor, dass sie mit Dekreten am Parlament vorbei regieren wolle.