Die SIK hat sich wie der Bundesrat dafür ausgesprochen, die Kampfjet-Beschaffung in Höhe von maximal sechs Milliarden Franken nur teilweise durch Gegengeschäfte zu kompensieren. Während SIK und Bundesrat einen Anteil von sogenannten Offest-Geschäften in Höhe von 60 Prozent verlangen, will der Ständerat eine Kompensation im Umfang von 100 Prozent. Ein höherer Anteil als 60 Prozent käme nach Ansicht von Bundesrat und SIK einer Industriesubvention gleich. (sda)