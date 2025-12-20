Legende: Keystone / Michael Sohn

Eine Hostie ist eine hauchdünne Oblate. Sie wird in katholischen Messen verwendet und erinnert an das Brot, das Jesus Christus beim letzten Abendmahl vor seinem Leiden verwendet hat.

Nach dem Glauben der römisch-katholischen Kirche nehmen die Gläubigen durch die Hostie Jesus Christus selbst in sich auf. Im christlichen Altertum hatte das für die eucharistische Feier bestimmte Brot die Form der im Alltag verwendeten Brote.

Kein Brotteilen mehr

Zum Austeilen an die Gläubigen wurde es vor der Kommunion gebrochen. Aus praktischen Gründen werden heute Oblaten verwendet und nicht Brot, denn die einzelne Oblate muss beim Austeilen nicht gebrochen werden und bleibt damit rein.

Grosse, kleine, glutenfreie

Es gibt ganz verschiedene Grössen von Hostien. Sie reichen von 3 bis 13.5 Zentimeter.

Hostien sind weisse, hauchdünne Oblaten aus Weizen und Wasser. Meist sind sie rund und mit christlichen Symbolen verziert.

Normalerweise wird ungesäuerter Brotteig aus Weizen verwendet. Inzwischen gibt es auch glutenfreie Hostien für Gläubige, die an einer Glutenunverträglichkeit leiden.