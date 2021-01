Die Frage, wie gefährlich die Lage im ostafrikanischen Land ist, beschäftigt nicht nur die Asylbehörden und abgewiesene Äthiopierinnen und Äthiopier. Hilfsorganisationen im Land müssen sie sich jeden Tag von Neuem stellen. Jeremy England leitet die Hilfsarbeiten des IKRK in Addis Abeba. Gegenüber SRF News erklärt er, wie die aktuelle Lage vor Ort ist.

SRF News: Wie ist die Situation in Tigray, sind die Kampfhandlungen vorbei?

Jeremy England: Die Situation ist nicht überall in der Region gleich. In manchen Gegenden gibt es immer noch Kampfhandlungen, aber auch eine erhöhte Kriminalität. Die Bemühungen, Recht und Ordnung wieder herzustellen, sind längst nicht abgeschlossen. Unsere grösste Sorge ist, dass grundlegende Dienstleistungen nicht erbracht werden, das beeinträchtigt die Bevölkerung am meisten.

Die Telekommunikation ist gestört, es gibt keine Lebensmittelmärkte und die Banken sind nicht offen. Die Gesundheitsversorgung und die Versorgung mit Lebensmitteln sind unterbrochen. Ehrlich gesagt: In den letzten zwei Monaten gab es kaum Fortschritte – es braucht viel Arbeit, um den Menschen zu helfen.

Was macht das IKRK, um den Menschen in der Region zu helfen?

Wir sind nicht erst seit Ausbruch der Kämpfe in der Region präsent, sondern schon seit vielen Jahrzehnten. In der Anfangsphase des Konflikts lag unser Fokus auf der medizinischen Versorgung und der Zusammenführung von Familien, die durch die Kämpfe getrennt wurden. Das tun wir nach wie vor. Aber jetzt versuchen wir zudem, Zugang zu einigen weiteren Regionen in Tigray zu erhalten. Wir besuchen die grösseren Ortschaften wöchentlich – die Herausforderung ist jetzt, von den Hauptstrassen wegzukommen und entlegenere Gebiete zu erreichen, in denen es eine grosse Anzahl intern Vertriebener gibt.

Unsere Ziele sind: ganz einfach vor Ort zu sein, Menschen zu schützen, Familien zusammenzuführen und uns einzusetzen für Menschen, die gefangengenommen wurden. Ausserdem stellen wir die Versorgung mit Medizin und mit Wasser sicher. Unsere Konvois fahren in alle Regionen Tigrays, um die Bedürftigen zu versorgen.

Wie gross ist die Hoffnung, dass die Region oder auch Äthiopien als ganzes Land bald zu einer Normalität zurückkehren kann?

Das ist eine schwierige Frage. Es kommt ganz darauf an, was die Kriegsparteien im Sinn haben – und das wissen wir nicht. Auf jeden Fall wird es schwierig, die Situation rasch zu beruhigen, angesichts des Ausmasses der Zerstörung und der grossen Anzahl von Gruppierungen in Tigray. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass Äthiopien ein grosses Land ist – es gibt weitere Spannungsherde im Land: Im Westen etwa verschlechtert sich die Sicherheitslage derzeit.

Mitte dieses Jahres sind nationale Wahlen geplant. Es gibt viele Faktoren, die die Situation komplizieren, ich kann Ihnen nicht sagen, wie lange die Lage in Tigray so bleibt. Aber wir stellen uns auf einen längerfristigen Einsatz ein. Wir müssen gleichzeitig Nothilfe leisten und nachhaltige Alarmierungssysteme aufbauen.

Das Gespräch führte Beat Soltermann.