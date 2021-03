Legende: Reuters

Das Bundesamt für Gesundheit BAG rechnet in verschiedenen Szenarien. In einem davon wäre das Ziel Ende Juni möglicherweise noch knapp erreichbar – wenn auch der Impfstoff von Astra-Zeneca eingesetzt wird, der bis jetzt in der Schweiz nicht zugelassen ist. Bedingung für dieses Ziel wäre zudem, dass sich höchstens 50 Prozent der Bevölkerung impfen lassen. Sonst wird es Juli oder gar August.