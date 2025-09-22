Die Katholische Kirche im Kanton Zürich bietet für ihre Mitarbeitenden neu eine Sprechstunde für psychische und sexuelle Gesundheit an.

Das für die Angestellten anonyme und kostenlose Projekt ist in der Schweiz bislang einzigartig.

Es würden immer wieder Forderungen nach der Prävention sexueller Übergriffe formuliert, sagte Synodalrat Andreas Kopp vor den Medien. Beim nun seit September laufenden Zürcher Präventionsprojekt, das sich an das Kirchenpersonal richtet, stünden potenzielle Täter und Täterinnen im Fokus, so Kopp weiter.

Legende: Für eine Schweizer Pilotstudie untersuchten Historikerinnen und Historiker schweizweit die Archive der römisch-katholischen Kirche – mit besonderem Augenmerk auf sexuelle Übergriffe. Die Untersuchung konnte von 1950 bis heute 1002 Missbrauchsfälle identifizieren. Die Studie wurde 2023 veröffentlicht. KEYSTONE / Michael Buholzer

Das Projekt ist vorerst für drei Jahre vorgesehen. Danach soll dem Synodalrat ein Bericht vorgelegt werden, der als Entscheidungsgrundlage zur Weiterführung, zur Anpassung oder zur Beendigung des Projekts dienen soll, sagte Kopp weiter.

Die Katholische Kirche im Kanton Zürich finanziert das niederschwellige Angebot. Projektpartnerin und Auftragnehmerin ist die Psychiatrische Uniklinik Zürich (Puk). Die Sprechstunde findet im Grossambulatorium in Oerlikon statt.