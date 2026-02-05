Mangels Umsetzung von Brandschutzvorschriften muss ein Hotel in Crans-Montana VS per sofort schliessen.

Laut einer Mitteilung der Gemeinde sei das Hotel zuvor schon aufgefordert worden, Mängel zur Brandprävention zu beheben.

Ein entsprechendes Ultimatum ist ohne Anpassungen verstrichen.

Im vergangenen August seien bei periodischen Kontrollen im «Hotel Golf und Sport» mehrere Mängel betreffend Prävention von Bränden festgestellt worden, heisst es in der Mitteilung der Gemeinde. Trotz wiederholter Aufrufe, die Mängel zu beheben, seien die geforderten Verbesserungen nicht realisiert worden.

Ultimatum ist verstrichen

Am 16. Dezember 2025 sei das Hotel aufgefordert worden, die Mängel bis spätestens 15. Januar zu beheben. Dieses Ultimatum sei verstrichen, ohne dass etwas geschehen sei.

Legende: Nach einem abgelaufenen Ultimatum schliesst die Gemeinde Crans-Montana ein Hotel per sofort. Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Aus diesem Grund habe die Gemeinde, auch auf Empfehlung des aktuellen Sicherheitsdelegierten, die sofortige Schliessung des Hotels verfügt.

Die Polizei ist befugt, den Schliessungsentscheid durchzusetzen. Crans-Montana Tourismus werde dabei helfen, die betroffenen Hotelgäste anderweitig unterzubringen.