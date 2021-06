Quelle: Bundesrat, 23.06.2021 Das hat der Bundesrat am 23. Juni beschlossen Sport und Kultur • Aussenbereich: Keine Einschränkungen • Innenbereich: Kontaktdaten Diese Lockerungen gelten ab dem 26. Juni Maskenpflicht • Im Freien aufgehoben • Am Arbeitsplatz gelockert (Arbeitgeber entscheidet) • An Mittel- und Berufsschulen gelockert (Kantone • Weiterhin in Restaurants (innen), Detailhandel, Restaurants • Aussenbereich: Keine Einschränkungen • Innenbereich: Kontaktdaten einer Diskotheken und Tanzlokale offen Zugang nur mit gültigem Covid-Zertifikat Veranstaltungen mit Zertifikat Keine Einschränkungen Veranstaltungen ohne Zertifikat • Mit Sitzpflicht: Max. 1000 Personen • Ohne Sitzpflicht: Max. 500 Personen draussen, Homeoffice Empfohlen statt Pflicht Wasserparks geöffnet Private Treffen • Aussenbereich: Max. 50 Personen • Innenbereich: Max. 30 Personen Impfung empfohlen entscheiden) ÖV und Veranstaltungen ohne Zertifikat max. 250 Personen drinnen Person pro Gruppe, Maskenpflicht