In der Schweiz sollen Drohnen registriert werden müssen. Dafür hat sich nach dem Nationalrat auch der Ständerat ausgesprochen.

Die Begründung: Die Zahl dieser Art von Fluggeräten steige in der Schweiz deutlich an, und damit auch die Gefahr von Kollisionen.

Der Bundesrat muss nun eine entsprechende Gesetzesvorlage ausarbeiten, mit welcher auch die Aufsicht und Kontrolle geregelt werden.

Legende: Drohnen gefährden andere Luftfahrzeuge, Personen, aber auch kritische Infrastrukturen. Keystone

Die kleine Kammer folgte oppositionslos ihrer Verkehrskommission (KVF), die den Vorstoss von Nationalrat Martin Candinas (CVP/GR) einstimmig zur Annahme empfohlen hatte. Auch der Bundesrat war einverstanden damit.

Das Parlament ist der Auffassung, dass Grundlagen für die Sicherheit und den geordneten Betrieb nötig sind. Insbesondere sollen eine Registrierungspflicht und eine wirksame Aufsicht und Kontrolle vorgesehen werden. Dabei solle so weit wie möglich die heutige liberale Regelung beibehalten werden.

Skyguide übernimmt Kontrolle

Der Bundesrat schrieb in seiner Antwort auf die Motion, noch im laufenden Jahr werde Skyguide für ausgewählte Drohnen eine automatisierte Verkehrsleitung in Betrieb nehmen. In diesem Vorhaben enthalten seien die Registrierung und die sichere Kontrolle der Drohnen während des Fluges.

So könne die Gefahr von Kollisionen mit Flugzeugen minimiert werden. Auch die EU plant derzeit ein neues Regelwerk für die unbemannte Luftfahrt.