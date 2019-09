Im kommenden Jahr werden die Krankenkassenprämien offenbar für zahlreiche Versicherte sinken.

Eine entsprechende Reduzierung kündigte jetzt Helsana-Chef Daniel Schmutz an.

Bei anderen Versicherungen stehen ebenfalls Preisreduzierungen oder zumindest keine Erhöhungen auf der Agenda.

«Eine Mehrheit unserer Kunden wird 2020 für die Grundversicherung weniger Prämie bezahlen als 2019», sagt Helsana-Chef Daniel Schmutz der «NZZ am Sonntag». Auch die CSS, nach Helsana die zweitgrösste Kasse hierzulande, will dem Blatt zufolge in einzelnen Kantonen Prämien senken oder zumindest nicht erhöhen. Gesamthaft rechne die CSS für 2020 mit einer geringen Erhöhung von weniger als 1,5 Prozent.

Viele Kassen prognostizieren stabile Entwicklung

Sechs der neun grössten Kassen gehen laut einer Umfrage der Zeitung von einer stabilen Prämienentwicklung fürs nächste Jahr aus. Grund dafür seien die Gesundheitskosten: Sie seien zuletzt aussergewöhnlich moderat gewachsen. Man spüre ein Umdenken bei den Versicherten, betont denn auch Helsana-Chef Schmutz: «Ihnen ist bewusst, dass es weder für sie noch für das System gut ist, wenn sie mit jeder Bagatelle zum Arzt rennen und für alles möglichst viel medizinische Leistungen erhalten.»

Immer mehr Versicherte wählten zudem alternative Versicherungsmodelle, die effizienter und günstiger sind. Und Schmutz nennt noch einen weiteren Grund: «Schliesslich hat auch der letzte Eingriff des Bundesrates in den Arzttarif Tarmed stark gewirkt.»