Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die mobile Autobahnbrücke Astra Bridge hatte in der Nacht auf Montag eine Panne.

Man habe sie unplanmässig platzieren müssen, teilt das Bundesamt für Strassen (Astra) mit.

Wegen des Vorfalls ist die Einfahrt Kriegstetten in Richtung Zürich gesperrt.

In der Nacht wird die Brücke wieder verschoben und die Einfahrt wieder geöffnet.

1 / 3 Legende: Die Brücke wird auf dem Abschnitt Recherswil-Luterbach eingesetzt. SRF 2 / 3 Legende: Die mobile Brücke ist 257 Meter lang und 4.65 Meter hoch. SRF 3 / 3 Legende: Auf ihr darf man «nur» mit 60 Kilometern pro Stunde fahren. SRF

Die Idee der Brücke ist, dass auf der Autobahn oben der Verkehr rollt und unten gebaut wird. So müssen keine Fahrspuren geschlossen werden. Nach Anlaufschwierigkeiten beim ersten Versuch kam die Astra Bridge verbessert und flacher diesen Februar zurück. Der Verkehr rollte besser als beim ersten Versuch, sagten die Zuständigen. Nun gab es bei der Brücke eine technische Panne, weil einer der Motoren ausfiel.

Die Brücke konnte nicht abgesenkt werden. Der Verkehr durfte am Montagmorgen nicht darüber rollen. Der Verkehr habe zweispurig an der Brücke vorbeigeführt werden müssen, schreibt das Astra weiter. Wegen des Platzmangels sei die Einfahrt Kriegstetten gesperrt. «Die Projektleitung arbeitet unter Hochdruck an der Problemlösung», heisst es weiter. Im Verlauf des heutigen Tages soll der Motor repariert sein.