Weltweit sind die Corona-Impfstoffe per Notfallzulassung auf den Markt gekommen. Erstmals hat nun die US-Arzneimittelbehörde dem Impfstoff von Pfizer/Biontech die vollständige Zulassung erteilt. Was dieser Entscheid beeinflussen kann, erläutert Christian von Burg von der SRF-Wissenschaftsredaktion.

Christian von Burg SRF-Wissenschaftsredaktor Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Der 1972 geborene Journalist arbeitet für die SRF-Wissenschaftsredaktion. Angefangen hat er bei der Zeitung «der Bund», zuerst bei der Lokalredaktion, anschliessend im Inland.

SRF News: Ist diese vollständige Zulassung in den USA mehr als eine Formalie?

Thomas von Burg: Aus wissenschaftlicher Sicht habe ich nichts anderes erwartet. Allein in den USA sind unterdessen 200 Millionen Dosen des Impfstoffs verabreicht worden und es hat sich gezeigt, dass die Impfung sehr wirksam ist und fast keine schweren Nebenwirkungen auftreten. Trotzdem kann dieser Entscheid eine gewisse Signalwirkung auf andere Länder, besonders aber in den USA, haben.

Was ändert genau, wenn ein Impfstoff ordentlich und nicht per Notfallzulassung auf den Markt kommt?

Es sind mehr die psychologischen Auswirkungen. In den USA erhoffen sich Gesundheitsexperten jetzt ein stärkeres Vertrauen in den Impfstoff. Sie hoffen, dass sich mehr Leute impfen lassen. Denn die Ansteckungszahlen steigen auch in den USA wieder steil an. Für gewisse Berufsgruppen wird es in den USA voraussichtlich eine Impfpflicht geben.

In der Schweiz kennen wir keine Impfpflicht, egal ob ein Impfstoff befristet oder definitiv zugelassen ist. Solange aber ein Impfstoff oder ein Medikament nur befristet zugelassen ist in der Schweiz – das ist Usus, zum Beispiel bei neuen Krebsmedikamenten – müssen die Hersteller laufend neue Daten nachliefern, zum Beispiel seltene Nebenwirkungen. Das ist bei einer vollständigen Zulassung nicht mehr der Fall.

Der Impfstoff von Pfizer/Biontech ist in der Schweiz befristet zugelassen. Hat der US-Entscheid einen Einfluss auf die Zulassung?

Das ist bis jetzt nicht absehbar. Die Hersteller haben noch keinen entsprechenden Antrag bei unserer Zulassungsbehörde Swissmedic eingereicht. Das wurde mir bestätigt. Wenn es dann so weit ist, dürfte das aber keine grosse Sache mehr sein. Unterdessen hat sich die Impfung derart bewährt. Es liegen auch in der Schweiz so viele gute Daten vor, dass es wohl kein langes Genehmigungsverfahren mehr geben wird.

Könnte eine vollständige Zulassung etwas an der Impfbereitschaft ändern?

Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA ist eine grosse, gut ausgebaute Gesundheitsbehörde, an der sich viele andere Länder orientieren. Es ist schon möglich, dass einige Menschen, die bis jetzt gewartet haben, sich sagen, jetzt lasse ich mich doch noch impfen. Aber ich vermute, wer den Wert einer Impfung grundsätzlich anzweifelt, den lässt auch diese vollständige Zulassung in den USA kalt.

Das Gespräch führte Danièle Hubacher.