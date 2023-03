Es war ein riesiges Fest. Und dann drohte ein riesiges Loch in der ESAF-Kasse. Knapp drei Monate nach dem Eidgenössischen wurde bekannt, dass ein Defizit von zwei bis vier Millionen Franken droht.

Daraufhin stimmte der Baselbieter Landrat am 16. Februar einem zusätzlichen Kantonsbeitrag von maximal 500'000 Franken an das ESAF zu. Die private Gruppierung «Das Volk schwingt mit» lancierte anschliessend das Referendum gegen diese Ausgabenerhöhung.

Das ESAF in Pratteln hatte ein Budget von 42 Millionen Franken. Rund 400'000 Personen haben das Fest besucht. Es fand vom 26. bis zum 28. August 2022 statt. Rund 6000 freiwillige Helferinnen und Helfer engagierten sich an der Veranstaltung.

Doch nun melden die Organisatoren des Fests: Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Pratteln weist doch kein Defizit mehr aus. Dank Privatpersonen könnten alle Rechnungen beglichen werden, so die Organisatoren. Der Präsidialausschuss des ESAF habe festgestellt, dass die Schlussrechnung des Grossanlasses ausgeglichen sei.

Der Antrag auf Hilfe vom Kanton Baselland werde daher zurückgezogen. Somit sei auch ein allfälliges Referendum gegen den Defizit-Beitrag vom Kanton hinfällig.