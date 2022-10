Legende: SVP-Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter Keystone/CHRISTIAN MERZ

Die Schaffhauser SVP-Regierungsrätin Cornelia Stamm Hurter will nicht Nachfolgerin von Bundesrat Ueli Maurer werden. Sie sehe ihre Rolle in der Kantonsregierung und habe sich gegen eine Kandidatur entschieden, schreibt die SVP Schaffhausen auf ihrer Internetseite.



Auch ihr Mann, Nationalrat Thomas Hurter, stelle sich nicht zur Verfügung, heisst es weiter. Cornelia Stamm Hurter hatte am Dienstag gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten» noch gesagt, sie schliesse eine Kandidatur nicht aus.