In der Tourismusstrategie listet die Innerrhoder Regierung 15 Massnahmen auf. Zwei davon: Weniger Tagestouristen und mehr Übernachtungsgäste. So will die Regierung unter anderem dafür sorgen, dass bis in 15 Jahren drei bis fünf neue Hotels gebaut werden können.

Welche Massnahmen konkret umgesetzt werden, entscheidet sich zu einem späteren Zeitpunkt. Die Regierung kündigte zudem Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung an.

Im Kanton Appenzell Innerrhoden generiert der Tourismus jährlich rund 125 Millionen Franken. Jeder sechste Arbeitsplatz hängt direkt mit der Branche zusammen.