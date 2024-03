Aussenminister Ignazio Cassis verteidigte die Veröffentlichung des Verhandlungsmandats mit der EU. Auch die EU werde ihr Mandat offenlegen. Ziel dabei sei, keinen Verdacht einer Geheimverhandlung aufkommen zu lassen. Jede und jeder sollen das Resultat dereinst schwarz auf weiss oder im Internet mit dem Mandat vergleichen können, erklärte Cassis.

Die Schweiz werde wohl nicht alle ihre Ziele in den Verhandlungen erreichen können, das sei normal, sagte der EDA-Vorsteher. Am Ende würden Bundesrat, Parlament und Volk die Bilanz ziehen. Etliche Punkte liessen sich im Nachhinein noch innenpolitisch lösen. Im Verhandlungsmandat des Bundesrates seien indessen alle Punkte gleich prioritär.

In der Frage eines fakultativen oder obligatorischen Referendums über das Verhandlungsresultat will der Bundesrat ein Rechtsgutachten einholen. Cassis erklärte, dieses Problem sei in der Bundesverfassung nicht eindeutig geklärt. Der Bundesrat wolle auf der sicheren Seite sein und hole sich Rat.