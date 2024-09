Per E-Mail teilen

Der Bundesrat wählt Andrea Arcidiacono zum neuen Vizekanzler und Bundesratssprecher.

Damit ist die Stelle des unerwartet verstorbenen Bundesratssprechers André Simonazzi wieder besetzt.

Ursula Eggenberger, Vizekanzlerin und Bundesratssprecherin ad interim, wird am 1. Oktober in ihre bisherige Funktion als Leiterin Kommunikation der Bundeskanzlei zurückkehren.

Der 58-jährige Tessiner Andrea Arcidiacono tritt seine Stelle entsprechend am 1. Oktober an, wie die Bundeskanzlei mitteilte. Er war bereits Mediensprecher für die Bundesräte Ruth Dreifuss und Pascal Couchepin.

Zudem übte er verschiedene Kommunikationsfunktionen aus, so für das Bundesverwaltungsgericht sowie 2017 und 2018 im Bundesamt für Gesundheit jeweils als Mediensprecher. Noch bis Ende September ist er Direktor der Kommunikationsagentur Arcidiacono Consulting Partners GmbH. Er wohnt in Bern.

Leiter eines 70-köpfigen Teams

Als Vizekanzler und Bundsratsprecher trägt Andrea Arcidiacono in Abstimmung mit dem Bundeskanzler die Verantwortung für die Information der Medien und Öffentlichkeit im Auftrag des Bundesrates, heisst es in einer Mitteilung. Er kümmere sich zudem um die Beratung des Bundesrates und seiner Mitglieder in Kommunikationsfragen und sei für die Steuerung der Informationstätigkeit des Bundesrates, der Departemente sowie der Bundeskanzlei zuständig.

Arcidiacono leitet einen Bereich mit rund 70 Mitarbeitenden in strategischer, operativer, personeller und finanzieller Hinsicht.