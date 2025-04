Legende: IMAGO / Silas Stein

Zu den Ländern, die ebenfalls Datenträger Geflüchteter auswerten, gehören laut Medienberichten Dänemark, Norwegen, Österreich, die Niederlande, Finnland und Deutschland. Ein entsprechendes Gesetz existiert bereits seit 2017, mit dem Ziel, Abschiebungen zu beschleunigen. Laut einem Bericht der «NZZ» erklärte die letzte Bundesregierung in Deutschland 2022, nur in zwei Prozent aller Fälle habe die angegebene Identität widerlegt und in 34 Prozent bestätigt werden können. In fast zwei Drittel aller Fälle habe es gar keine verwertbaren Erkenntnisse gegeben.