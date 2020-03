«Die Massnahmen des Bundes haben auch Auswirkungen auf Spitäler», sagt Anne-Geneviève Bütikofer, Direktorin des Spitalverbands H+. Denn die Kliniken dürfen – um keine Kapazitäten für Corona-Patienten zu blockieren – nur noch dringende Operationen durchführen. Dadurch hätten zum Beispiel auch Reha-Kliniken weniger zu tun. Sie müssten ihr Personal deshalb für Kurzarbeit anmelden. Für die Spitäler bedeutete die Anordnung des Bundesrats massive Einnahmeausfälle, so Bütikofer. Wie gross diese am Schluss sein werden, könne aber erst nach Ende der Pandemie verlässlich berechnet werden. Auch müsse man damit rechnen, dass in den kommenden Monaten weitere Infektionswellen im Zusammenhang mit Corona auftreten werden, in deren Zug vielleicht auch Kliniken zur Pflege von Corona-Patienten beigezogen werden müssten, die jetzt zu wenig zu tun hätten.