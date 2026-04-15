- Die Gemeinde Crans-Montana VS hat nach der fast elfstündigen Anhörung ihres Gemeindepräsidenten Nicolas Féraud vom Montag reagiert.
- In einer auf ihrer Website veröffentlichten Erklärung schliesst sie sich der Position des Angeklagten an.
- Die Behörden weisen ebenso wie Férauds Rechtsanwalt darauf hin, dass der Gemeinderat seit 2017 ausnahmslos allen gestellten Anträgen auf Personalaufstockung stattgegeben habe.
Die Gemeinde habe in Bezug auf die Sicherheit nie eine Haushaltsgrenze festgelegt, betonte die Verwaltung. Von 2017 bis 2024 sei die Zahl der Vollzeitstellen von einer auf fünf Personen gestiegen, wodurch die Abteilung für öffentliche Sicherheit der Gemeinde zu einer der personell grössten des Kantons geworden sei.
Keine konkreten Probleme 2023
Seit 2024 und bis zur Tragödie in der Silvesternacht wurde vom Amt für öffentliche Sicherheit gemäss Ausführungen der Gemeinde kein neuer Antrag auf Personalaufstockung gestellt.
Entschuldigung des Präsidenten von Crans-Montana Tourismus
Der Präsident der Tourismusorganisation von Crans-Montana Tourisme, Jean-Daniel Clivaz, hat sich beim Ehepaar Moretti entschuldigt. Er bedauert, bestimmte Äusserungen nicht widerlegt zu haben.
In einer Aufzeichnung, die am 12. Januar von einem italienischen Fernsehsender ausgestrahlt wurde, ist Clivaz zu hören, wie er sagt, dass «Jessica Moretti mit der Kasse unter dem Arm verschwunden» sei, als es zum Brand kam. Die Aufzeichnung wurde nach Angaben von Clivaz ohne seine Erlaubnis gemacht.
Er bedauere zutiefst, diese ihm zugeschriebene Äusserung nie widerlegt zu haben, heisst es in einer Erklärung, die von seinem Anwalt veröffentlicht worden ist. «Diese Falschmeldung, die ich weitergegeben habe, fand weltweite Beachtung, und ich bedauere dies. Ich entschuldige mich bei Jessica Moretti dafür, dass ich ihr Ansehen und ihre Integrität zu Unrecht geschädigt habe.»
Eine Entschuldigung richtete Clivaz auch an Jacques Moretti. «Am 13. Januar wurde in den Medien berichtet, ich hätte ihn 2015 vor der Brandgefahr im ‹Constellation› gewarnt. Ich bedauere, diese Behauptungen nicht widerlegt zu haben. Ich habe Jacques Moretti in dieser Angelegenheit niemals gewarnt.» Er möchte sich auch bei den Personen entschuldigen, deren Schmerz durch seine Aussagen noch verstärkt worden sei.
Die Prüfung der Gemeindeverwaltung im Jahr 2023 hatte nicht zum Ziel, eine bestimmte Abteilung zu analysieren, sondern einige Jahre nach der Gemeindefusion jeden Abteilungsleiter, teilte die Gemeinde weiter mit. 2017 hatten sich die Gemeinden Chermignon, Montana, Randogne und Mollens zu Crans-Montana zusammengeschlossen.
«Der Bericht wies auf kein konkretes Problem in einer bestimmten Abteilung hin», heisst es in der Mitteilung. «Von den Abteilungsleitenden wurde nichts Beunruhigendes festgestellt, und auch der Autor der Prüfung hat nichts dergleichen aufgezeigt.»