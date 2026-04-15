Der Präsident der Tourismusorganisation von Crans-Montana Tourisme, Jean-Daniel Clivaz, hat sich beim Ehepaar Moretti entschuldigt. Er bedauert, bestimmte Äusserungen nicht widerlegt zu haben.

In einer Aufzeichnung, die am 12. Januar von einem italienischen Fernsehsender ausgestrahlt wurde, ist Clivaz zu hören, wie er sagt, dass «Jessica Moretti mit der Kasse unter dem Arm verschwunden» sei, als es zum Brand kam. Die Aufzeichnung wurde nach Angaben von Clivaz ohne seine Erlaubnis gemacht.

Er bedauere zutiefst, diese ihm zugeschriebene Äusserung nie widerlegt zu haben, heisst es in einer Erklärung, die von seinem Anwalt veröffentlicht worden ist. «Diese Falschmeldung, die ich weitergegeben habe, fand weltweite Beachtung, und ich bedauere dies. Ich entschuldige mich bei Jessica Moretti dafür, dass ich ihr Ansehen und ihre Integrität zu Unrecht geschädigt habe.»

Eine Entschuldigung richtete Clivaz auch an Jacques Moretti. «Am 13. Januar wurde in den Medien berichtet, ich hätte ihn 2015 vor der Brandgefahr im ‹Constellation› gewarnt. Ich bedauere, diese Behauptungen nicht widerlegt zu haben. Ich habe Jacques Moretti in dieser Angelegenheit niemals gewarnt.» Er möchte sich auch bei den Personen entschuldigen, deren Schmerz durch seine Aussagen noch verstärkt worden sei.