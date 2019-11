Während sich jene Frauen, die sich Chancen aufs SP-Präsidium ausrechnen dürfen, noch in Zurückhaltung üben, prescht ein Nationalrat vor. Der 32-jährige Walliser Mathias Reynard fordert im «SonntagsBlick», dass im Falle eines Co-Präsidiums einer der beiden Kandidaten aus der Romandie kommen müsse. Die Partei habe in der Westschweiz eine starke Stellung und im Wallis um rund zwei Prozentpunkte zugelegt. Dies solle sich in der Parteileitung widerspiegeln. Und er fügt hinzu: «Ich kann mir eine Kandidatur gut vorstellen – zusammen mit einer Kandidatin aus der Deutschschweiz».

Bei Westschweizer Sozialdemokraten dürfte Reynards Kandidatur nach Einschätzung des Blattes auf Sympathien stossen. Unterstützung erhält der Walliser auch von SP-Vizepräsident Beat Jans: Er hält es für «keine schlechte Idee», wenn bei einer Doppelspitze einer der beiden Präsidenten aus der Romandie stamme. Andere Deutschschweizer winken ab. Die ausgeglichene sprachregionale Vertretung sei für ihn «kein Muss», meint etwa der designierte Bündner Nationalrat Jon Pult.