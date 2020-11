David Dorn ist UBS-Professor für Globalisierung und Arbeitsmärkte an der Universität Zürich. Er leitet den universitären Forschungsschwerpunkt zum Thema Chancengleichheit. Ausserdem ist er Mitglied der Swiss National Covid-19 Science Task Force des Bundes.

Seine Forschung verbindet die Bereiche Arbeitsmarktökonomie, internationalen Handel, Wirtschaftsgeographie, Politische Ökonomie und Makroökonomie. Er untersucht insbesondere den Einfluss von Globalisierung und technologischem Wandel auf Arbeitsmärkte und Gesellschaft. Seine Publikationen zählen zu den weltweit meistzitierten ökonomischen Forschungsarbeiten der letzten zehn Jahre.

David Dorn war zuvor ausserordentlicher Professor am Center for Monetary and Financial Studies (CEMFI) in Madrid, sowie Gastforscher an der Harvard University, Boston University, University of Chicago, und dem Massachusetts Institute of Technology (MIT). Er promovierte an der Universität St. Gallen im Jahr 2009.