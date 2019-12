Seit 2006 ereignen sich in der Westschweiz immer wieder Überfälle auf Geldtransporter, insgesamt sind es mittlerweile elf. Am Anfang misslingen noch viele Überfälle. Die Täter wurden jedoch immer professioneller – und schlagen häufiger zu. Die Polizei vermutet dahinter Banden aus Frankreich.

Mehr aus dieser Rubrik

1 – Vue des Alpes NE: Am 17. August 2006 wurde ein Geldtransporter zwischen Neuenburg und La-Chaux-de-Fonds überfallen. Die Täter erbeuten Uhrenteile sowie Diamanten im Wert von 6.5 Millionen Franken. Sie werden später geschnappt und verurteilt, so auch der Fahrer des Geldtransporters, der beim Plan mitgewirkt hatte. Von der Beute fehlt nach wie vor jede Spur.

2 – Plan-les-Ouates GE: Am 29. August 2014 haben fünf maskierte und bewaffnete Täter einen gepanzerten Geldtransporter während des Fahrerschichtwechsels überfallen. Doch die Räuber gehen leer aus: Im Transporter befinden sich 400 Kilogramm Münzen im Wert von 30'000 Franken. Zu schwer für die Gangster – sie fliehen.

3 – Chêne-Bourg GE: Am 1. November 2014 scheitert ein Überfall auf einen Sicherheitsmann, der Geld von einer Wechselstube zu einem Geldtransporter bringen will. Der bewaffnete Angreifer wurde später auf der Flucht verhaftet, genau wie seine Komplizin.

4 – Bussigny GE: Zwei maskierte Männer haben am 30. Dezember 2015 Sicherheitsmitarbeiter bedroht und gefesselt, als diese die Einkünfte aus dem Weihnachtsgeschäft eines Geschäfts in einen Geldtransporter einluden – insgesamt 2.1 Millionen Franken. Der Haupttäter, ein brasilianisch-schweizerischer Doppelbürger, war Angestellter der Sicherheitsfirma. Er wurde verhaftet und verurteilt.

5 – Nyon VD: Sieben Täter haben am 24. Mai 2017 einen Geldtransporter bei Nyon überfallen. Sie erbeuteten Juwelen und Bargeld im Wert von zwischen 40 und 45 Millionen Franken. Die Täter hatten den Fahrer des Transporters gezwungen, nach Frankreich zu fahren. Dort öffneten sie den Transporter mit Sprengsätzen und flüchteten. Die Täter aus Lyon wurden auf der Flucht bei Annecy (F) verhaftet.

6 – Daillens VD: Der heutige Überfall auf einen Geldtransporter bei Daillens ist der zweite in der Nähe der Waadtländer Gemeinde. Bereits am 27. Januar 2017 haben drei Täter zwei Geldtransporter angegriffen und rund 6 Millionen Franken erbeutet, sie wurden jedoch kurze Zeit später verhaftet.

7 Chavornay VD: Im Februar 2018 schlugen die Gangster erneut im Waadtland zu. Sie nahmen die Tochter eines Fahrers als Geisel und riefen ihn während der Fahrt an. Sie drohten, sie würden seiner Tochter etwas antun. Auf einem Parkplatz in der Nähe von Chavornay schnappten sie sich die Beute zwischen 10 und 15 Millionen Franken und flüchteten. Diesen Mai schnappte die französische Polizei schliesslich die 15 Täter in der Region Lyon.

8 – Le Mont-sur-Lausanne VD: Hier schlagen die Täter zweimal zu. Am 12. April 2018 rammten die Täter einen Geldtransporter, um ihn zum Anhalten zu zwingen. Nachdem sie alle Fahrzeuge angezündet hatten, ergriffen sie mit der Beute die Flucht. Am 20. Juni 2019 wiederholte sich der Überfall auf der genau gleichen Strasse. Auch hier setzten die Täter die Fahrzeuge in Brand und flüchteten mit der Beute in unbekannter Höhe. Eine Person wurde verletzt.

9 La Sarraz VD: Am 23. August 2019 schlugen die Täter erneut zu. Sie schnitten zwei Geldtransportern den Weg ab, einem gelang gerade noch die Flucht. Die Täter gingen äusserst brutal vor, schossen auf den einen Geldtransporter und prügelten auf die Insassen ein. Die Täter erbeuteten Metallkisten mit Schweizerfranken und Euro in unbekannter Höhe.