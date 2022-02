Heute berät der Bundesrat über die Situation in der Ukraine. Dabei stellt sich auch die Frage nach Sanktionen gegen Russland, nachdem Präsident Wladimir Putin den Ukraine-Konflikt eskaliert hat. Bereits haben die EU, Grossbritannien, die USA, Kanada oder Japan – um nur einige zu nennen – Sanktionen gegen Moskau verfügt. Das könnte die Schweiz auch tun, obwohl sie sich der Neutralität verpflichtet hat.

«Die Schweiz kann sich an Wirtschaftssanktionen beteiligen oder selber solche verhängen», sagt die Völkerrechtsprofessorin Anna Petrig von der Universität Basel.

Dabei müsse man aber zwischen Neutralitätsrecht und Neutralitätspolitik unterscheiden: Das Neutralitätsrecht steckt dabei den Rahmen eng ab. So darf die Schweiz keine Partei unterstützen, die in einen Konflikt verwickelt ist, etwa mit Waffenlieferungen.

Weniger trennscharf sind dagegen neutralitätspolitische Überlegungen. Gemäss diesen sollte die Schweiz zu allen Konfliktparteien den gleichen Abstand bewahren und sich nicht auf eine Seite schlagen, so Petrig.