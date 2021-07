Vom Vierwaldstättersee bis zum Rhein: So entwickelt sich die Situation in den gefährdeten Regionen.

Unwetter in der Schweiz

Naturgefahrenbulletin des BAFU vom 16. Juli 2021

Zentralschweiz und Vierwaldstättersee: In der Stadt Luzern hat der Pegel des Vierwaldstättersees am Freitag um 10 Uhr die kritische Marke von 434.90 Meter über Meer erreicht. Bei dieser Höhe wird der Schwanenplatz überschwemmt. Bereits davor waren mehrere Brücken und die Einfahrt Luzern-Zentrum zur A2 gesperrt worden. Seit Mittwochmorgen besteht für den Vierwaldstättersee die höchste Gefahrenstufe 5.

Legende: Bereits am Mittwoch war in der Stadt Luzern das Wasser über die Ufer getreten. Keystone

Im Kanton Schwyz, wo in der Nacht auf Freitag stellenweise erneut beträchtliche Regenmengen niedergingen, haben die Behörden mehrere Strassen gesperrt, so etwa die A4 zwischen Goldau und Seewen.

Legende: Überflutete Strasse in Seewen/SZ: Aufgrund der heftigen Regenfälle ist auch der Lauerzersee über die Ufer getreten. Die Aufnahme stammt vom Mittwoch, 14. Juli 2021. Keystone

Das Risiko von Erdrutschen bleibt in Teilen der Zentralschweiz bestehen, etwa im Kanton Obwalden. Die Behörden rufen deshalb dazu auf, auch am Wochenende auf Wanderungen und Ausflüge im steilen Gebiet zu verzichten.

01:38 Video Angst vor Murgängen in der Zentralschweiz Aus Tagesschau vom 15.07.2021. abspielen

Die Hochwasser-Gefahrenstufen Box aufklappen Box zuklappen Gefahrenstufe 1: Es herrscht keine oder geringe Gefahr. Gefahrenstufe 2: Es herrscht mässige Gefahr. Lokale Ausuferungen (Wasser verlässt Bachbett) und Überflutungen sind unwahrscheinlich, aber nicht auszuschliessen. Der Aufenthalt im Bereich von Fliessgewässern kann gefährlich sein. Gefahrenstufe 3: Es herrscht erhebliche Gefahr. An exponierten Stellen können lokale Ausuferungen und Überflutungen auftreten. Lokal sind Überflutungen von Strassenunterführungen, Tiefgaragen und Kellerräumen möglich. Lokal muss mit kleineren Schäden gerechnet werden. Der Aufenthalt im Bereich von Fliessgewässern ist gefährlich. Gefahrenstufe 4: Es herrscht grosse Gefahr. Ausuferungen und Überflutungen können vermehrt auftreten, auch Gebäude und Infrastrukturanlagen können betroffen sein. Es muss vermehrt mit Schäden gerechnet werden. Der Aufenthalt im Bereich von Fliessgewässern ist äusserst gefährlich. Gefahrenstufe 5: Es herrscht sehr grosse Gefahr. Vielerorts können Ausuferungen und Überflutungen auftreten. Infrastrukturanlagen von nationaler Bedeutung wie zum Beispiel Bahnstrecken, Dörfer und Städte sowie Industrieanlagen können in grossem Masse von Überflutungen betroffen sein. Es ist verbreitet mit zum Teil grossen Schäden zu rechnen. Der Aufenthalt im Bereich von Fliessgewässern ist äusserst gefährlich.

Region um den Thunersee: Die Pegel der Berner Seen steigen weiter. Für den Thunersee gilt laut dem Naturgefahrenportal des Bundes die höchste Gefahrenstufe 5. Das Wasser trat an mehreren Stellen über die Ufer. Besonders gefährdet sind die Quartiere Gwatt und Dürrenast. Ein Altersheim musste aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.

Für die Aare vom Thunersee bis Bielersee gilt Gefahrenstufe 4 («Grosse Gefahr»).

Legende: Der Thunersee schwappt über, am Donnerstag, 14. Juli 2021, im Gwatt in Thun. Keystone

Bielersee: Der Hochwasser-Pegel stabilisierte sich auf der höchsten Gefahrenstufe. Am Freitagnachmittag lag der Pegel mit 430.88 gleichauf mit dem Rekord von 2007. Am Donnerstagabend war die Kantonsstrasse zwischen Lüscherz und Vinelz überflutet worden; Sie bleibt laut Strasseninspektorat Seeland für die Dauer des Hochwassers gesperrt.

Für die Aare vom Bielersee bis Mündung Rhein gilt mit Stufe 3 «erhebliche Gefahr».

Legende: Hochwassersperre in Nidau am Bielersee, aufgenommen am Donnerstag, 15. Juli 2021. Keystone

Die Updates zur Gefahr Naturgefahrenbulletin des Bundes Naturgefahrenbulletin des Bundes

Aare: In Bern hat das Hochwasser der Aare am Freitagmittag im Altenberg-Quartier die Häuser erreicht. Der Aare-Abfluss ist auf die höchste Gefahrenstufe 5 angestiegen. An der Messstation Schönau flossen nach 13 Uhr rund 565 Kubikmeter Wasser pro Sekunde vorbei. Der Rekord von 1999 liegt bei 613 Kubikmetern pro Sekunde. Die Feuerwehr hat in den Quartieren Marzili, Altenberg und Matte vorbeugend Hochwassersperren aufgebaut.

00:50 Video Das überschwemmte Marzili-Bad in Bern Aus News-Clip vom 16.07.2021. abspielen

Für den Rhein von Mündung Aare bis Basel gilt Gefahrenstufe 4 («Grosse Gefahr»). Auch am Hochrhein (Bodensee bis Basel) gilt laut Bafu «grosse Hochwassergefahr». Der Kanton Basel-Stadt hat für das Rheinufer eine Hochwasserwarnung herausgegeben. Die Rheinschifffahrt bleibt gesperrt. Als Vorsichtsmassnahme wurde zudem die Grenzacherstrasse temporär gesperrt. Das Rheinufer wurde laut Angaben von Polizei und Rettung Basel-Stadt auf Höhe Rankhof unterspült.

Gefahr von Erdrutschen Box aufklappen Box zuklappen Laut den Expertinnen und Experten von SRF Meteo kann es derzeit in der ganzen Schweiz zu Erdrutschen und Murgängen kommen. Durch den vielen Regen in den letzten Tagen und Wochen seien die Böden so gesättigt, dass sie kaum mehr zusätzliches Wasser aufnehmen könnten.

Im Kanton Schaffhausen überschwemmten angeschwollene Bäche die Gemeinden Oberhallau, Schleitheim und Beggingen. Eine meterhohe Flut floss kurzzeitig durch Strassen, füllte Keller, riss Fahrzeuge mit und zerstörte kleinere Brücken. Aus mehreren Kellern und Garagen trat Öl aus.

Zürichsee: Das Bafu stuft die Hochwassergefahr weiterhin als «gross», also Stufe 4 von 5, ein. Die Polizei hat private Bootsbesitzer vorerst zum Verzicht auf Ausfahrten aufgefordert. Damit sollen zusätzlicher Wellenschlag und Schäden an Häusern an exponierten Uferpartien verhindert werden. Der kommerzielle Schiffsverkehr auf dem Zürichsee wurde von Freitag bis mindestens Samstag teilweise eingestellt.

00:41 Video Schleusen des Sihlsees lassen Wassermassen ab Aus News-Clip vom 14.07.2021. abspielen

Wie dem Naturgefahren-Bulletin des Bundes zu entnehmen ist, steigt der Bodensee seit Donnerstag mit zunehmender Geschwindigkeit und befindet sich nun in Gefahrenstufe 3. Auch der Walensee ist demnach markant angestiegen und liegt aktuell im oberen Bereich der Gefahrenstufe 2. Der Neuenburger See wird neu mit Gefahrenstufe 4 bewarnt.