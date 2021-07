Der Kanton Neuenburg meldet bis zu 40 Millionen Franken. Dort hatte ein reissender Bach vor 3 Wochen das Dorf Cressier verwüstet. Insgesamt beträgt die Schadenssumme an Gebäuden alleine in diesen sieben Kantonen bereits jetzt 427 Millionen Franken.

Eine Umfrage in den am meisten betroffenen Kantonen zeigt, dass allein die Gebäudeversicherungen schon jetzt auf Schäden von mehreren hundert Millionen Franken kommen.

«Die Aare in Bern führt derzeit ein hundertjährliches Ereignis mit rund 550 Kubikmeter Wasser pro Sekunde», sagt David Volken, Hydrologe beim Bundesamt für Umwelt, in der SRF-Sondersendung. «So viel Wasser hat man im Monat Juli seit 1935 nicht gehabt.» In Basel gebe es einen Abfluss von rund 3500 Kubikmeter pro Sekunde. Auch dies sei ein sehr hoher Wert.

Dass jetzt so viel Wasser komme, habe mit dem Thunersee zu tun, der randvoll sei. «Man geht davon aus, dass der Aarepegel nicht noch dramatisch ansteigen wird – insofern sich nicht noch ein Gewitter über einem Aare-Zufluss entlädt», so Baumann.

In Bern ist die Aare an mehreren Stellen über das Ufer getreten, inzwischen gilt die höchste Gefahrenstufe. «Enorme Wassermassen kommen jetzt die Aare runter», so SRF-Korrespondent Joël Baumann. Die Lage sei aber weitgehend im Griff, auch wenn sie nach wie vor enorm angespannt sei. Dies gelte vor allem für die tieferliegenden Gebiete, wie die Matte oder das Altenbergquartier.

Die Spezialisten von Groupe E seien in ständigem Kontakt mit der Feuerwehr und beobachteten die Lage genau, schrieb der Energiekonzern weiter. Die Stromunterbrechung wurde am Freitagmorgen angekündigt. Er betrifft vor allem die Einwohner am Südufer des Neuenburgersees.

Anlässlich der aussergewöhnlichen Hochwassersituation in der Schweiz – aber auch zur Katastrophe in Westdeutschland sendet SRF News heute, Freitagabend, um 20.05 Uhr eine Sondersendung. Sie können sie hier im Livestream oder auf SRF1 mitverfolgen.

Bei vereinzelten Schadenereignissen kleineren Ausmasses könne die Glückskette mit ihrem permanenten Fonds «Naturkatastrophen Schweiz» betroffene Haushalte unterstützen. Haushalte in der Schweiz, die durch die Naturkatastrophen besonders schwer in Mitleidenschaft gezogen wurden, könnten über Caritas Schweiz, Link öffnet in einem neuen Fenster oder das Schweizerische Rote Kreuz, Link öffnet in einem neuen Fenster mehr über den Prozess für Unterstützung erfahren, hiess es.

Doch mit den guten Aussichten kommt auch die Warnung: Es seien zwar keine verbreiteten starken Niederschläge mehr in Sicht, dennoch bleibe die Hochwassersituation vorerst heikel, so die Kolleginnen und Kollegen von SRF Meteo. Man solle besonders in den Hochwassergebieten vorerst auf den Badeplausch verzichten.

In der Stadt Bern dürfen die berühmten Bären wegen der Hochwassergefahr nicht mehr in den Bärenpark, der direkt an der Aare liegt. Sie wurden sicherheitshalber in ihr altes Gehege, den «alten» Bärengraben gebracht.

Für das Wochenende sieht er einen Hoffnungsschimmer, da es nicht mehr so stark regnen werde. Aber er rechnet damit, dass der See heute Nacht den Höchststand erreichen werde und sich ab dann die Lage verbessere.

Wir können im Moment die betroffenen Keller nicht auspumpen», so Matthias Rüttimann. «Der Grundwasserspiegel ist noch zu hoch. Da bringt das Auspumpen nichts.» Zudem gebe es jetzt auch längere Stromausfälle in einigen Quartieren.

In Twann musste der Bahnhof geschlossen werden, die Unterführungen wurden überflutet. Es sei eine Frage der Zeit, bis auch die Kantonsstrasse in Twann geschlossen werden müsse. Die Bahnlinie funktioniere im Moment noch.

Gemäss den Berner Kantonsbehörden werden die Pegel von Brienzer-, Thuner- und Bielersee vermutlich in der Nacht auf Samstag ihren maximalen Stand erreichen. Die Bevölkerung wird dringend dazu aufgerufen, sich nicht in die vom Hochwasser betroffenen Gebiete zu begeben, Absperrungen zu beachten und Uferwege zu meiden.

In diesen Quartieren gebe es auch Probleme mit der Kanalisation. Die Kanalisations-Pumpwerke liefen auf Volllast. Das Grundwasser wird gemäss Behörden allerdings in den nächsten Tagen weiter steigen. Deshalb könne es zu Rückstaus in der Kanalisation kommen.

Die Pegel der Zuger Seen und Bäche stiegen weiter an. Am Freitag ist es wegen der Niederschläge zu neuen Überschwemmungen gekommen. Besonders betroffen sei die Gemeinde Oberägeri, teilte der Führungsstab mit. Dort sei in der Nacht auf Freitag der Trombach über die Ufer getreten. Gleiches gelte für den Ägerisee. Da der Boden durchnässt sei, sei es in verschiedenen Gemeinden auch zu Erdrutschen gekommen.

In Bern erreicht das Hochwasser der Aare im Altenberg-Quartier die Häuser. Der Durchfluss der Aare in Bern ist um 12.30 Uhr auf 561 Kubikmeter pro Sekunde gestiegen und hat damit die höchste Gefahrenstufe 5 und die Schadensgrenze erreicht. Die Feuerwehr hat wegen Hochwassergefahr in den Quartieren Marzili, Altenberg und Matte vorbeugend Hochwassersperren aufgebaut.

Katastrophen-Tourismus: «Kommen Sie nicht an den Thunersee»

Die Wetterprognose verspricht für das Wochenende eine Wetterberuhigung, es wird freundlicher und wärmer. Nachlassende Niederschläge, Sonne und trotzdem noch steigende Seepegel bereiten den Einsatzkräften in Thun jedoch auch Sorgen. Denn dieses Wetter ist ideal für Ausflüge. «Kommen Sie nicht an den Thunersee», ruft Roland Gfeller, der Kommandant von Schutz und Rettung Thun die Bevölkerung auf.

Es gebe am See – trotz Hochwassers – nichts Spezielles zu sehen, sagt er. Sollte sich die Bevölkerung nicht an den Aufruf der Einsatzkräfte halten, muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Das Dümmste wäre, wenn sich die Menschen an Flüssen und Seen selber in Gefahr bringen würden. «Wir haben im Moment anderes zu tun, als uns auch noch mit solchen Problemen rumzuschlagen», sagt Gfeller weiter.

Die Behörden haben am Donnerstag zudem ein allgemeines Verbot der Schifffahrt und des Badens in Seen, der Aare und im Zihlkanal erlassen.