Der Ticker startet um 8:00 Uhr

11:02 Für die Camping-Plätze kommen die Unwetter zur Unzeit Die Pegel steigen weiter und es bleibt nass. Verheerend ist das auch für die Schweizer Camping-Plätze, jetzt zu Beginn der Sommerferien. In La Neuveville am Bielersee oder in Solothurn an der Aare ist die Situation gar gefährlich. «Vor allem bei Campingplätzen, die sich direkt an Gewässern befinden, ist die Situation recht dramatisch», sagt Marcel Zysset, Präsident des Verbandes Schweizerischer Campings. Doch Zysset relativiert: «Die Gäste sind bei steigenden Seepegeln ja nicht an Leib und Leben bedroht. Diese steigen oft langsam und man hat genügend Zeit, um zu reagieren.» Fliessgewässer könnten allerdings urplötzlich ansteigen und überlaufen. Zysset schliesst mit einem Rat an Campingfreunde: Wer flexibel sei, solle mit Blick auf die freundlicheren Wetterprognosen aufs Wochenende hin anreisen; wer bereits da sei und ohnehin Ende Woche abreisen wolle, der solle jetzt schon überlegen, nachhause zu fahren. Audio Angespannte Lage auf Schweizer Camping-Plätzen 02:22 min, aus SRF 4 News aktuell vom 14.07.2021. abspielen. Laufzeit 02:22 Minuten.

10:29 Hochwassergefahr in der Schweiz Die Hochwassergefahr steigt an vielen Gewässern in der Schweiz deutlich an und mehreren Seen könnten bald über die Ufer treten. Sind Sie Augenzeuge von Hochwasser? Schicken Sie uns Ihre Videos und Bilder über das Augenzeugenformular in der SRF News App oder an augenzeuge@srf.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster. Herzlichen Dank! Legende: SRF-Augenzeuge/U. Gutfleisch

10:16 Grimsel- und Sustenpass sind wieder offen Der Grimsel- und der Sustenpass, welche am Dienstag wegen der Gefahr von Murgängen geschlossen wurden, sind am Mittwochmorgen wieder geöffnet worden. Christof Ott, stellvertretender Strasseninspektor Berner Oberland Ost, bestätigte auf Anfrage eine entsprechende Meldung der Zeitung «Berner Oberländer». Der Grimselpass verbindet die Kantone Bern und Wallis, der Sustenpass die Kantone Bern und Uri. Im Berner Haslital verkehrt die Zentralbahn seit Dienstagabend wieder zwischen Meiringen und Brienzwiler, wie dieses Unternehmen mitteilte. Diese Strecke war wegen Hochwassers am Dienstagmorgen gesperrt worden. Ebenfalls wieder frei ist die Bahnstrecke zwischen Thörishaus BE und Flamatt FR, wo am Dienstagmorgen eines der beiden Geleise von Schlamm bedeckt wurde. Das ist der SBB-Bahninformation zu entnehmen.

9:33 Pegel des Vierwaldstättersees steigt – Sorge um Reussdamm In Luzern und im Kanton Zug hat sich die Hochwassergefahr weiter verschärft. In Luzern sind mehrere Brücken gesperrt, in Zug bereitet der Reussdamm Sorge. Der Pegel des Vierwaldstättersees ist seit Dienstagabend um rund 20 Zentimeter gestiegen und lag am Mittwoch um 7:30 Uhr bei 434.70 Meter über Meer und damit etwa ein Meter über dem normalen Pegel. Seit Dienstagabend gilt für den Vierwaldstättersee die höchste von fünf Gefahrenstufen. Die Feuerwehr hatte am Dienstagabend in der Stadt die Schutzmassnahmen am Ufer der Reuss weiter verstärkt. Ein Teil der Gehwege an der Reuss und der Brücken waren am Mittwochmorgen gesperrt. Teilweise hatten sich entlang der Reuss grosse Pfützen gebildet. Das viele Wasser, das die Reuss mit sich führt, sorgt auch im Kanton Zug für Probleme. Besonders betroffen vom Hochwasser sei die Gemeinde Hünenberg, teilte der kantonale Führungsstab mit. Der Reussdamm könnte bei der aktuellen Wassersituation brechen. Für die Jugendlager im Kanton Zug bestehe derzeit aber keine Gefahr. Beachten Sie das aktualisierte Naturgefahrenbulletin des BAFU. Sehr grosse #Hochwassergefahr am Vierwaldstättersee. Verhaltensempfehlungen auf https://t.co/cfHlT1XObB und https://t.co/IRXgs8FSaV@meteoschweiz@Alertswiss#hochwasser#Rutschungen#Naturgefahrenpic.twitter.com/qPfvEhTfS1 — BAFU (@bafuCH) July 13, 2021

9:17 Die Basler Rheinhäfen stehen still Wegen des anhaltenden Hochwassers ist eine wichtige Handelsdrehscheibe des Landes blockiert: Die unglaublichen Wassermengen nach den andauernden Regenfällen haben den Schiffsverkehr auf dem Rhein in Basel lahmgelegt. Für die Schiffe bedeutet das, dass sie den nächstgelegenen Hafen ansteuern und anlegen müssen. Die nächsten paar Tage werden sie dort blockiert sein. In Basel werden rund zehn Prozent aller Importe umgeschlagen. Das entspricht sechs Millionen Tonnen Gütern oder über 100’000 Containern. Audio Schiffsverkehr auf dem Rhein wegen Hochwasser blockiert 01:33 min, aus HeuteMorgen vom 14.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:33 Minuten.

8:14 Zürich: Noch nicht alle VBZ-Linien in Betrieb Nach dem Unwetter in der Nacht auf Dienstag sind die meisten Schäden auf den Zürcher Strassen behoben. Das VBZ-Netz ist mehrheitlich wieder normal in Betrieb. Probleme gibt es jedoch noch zwischen Albisriederplatz und Albisrieden, wo Busse statt Tram fahren. Wie die VBZ mitteilten, kommt es dort zu Wartezeiten. Die Buslinie 40 vom Bucheggplatz nach Seebach ist zudem weiterhin eingestellt. Derzeit ist ein grosser Teil des Tramnetzes wieder in Betrieb. Auf dem Busnetz sind bis auf wenige Ausnahmen alle Linien in Betrieb. Es ist jedoch weiterhin mit mehr Reisezeit, Umleitungen und Ausfällen zu rechnen. Alle genauen Infos sind hier zu finden: https://t.co/3iQyZaiw41 — VBZ Züri-Linie (@vbz_zueri_linie) July 13, 2021

7:21 Das erwartet uns heute Nach den starken Regenfällen am Dienstag hat sich die Wetterlage in der Nacht zum Mittwoch beruhigt. Ausser den Gewittern auf der Alpensüdseite war es in der Nacht trocken. So geht es nun weiter: Heute Mittwoch beginnt der Tag an den meisten Orten in der Schweiz trocken, auf der Alpensüdseite teilweise sogar sonnig. Im Norden kann es ebenfalls sonnige Abschnitte geben, an den meisten Orten ist es trocken. Am Nachmittag verdichten sich aber die Wolken und es wird erneut verbreitet nass mit lokalen Gewittern.

sind es vor allem die Gewitter, die dann teilweise kräftigen Regen mitbringen können. Dazwischen kann sich ab und zu wieder die Sonne zeigen, vor allem auf der Alpensüdseite. Die Temperaturen werden aber langsam ansteigen. Das Wetter am Wochenende wird etwas ruhiger, wobei es vor allem auf der Alpennordseite immer wieder regnen kann. Im Süden ist es meistens trocken. Die Temperaturen steigen langsam an, auch im Norden gibt es wieder Sommertage über 25 Grad, im Süden kann es schon gegen 30 Grad werden. In der neuen Woche geht es dann ziemlich sonnig weiter mit nur vereinzelten Niederschlägen. 01:18 Video SRF Meteo: Donnerstag und Freitag verschärft sich die Lage Aus Meteo vom 13.07.2021. abspielen

4:11 Hauptstrasse Bellinzona-Airolo nach Steinschlag gesperrt Im Tessin musste die Hauptstrasse Bellinzona-Airolo zwischen Giornico und Nivo nach einem Steinschlag in beide Richtungen gesperrt werden.

3:26 Trotz steigender Pegel eher ruhige Nacht für die Einsatzkräfte Die Pegelstände des Vierwaldstättersees, des Thuner- und Bielersees sowie des Zürichsees sind zwar weiterhin am Steigen. Für die Einsatzkräfte an diesen Orten war es bisher trotzdem eine eher ruhige Nacht. Biel, Thun und Luzern melden auf Nachfrage von Radio SRF kaum mehr weitere Einsätze. Mehr zu tun gibt es nach wie vor in Zürich. Neben Aufräumarbeiten gab es auch einige neue Einsätze.

1:47 Zahlreiche Störungen im Schienenverkehr Im Schienenverkehr kommt es seit Dienstagabend durch das Unwetter zu zahlreichen Störungen. So ist die Bahnlinie Bern-Freiburg, ein Nadelöhr im Ost-/West-Verkehr, zwischen Flamatt und Thörishaus nur eingeschränkt befahrbar. Betroffen sind dabei die Linien RE, S1 und S2. Die Einschränkung dauere laut SBB bis 5 Uhr morgens. Auch die Bahnstrecke zwischen Luzern und Giswil war am Dienstagabend zwischen Alpnach Dorf und Sarnen wegen der Schäden durch die Unwetter auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Zentralbahn schreibt, es würden Bahnersatzbusse verkehren. Auch der Bahnverkehr zwischen Wolfenschiessen und Engelberg ist laut SBB derzeit eingeschränkt. Einschränkungen gibt es zudem auf der Strecken zwischen Zürich Seebach und Regensdorf-Watt sowie Zürich Binz und Uetliberg. Im Kanton Jura ist ausserdem der Bahnverkehr zwischen Glovelier und Saignelégier unterbrochen. Die Dauer der Einschränkung sei unbestimmt, so die SBB. Auch auf der Linie Freiburg-Lausanne zwischen Chénens und Rosé müssen durch das viele Wasser entstandene Schäden behoben werden. Die Arbeiten dürften laut der Nachrichtenagentur SDA noch bis Freitag dauern.

0:27 Bis Mittwochabend dürfte es grössenteils trocken bleiben Nach den starken Unwettern hat sich die Lage in der Schweiz nach Mitternacht beruhigt. Vielerorts bleibt es am Mittwoch vorerst trocken, auf der Alpensüdseite kann es sogar zeitweise sonnig werden. Erst am Abend und in der Nacht auf Donnerstag dürften die Niederschläge wieder zunehmen. 01:14 Video SRF Meteo: Trocken nach Mitternacht Aus Meteo vom 13.07.2021. abspielen

0:15 Erdrutsch nahe Saint-Saphorin Die heftigen Niederschläge haben an einigen Orten zu Erdrutschen geführt. In der Westschweiz kam auf der Strasse entlang des Genfersees zwischen Cully und Rivaz nahe Saint Saphorin zu einem Erdrutsch, wie die Waadtländer Polizei via Twitter mitteilte. Die Strasse ist gesperrt. Die Aufräumarbeiten könnten mehrere Tage in Anspruch nehmen. Bereits letzte Woche rutschte im Klöntal im Kanton Glarus im Gebiet zwischen Rhodannenberg und Vorauen eine Strasse ab. Ab heute Mittwoch um 13:00 Uhr dürfte die Strasse für Fahrzeuge bis 3.5 Tonnen Gewicht wieder befahrbar sein. Das gab Alert Swiss am Dienstagabend bekannt. Ab Donnerstag um 5:00 Uhr sollte die Strecke wieder normal genutzt werden können.

23:35 Zürich hat Sihlsee-Pegel zur Entlastung der Limmat abgesenkt Um der Limmat nicht noch mehr Wasser zuzuführen, hat die Baudirektion des Kantons Zürich den Pegel des Sihlsees ab Dienstagabend absenken lassen. Die Massnahme soll noch bis Mittwochabend andauern. Dies hängt jedoch von der weiteren Wetterentwicklung ab. Der Wasserstand der Limmat werde aufgrund des hohen Zürichsee-Pegels in den nächsten Tagen weiter ansteigen, begründete die Baudirektion des Kantons Zürich den Schritt in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Absenkung geschehe, um die Limmat ab der zweiten Wochenhälfte nicht zusätzlich mit einem Sihl-Hochwasser zu belasten. Der Pegel der Sihl werde aufgrund dieser Vorabsenkung ab Dienstagabend erneut deutlich ansteigen, allerdings in einem Masse, das keine Schäden verursache. 00:35 Video Der Pegel des Sihlsees wird abgesenkt Aus News-Clip vom 13.07.2021. abspielen

23:33 Unwetter mit aussergewöhnlichen Regenmengen Das Unwetter der vergangenen Nacht sei sehr aussergewöhnlich, so die ETH-Klimaforscherin Sonia Seneviratne. «Die Regenmengen waren sehr hoch. Wir haben etwa 30 Millimeter in 10 Minuten an gewissen Orten erlebt.» Dies entspreche etwa 30 Liter pro Quadratmeter. Mit solchen Ereignissen müsse man auch in Zukunft häufiger rechnen. 06:46 Video Sonia Seneviratne zu den aktuellen Wetterextremen Aus 10 vor 10 vom 13.07.2021. abspielen

21:45 Reuss tritt über die Ufer Bei Seedorf (UR) schwappt die Reuss über die Ufer. Laut SRF Meteo soll der Regen in den kommenden Stunden nachlassen. Doch am Donnerstag und am Freitag wird nochmals viel Regen erwartet.

21:34 Aufbau von Hochwassersperren in Wallbach (AG) Im Kanton Aargau bleibt die Lage entlang der grossen Flüsse angespannt. In Wallbach (AG) wurden am Rhein mobile Hochwasserschutzelemente installiert. Der Höchststand am Rhein wird gemäss aktuellen Prognosen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erwartet, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Bevölkerung wird gebeten, die Uferzonen von hochwassergefährdeten Flüssen zu meiden. Legende: Wegen anhaltender Niederschläge wurden in Wallbach vorsorglich mobile Hochwassersperren (Beaver-Schläuche) aufgebaut. SRF

21:06 Sommerlager im Dauerregen Die Sommerlager-Saison von Pfadfinder, Cevi oder Jungwacht/Blauring ist momentan voll im Gang – und fällt voll ins Wasser. So auch in Rotkreuz (ZG), wo seit gestern 2500 Mitglieder von Jungwacht und Blauring in sieben verschiedenen Camps mit den Wassermassen kämpfen. Auch wenn die Wetterprognosen für die nächsten Tage extreme Niederschläge und heftige Gewitter voraussagen – die Lagerverantwortlichen sind trotz allem zuversichtlich: Man sei sich grundsätzlich daran gewohnt, die Lager bei allen Witterungsbedingungen zu verbringen. 02:05 Video Sommerlager im Dauerregen – eine Herausforderung Aus Tagesschau vom 13.07.2021. abspielen

20:48 Wassermassen in der Urner Schöllenenschlucht Da hat selbst der Teufel Mühe eine Brücke zu bauen: Die Reuss kämpft sich durch die Schlucht zwischen Göschenen und Andermatt: 00:20 Video Imposante Wassermassen in der Schöllenenschlucht Aus News-Clip vom 13.07.2021. abspielen