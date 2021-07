Der Ticker startet um 8:00 Uhr

1:47 Zahlreiche Störungen im Schienenverkehr am Dienstagabend Im Schienenverkehr kam es am Dienstagabend zu mehreren Störungen. Die Bahnlinie Bern-Freiburg, ein Nadelöhr im Ost-/West-Verkehr, war zwischen Flamatt und Thörishaus nur eingeschränkt befahrbar. Dasselbe galt auch für die Linie Freiburg-Lausanne zwischen Chénens und Rosé. Dort müssen durch das viele Wasser entstandene Schäden behoben werden. Die Arbeiten dürften bis Freitag dauern. Auch die Bahnstrecke zwischen Luzern und Giswil war am Dienstagabend zwischen Alpnach Dorf und Sarnen wegen der Schäden durch die Unwetter auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Zentralbahn schreibt, es würden Bahnersatzbusse verkehren. Im Kanton Jura waren die Bahnstrecken zwischen St. Ursanne und Glovelier auf der Linie Porrentruy-Delémont sowie zwischen Glovelier und Saignelégier geschlossen. Es kamen Ersatzbusse zum Einsatz.

0:27 Bis Mittwochabend dürfte es grössenteils trocken bleiben Nach den starken Unwettern hat sich die Lage in der Schweiz nach Mitternacht beruhigt. Vielerorts bleibt es am Mittwoch vorerst trocken, auf der Alpensüdseite kann es sogar zeitweise sonnig werden. Erst am Abend und in der Nacht auf Donnerstag dürften die Niederschläge wieder zunehmen. 01:14 Video SRF Meteo: Trocken nach Mitternacht Aus Meteo vom 13.07.2021. abspielen

0:15 Erdrutsche im Klöntal und nahe Saint-Saphorin Die heftigen Niederschläge haben an einigen Orten zu Erdrutschen geführt. Im Klöntal im Kanton Glarus rutschte im Gebiet zwischen Rhodannenberg und Vorauen eine Strasse ab. Ab morgen Mittwoch um 13.00 Uhr dürfte die Strasse für Fahrzeuge bis 3.5 Tonnen Gewicht wieder befahrbar sein. Das gab Alert Swiss am Dienstagabend bekannt. Ab Donnerstag um 05.00 Uhr sollte die Strecke wieder normal genutzt werden können. In der Westschweiz kam auf der Strasse entlang des Genfersees zwischen Cully und Rivaz nahe Saint Saphorin zu einem Erdrutsch, wie die Waadtländer Polizei via Twitter mitteilte. Die Strasse ist gesperrt. Die Aufräumarbeiten könnten mehrere Tage in Anspruch nehmen.

23:35 Zürich hat Sihlsee-Pegel zur Entlastung der Limmat abgesenkt Um der Limmat nicht noch mehr Wasser zuzuführen, hat die Baudirektion des Kantons Zürich den Pegel des Sihlsees ab Dienstagabend absenken lassen. Die Massnahme soll noch bis Mittwochabend andauern. Dies hängt jedoch von der weiteren Wetterentwicklung ab. Der Wasserstand der Limmat werde aufgrund des hohen Zürichsee-Pegels in den nächsten Tagen weiter ansteigen, begründete die Baudirektion des Kantons Zürich den Schritt in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Absenkung geschehe, um die Limmat ab der zweiten Wochenhälfte nicht zusätzlich mit einem Sihl-Hochwasser zu belasten. Der Pegel der Sihl werde aufgrund dieser Vorabsenkung ab Dienstagabend erneut deutlich ansteigen, allerdings in einem Masse, das keine Schäden verursache. 00:35 Video Der Pegel des Sihlsees wird abgesenkt Aus News-Clip vom 13.07.2021. abspielen

23:33 Unwetter mit aussergewöhnlichen Regenmengen Das Unwetter der vergangenen Nacht sei sehr aussergewöhnlich, so die ETH-Klimaforscherin Sonia Seneviratne. «Die Regenmengen waren sehr hoch. Wir haben etwa 30 Millimeter in 10 Minuten an gewissen Orten erlebt.» Dies entspreche etwa 30 Liter pro Quadratmeter. Mit solchen Ereignissen müsse man auch in Zukunft häufiger rechnen. 06:46 Video Sonia Seneviratne zu den aktuellen Wetterextremen Aus 10 vor 10 vom 13.07.2021. abspielen

21:45 Reuss tritt über die Ufer Bei Seedorf (UR) schwappt die Reuss über die Ufer. Laut SRF Meteo soll der Regen in den kommenden Stunden nachlassen. Doch am Donnerstag und am Freitag wird nochmals viel Regen erwartet.

21:34 Aufbau von Hochwassersperren in Wallbach (AG) Im Kanton Aargau bleibt die Lage entlang der grossen Flüsse angespannt. In Wallbach (AG) wurden am Rhein mobile Hochwasserschutzelemente installiert. Der Höchststand am Rhein wird gemäss aktuellen Prognosen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erwartet, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Bevölkerung wird gebeten, die Uferzonen von hochwassergefährdeten Flüssen zu meiden. Legende: Wegen anhaltender Niederschläge wurden in Wallbach vorsorglich mobile Hochwassersperren (Beaver-Schläuche) aufgebaut. SRF

21:06 Sommerlager im Dauerregen Die Sommerlager-Saison von Pfadfinder, Cevi oder Jungwacht/Blauring ist momentan voll im Gang – und fällt voll ins Wasser. So auch in Rotkreuz (ZG), wo seit gestern 2500 Mitglieder von Jungwacht und Blauring in sieben verschiedenen Camps mit den Wassermassen kämpfen. Auch wenn die Wetterprognosen für die nächsten Tage extreme Niederschläge und heftige Gewitter voraussagen – die Lagerverantwortlichen sind trotz allem zuversichtlich: Man sei sich grundsätzlich daran gewohnt, die Lager bei allen Witterungsbedingungen zu verbringen. 02:05 Video Sommerlager im Dauerregen – eine Herausforderung Aus Tagesschau vom 13.07.2021. abspielen

20:48 Wassermassen in der Urner Schöllenenschlucht Da hat selbst der Teufel Mühe eine Brücke zu bauen: Die Reuss kämpft sich durch die Schlucht zwischen Göschenen und Andermatt: 00:20 Video Imposante Wassermassen in der Schöllenenschlucht Aus News-Clip vom 13.07.2021. abspielen

20:26 Jährlich 380 Millionen Franken für den Hochwasserschutz Hagelstürme sind eine teure Sache. Jene vor zwei Wochen haben schweizweit zu einer Schadenssumme von 260 Millionen Franken geführt. Extremes Hochwasser, wie es jetzt droht, kann noch viel teurer werden. Das letzte Hochwasser dieser Art, im Jahr 2005, hat Schäden in der Höhe von rund drei Milliarden Franken verursacht. Aus diesem Jahrhunderthoch-Wasser habe man viel gelernt und in den Hochwasserschutz investiert, sagt Andri Bryner vom Wasserforschungsinstitut Eawag. «Hochwasserschutz ist mehr, als nur Dämme zu bauen. Es ist klar geworden, dass das Wasser Raum braucht und man immer berücksichtigen muss, was passiert, wenn das Wasser doch einmal überfliesst.» So werden beispielsweise im Berner Matte-Quartier unterdessen solche mobilen Hochwasser-sperren eingesetzt. Luzern baute den Hochwasserschutz nach 2005 aus und sanierte das Reusswehr. In Zürich wurden Hochwasser-Schutzmassnahmen für die Sihl im Modell erprobt und mittlerweile umgesetzt. Ausserdem ist ein Entlastungsstollen an der Sihl geplant. Seit den extremen Hochwassern 2005 haben Bund und Kantone insgesamt 4.5 Milliarden Franken in den Hochwasser-Schutz gesteckt. Und es sollen weiterhin jährlich rund 380 Millionen sein. Um den Schutz künftig noch besser zu regeln, wird aktuell das Wasserbau-Gesetz teilrevidiert. 02:00 Video Hochwasserschutz in der Schweiz Aus Tagesschau vom 13.07.2021. abspielen

19:54 Lage am Bielersee kritisch – Schifffahrt eingestellt Wegen der extremen Hochwasserlage sind die Schifffahrt auf dem Bielersee und die Drei-Seen-Fahrt ab sofort bis auf Weiteres eingestellt. Die Schifffahrt sei für alle Boote auf dem Bielersee, dem Zihlkanal bis zur Einmündung Neuenburgersee, dem Nidau-Bürenkanal, beziehungsweise der Aare bis Solothurn und der alten Zihl bis auf Weiteres verboten, schreibt die Stadt Biel in einer Mitteilung. Sie warnt vor weiteren Überschwemmungen und empfiehlt den Anwohnerinnen und Anwohnern des Quartiers Burgerbeunden in Nidau, Wertgegenstände in höher gelegene Gebäudeteile zu bringen und Fahrzeuge aus Tiefgaragen wegzustellen.

19:34 Pegel des Vierwaldstättersees steigt weiter Der Pegel des Vierwaldstättersees in Luzern ist von 4 bis 18 Uhr um über 25 Zentimeter gestiegen, weil die Zuflüsse viel Wasser führten. Er steige aktuell um etwa vier Zentimeter pro Stunde, sagte Theo Honermann, Kommandant der Feuerwehr Stadt Luzern, gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die Feuerwehr hatte am Montagabend mit 2500 Sandsäcken die Ufer der Reuss in der Stadt gesichert. Der eingetretene Anstieg des Seepegels liegt laut Honermann am oberen Rand der Befürchtungen. Am linken Reussufer entlang der Bahnhofstrasse verstärkte die Feuerwehr deswegen heute den Hochwasserschutz. Er gehe davon aus, dass der Seepegel in den nächsten Stunden weiter steigen werde, sagte Honermann.

19:22 170 Hilferufe im Kanton Freiburg Die Einsatz- und Alarmzentrale der Freiburger Kantonspolizei hat seit Montagabend 170 Hilferufe aus der Bevölkerung entgegengenommen. Meist ging es um Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und Erdrutsche. Beim Staudamm von Rossens ist als vorsorgliche Massnahme Wasser des Greyerzersees abgelassen worden. Deshalb führt die Saane unterhalb des Staudamms mehr Wasser. Wie die Kantonspolizei mitteilt, hat Freiburg wegen der Unwetter eine Koordinations- und Überwachungsstelle eingerichtet. Darin sind die Polizei, die kantonale Gebäudeversicherung, der Bevölkerungsschutz und das Amt für Umwelt vertreten. Auf Twitter rät die Polizei der Bevölkerung, sich von Fliessgewässern fernzuhalten.

19:08 Aargauer Badi wegen Dammbruch überschwemmt Wegen eines Dammbruchs überschwemmte die Wyna die Badi Suhr bei Aarau. Augenzeuge Benjamin Gretsch hat das Ereignis filmisch festgehalten. 00:20 Video Starke Überschwemmung in der Badi Suhr (AG) Aus News-Clip vom 13.07.2021. abspielen

18:41 Hochwasser im Thunersee noch in der Nacht erwartet Der Kanton Bern geht davon aus, dass der Pegel des Thunersees in der Nacht zum Mittwoch die Hochwassergrenze von 558.3 Metern über Meer erreicht. Am Brienzersee könnte diese Situation Ende der Woche eintreten. Auch der Pegel des Bielersees steige sehr rasch an, heisst es aus der Berner Staatskanzlei. Die Niederschläge ab Mitte Woche würden zu weiteren Pegelanstiegen an Flüssen und Seen führen. Die Seepegel würden ihre Höchststände aber erst gegen Ende der Woche erreichen. Ebenfalls erst in der zweiten Wochenhälfte werde die Aare am meisten Wasser abführen. Die Situation im Kanton Bern bleibe deshalb angespannt. Legende: Thun rüstet sich gegen das Hochwasser. Keystone

18:26 Mobile Sperren in der Stadt Bern bestehen ersten Test In Bern hat die Aare am Dienstagmittag die Schadensgrenze überschritten. Trotzdem hatte die Feuerwehr nur wenig Einsätze wegen Wasser in Gebäuden. Ohne die mobilen Wassersperren wäre es anders gekommen, sagt Feuerwehrkommandant Alain Sahli: «Strassen und Keller wären überflutet und verschmutzt worden.» Die Wassersperren wurden am Samstag installiert – ein richtiger Entscheid: «Nachträglich wäre ein Aufbau der Hochwassermassnahmen nicht mehr möglich gewesen», sagt der Feuerwehrkommandant. Die Schadensgrenze der Aare liegt in Bern bei 430 Kubikmeter pro Sekunde. Zeitweise flossen am Dienstag 470 Kubikmeter pro Sekunde durch Bern. Die mobilen Wassersperren sollten bis zu einem Abfluss von 550 Kubikmetern pro Sekunde wirksam sein. Audio Kommandant: «Ohne die Wassersperren wären in der Stadt Bern Strassen und Keller überflutet.» 01:06 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 13.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:06 Minuten.

18:14 Verschmutztes Trinkwasser im Emmental In Affoltern im Emmental und in Heimiswil ist das Trinkwasser verschmutzt, meldet Alertswiss. Das Trinkwasser dürfe bis auf Weiteres nicht zum Trinken, Kochen oder Waschen verwendet werden. Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, das Wasser vor dem Gebrauch abzukochen. Die Massnahme gilt für das ganze Gemeindegebiet der beiden Orte. Laut Informationen auf den Gemeinde-Homepages wurde die Verschmutzung am Montag festgestellt. Das Trinkwasser sei mikrobiologisch verunreinigt. In Affoltern im Emmental hiess es, die Gemeinde sei mit Hochdruck daran, die Versorgung mit sauberem Wasser wieder herzustellen. Das könne aber mehrere Tage dauern.

17:56 Zwei Wochen Trockenheit wären für Entspannung nötig Die vielen Niederschläge der vergangenen Tage bereiten Sorgen – besonders, da die Flüsse und Seen bereits randvoll sind und sich die Lage wegen anhaltender Regenfälle bis am Freitag kaum entspannen dürfte. Hydrologe David Volken vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) bezeichnet die Lage als «sehr heikel». Es werden wohl noch einmal 60 bis 100 Milimeter Niederschlag auf bereits stark durchnässte Böden treffen. Mit dem hohen Grundwasserstand und den vollen Seen stehen uns heikle Tage bevor.» Damit die Wasserstände wieder auf einen unkritischen Pegelstand sinken würden, bräuchte es zwei Wochen Trockenheit, verrät Volken im Interview. Audio Hydrologe David Volken: «Es braucht zwei Wochen Trockenheit» 02:51 min, aus Meteostory vom 13.07.2021. abspielen. Laufzeit 02:51 Minuten.

17:44 Verflixter Juli 2021: Erst wenige Tage ohne Regen Der heutige 13. Juli war laut SRF Meteo nicht nur nass, sondern auch kühl wie im Herbst. Die Temperaturen würden eher an einen durchschnittlichen Oktobertag erinnern, schreibt SRF-Meteorologe Luzian Schmassmann auf Twitter. Der Juli 2021 sei bislang teilweise extrem nass, so habe es zum Beispiel in Göschenen erst zwei Tage ohne Regen gegeben.