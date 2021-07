Der Ticker startet um 8:00 Uhr

13:34 Versorgung laut Bund trotz Rheinsperre sichergestellt Obwohl die schweizerischen Rheinhäfen in Basel seit letztem Dienstag gesperrt sind, ist die Versorgung der Schweiz mit lebenswichtigen Gütern sichergestellt. Die Sperre führe jedoch zu Lieferausfällen und Verspätungen. Die Versorgung mit lebenswichtigen Massengütern wie Mineralölprodukten, Getreide, Futtermittel, Stahl oder Dünger sollte nicht beeinträchtigt sein, teilte das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) am Freitag mit. Das enge Zusammenspiel der verschiedenen Transportträger verlange bei Störungen, dass nicht bloss einzelne Verkehrsmittel, sondern ganze Logistikketten sichergestellt würden, schreibt das BWL. Fielen einzelne Transportmittel wegen einer Krise aus, seien verschiedene Massnahmen vorgesehen, um die Abläufe der Logistikkette so gut wie möglich aufrechtzuerhalten. Die Rheinschifffahrt sei als Zubringer zu den europäischen Seehäfen und Wirtschaftszentren von Bedeutung. Die Verbindung nach Rotterdam, dem grössten Seehafen Europas, erfolge zu einem grossen Teil über den Rhein.

12:53 Bern: Aare-Hochwasser erreicht Altenberg-Quartier In Bern erreicht das Hochwasser der Aare im Altenberg-Quartier die Häuser. Der Durchfluss der Aare in Bern ist um 12.30 Uhr auf 561 Kubikmeter pro Sekunde gestiegen und hat damit die höchste Gefahrenstufe 5 und die Schadensgrenze erreicht. Die Feuerwehr hat wegen Hochwassergefahr in den Quartieren Marzili, Altenberg und Matte vorbeugend Hochwassersperren aufgebaut. Legende: Keystone

12:27 Katastrophen-Tourismus: «Kommen Sie nicht an den Thunersee» Die Wetterprognose verspricht für das Wochenende eine Wetterberuhigung, es wird freundlicher und wärmer. Nachlassende Niederschläge, Sonne und trotzdem noch steigende Seepegel bereiten den Einsatzkräften in Thun jedoch auch Sorgen. Denn dieses Wetter ist ideal für Ausflüge. «Kommen Sie nicht an den Thunersee», ruft Roland Gfeller, der Kommandant von Schutz und Rettung Thun die Bevölkerung auf. Es gäbe am See – trotz Hochwassers – nichts Spezielles zu sehen, sagt er. Sollte sich die Bevölkerung nicht an den Aufruf der Einsatzkräfte halten, muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Das Dümmste wäre, wenn sich die Menschen an Flüssen und Seen selber in Gefahr bringen würden. «Wir haben im Moment anderes zu tun, als uns auch noch mit solchen Problemen rumzuschlagen», sagt Gfeller weiter. Die Behörden haben am Donnerstag zudem ein allgemeines Verbot der Schifffahrt und des Badens in Seen, der Aare und im Zihlkanal erlassen.

12:01 Rheinufer in Basel unterspült In Basel wurde laut Angaben von Polizei und Rettung Basel-Stadt das Rheinufer unterspült. Als Vorsichtsmassnahme haben die Behörden die Grenzacherstrasse gesperrt. Die Unterspülung liege auf der Höhe Rankhof. Fachleute prüfen derzeit, ob eine Gefährdung vorliegt.

11:50 Grosse Verwüstung im Schaffhauser Klettgau Die Dorfbäche in den Schaffhauser Gemeinden Oberhallau, Schleitheim und Beggingen verwandelten sich am Donnerstagabend zu reissenden Flüssen. Autos und Wohnwägen wurden von den Wasserfluten mitgerissen. Auch dutzende Kelller wurden geflutet – das Wasser stand den Leuten zum Teil bis zur Brust. Heute zeigt sich ein Bild der Verwüstung: vor den Häusern stapeln sich kaputte Sofas oder durchnässte Sessel. Das ganze Dorf ist auf den Beinen und hilft bei den Aufräumarbeiten mit. Die Solidarität unter den Dorfbewohnern sei riesig, sagt der SRF Reporter vor Ort. Das genaue Ausmass der Schäden kann derzeit noch nicht beziffert werden. 00:58 Video Wohnwagen treibt durch die Strassen von Schleitheim (SH) Aus News-Clip vom 16.07.2021. abspielen

10:50 Vierwaldstättersee erreicht kritische Marke In der Stadt Luzern hat der Pegel des Vierwaldstättersees am Freitag um 10 Uhr die kritische Marke von 434.90 Meter über Meer erreicht. Bei dieser Höhe wird der Schwanenplatz überschwemmt. Der Verkehr über die Seebrücke läuft aber derzeit noch normal. Auch in der Nidwaldner Gemeinde Stansstad macht der hohe Pegelstand des Vierwaldstättersees zu schaffen. Das Wasser breite sich im Dorf weiter aus, teilte die Gemeinde mit. Die Feuerwehr errichtet deswegen zusätzliche Fussgängerstege.

10:46 Axenstrasse ab 10.30 Uhr wieder geöffnet Die Axenstrasse kann seit 10.30 Uhr wieder befahren werden. Sie war seit 1.40 Uhr in der Nacht wegen festgestellten Geländebewegungen gesperrt. Nach einem Überflug mit dem Helikopter haben die Behörden Entwarnung gegeben.

10:17 Neuenburger- und Murtensee: Schifffahrt verboten Die Kantone Waadt, Freiburg und Neuenburg haben wegen des Hochwassers die Schifffahrt auf dem Murten- und Neuenburgersee für alle Freizeitkapitäne verboten. Nur die Berufsschifffahrt bleibt weiterhin erlaubt. In Zürich hat die Kantonspolizei private Bootsbesitzer vorerst zum Verzicht auf Ausfahrten aufgefordert. Damit sollen zusätzlicher Wellenschlag und damit Schäden an Häusern an exponierten Uferpartien verhindert werden.

9:46 Lauerzersee (SZ) stark gestiegen – Autobahn A4 gesperrt Der Pegel des Lauerzersees im Kanton Schwyz ist nach starken Niederschläge zwischen Mitternacht und 8 Uhr um rund 30 Zentimeter gestiegen. Die Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen wurde deswegen gesperrt, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilt.

9:25 Hafen von Murten gesperrt Am Murtner Seeufer im Kanton Freiburg wird der Bootshafen und die Pantschau gesperrt. Das teilt die Gemeinde mit. Wegen der aktuellen Hochwassersituation bleibe das Gebiet bis voraussichtlich am Montag für die Öffentlichkeit zu. Auch die Veranstaltungen sind abgesagt.

9:09 Zwischenbilanz von SRF Meteo Der Regen letzte Nacht betraf nicht alle Regionen gleich stark. Beträchtliche Regenmengen gab es örtlich zum Beispiel in Sattel/SZ mit 71 mm oder in Starkenbach/SG mit 57 mm. Die Schauer und Gewitter von letzter Nacht haben die Pegel des Vierwaldstätter-, Bieler- und Thunersees weiter steigen lassen. Im Kanton Schaffhausen traten zudem Bäche über die Ufer. Die ausführliche meteorologische Zwischenbilanz zu den Unwettern finden Sie hier.

8:48 Bielersee liegt noch 8 Zentimeter unter dem Rekord Am Bielersee stabilisierte sich der Hochwasser-Pegel bis am Freitagmorgen auf der höchsten Gefahrenstufe. Mit 430.80 lag der Pegel um 8.20 Uhr nur knapp unter dem Rekord von 2007 (430.88) und 45 Zentimeter über der Schadensgrenze. Der Pegel des Thunersees steigt weiter an. Der Wasserstand lag am Freitagmorgen 34 Zentimeter über der Schadengrenze. Bis zum Rekord des «Jahrhundertwassers» von 2005 fehlen noch rund 60 Zentimeter. Der Thunersee-Pegel lag um 8.20 Uhr bei 558.64 Metern über Meer, 2005 erreichte er 559.25. Am Brienzersee liegt der Wasserstand zwar noch 13 Zentimeter unter der Hochwassergrenze, er ist aber ebenfalls am Steigen.

7:57 Stadt Luzern sperrt wegen Hochwasser Brücken In der Stadt Luzern werden wegen des steigenden Seepegels mehrere Brücken (Kapellbrücke, Rathaussteg, Reuss- und Spreuerbrücke) und die Einfahrt Luzern-Zentrum zur A2 gesperrt. Der Seespiegel war in der Nacht auf Freitag um 8 Zentimeter angestiegen und liegt nur noch 2 Zentimeter unter der kritischen Marke von 434.90 Meter über Meer. Grund für den Anstieg sind gemäss einer Mitteilung der Stadt Luzern starke Regenfälle, die über dem Kanton Schwyz niedergegangen sind. Da zu erwarten sei, dass der Pegel im Verlaufe des Morgens auf über 434.90 Meter über Meer steige, würden Kapellbrücke, der Rathaussteg, die Reuss- und die Spreuerbrücke gesperrt, hiess es. Ob auch der Schwanenplatz überschwemmt und die Seebrücke deshalb für den Verkehr gesperrt werden muss, ist noch offen. Erwartet wird, dass sich die Situation nach dem Mittag wieder entspannt. Legende: Pegelstand am Vierwaldstättersee um 08.00 Uhr am Freitagmorgen. SRF

7:55 Flut reisst Autos mit In Schleitheim (SH) hat die Kraft der Flut sogar Autos mitgerissen. 00:17 Video Autos mitgerissen: Meterhohe Flutwelle in Schleitheim (SH) Aus News-Clip vom 16.07.2021. abspielen

7:17 Altersheim in Thun evakuiert In Thun musste wegen der Hochwassersituation gestern Abend ein Altersheim evakuiert werden. Alle 16 Bewohnerinnen und Bewohner wurden von ihrem Altersheim in der Region Gwatt weggebracht, sagt Heinz Wegmüller, Chef RFO Thun Plus gegenüber dem SRF-Regionaljournal Bern Freiburg Wallis. Das habe nichts mit dem Gebäude zu tun, da sei kein Wasser eingedrungen, aber die Zufahrt wurde prekär. «Bei einem medizinischen Notfall hätte das Rettungsfahrzeug nicht mehr hinfahren können», so Wegmüller. Aus diesem Grund seien alle Bewohnerinnen und Bewohner gemeinsam in der Hotelfachschule Thun untergebracht worden, wo sie in den nächsten Tagen bleiben könnten. Weil man dies planen konnte, sei diese Evakuierung ruhig abgelaufen.

7:03 Zürcher Polizei mahnt zu zurückhaltender Fahrweise auf dem Zürichsee Auch am Zürichsee herrscht Gefahrenstufe vier von fünf. Exponierte Uferpartien können überflutet werden, entlang des Zürichsees kann das Wasser vereinzelt auch in Häuser eindringen, die direkt am See liegen. Nun fordert die Zürcher Polizei Führerinnnen und Führer von Booten und Schiffen zu zurückhaltender Fahrweise auf. Die Befürchtung: Der entstehende Wellenschlag kann zu einer grösseren Gefahr und Schäden für ufernahe Liegenschaften und Einrichtungen führen. Mit Blick auf das bevorstehende Wochenende bittet die Seepolizei der Kantonspolizei zudem, auf Fahrten auf dem See nach Möglichkeit zu verzichten und bei erforderlichen Fahrten den Wellenschlag soweit möglich zu minimieren. Legende: Vorbereitungen in Stäfa. Keystone

6:20 Etwas weniger Regen am Freitag, Lage bleibt dennoch angespannt Laut SRF-Meteorologin Daniela Schmucki ist heute Freitag nicht mit schweizweit verbreiteten starken Niederschläge zu rechnen, dennoch bleibt die Hochwassersituation heikel. Gebietsweise ist mit weiteren Regenschauern zu rechnen, die lokal auch noch einmal kräftig ausfallen können. So können kleinere Bäche oder Flüsse schnell über die Ufer treten oder es kann zu Erdrutschen und Murgängen kommen. Diese Gefahr bestehe auch ohne andauernde Regenfälle weiterhin.

4:39 Lage in der Zentralschweiz spitzt sich zu Die Hochwasserlage in der Schweiz bleibt weiterhin angespannt. Besonders am Bieler,- Thuner- und Vierwaldstättersee, wo die höchste Gefahrenstufe gilt. Während sich die Situation bei den Berner Seen nach Angaben der Behörden in den letzten Stunden nicht stark verändert hat, blickt man in Luzern mit Sorgen auf den Vierwaldstättersee. Laut der Berufsfeuerwehr steigt der Pegel zurzeit um ca. 1 Zentimeter in der Stunde. Der See könnte noch im Verlaufe des Morgens über die Ufer treten. In gewissen Regionen der Zentralschweiz kam es in der Nacht erneut zu starken Niederschlägen. So gingen in Steinen im Kanton Schwyz in den letzten sechs Stunden 57.6 mm Regen nieder, was laut SRF Meteo eine beträchtliche Menge ist. Im Kanton Schwyz haben die Behörden mehrere Strassen gesperrt, unter anderen auch die A4 zwischen Goldau und Seewen. Bei der Kantonspolizei Schwyz gingen seit gestern Abend rund 20 Notrufe wegen überfluteten Strassen oder Wassereinbrüchen in Gebäude ein. Meldungen über verletzte Personen liegen nicht vor.

2:41 Axenstrasse im Kanton Uri nach Steinschlag gesperrt Die Axenstrasse ist nach einem Felssturz-Alarm per sofort gesperrt worden. Nach Angaben des Bundes wurde der Abschnitt zwischen Flüelen und Sisikon bis auf Weiteres unterbrochen. Die Überwachungsanlage im Bereich Gumpisch hätte gegen 01.40 Uhr Geländebewegungen festgestellt, teilte der Kanton Uri mit. Danach seien Steine in den Schutznetzen oberhalb der Axenstrasse aufgeschlagen. Aufgrund der aktuellen Wetterlage könnten weitere Steinschläge oder Murgänge nicht ausgeschlossen werden. Personen wurden bei dem Vorfall keine verletzt. Strasse und Brücke wurden gemäss ersten Erkenntnissen ebenfalls nicht beschädigt. Spezialisten sollten die Situation vor Ort beurteilen, sobald die Wetterlage es zulasse, hiess es weiter. Legende: Keystone