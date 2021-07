Der Ticker startet um 8:00 Uhr

18:30 Überflutete Campingplätze werden geräumt Auch mehrere Campingplätze in der ganzen Schweiz wurden von den Wassermassen überrascht. Nebst Campings in Tenero (TI) wurde auch der Campingplatz Reussbrücke in Ottenbach (ZH) von der Reuss überflutet. Die Feuerwehr versuchte zusammen mit dem Zivilschutz, das Wasser abzupumpen. Der Campingplatz Aaregg am Brienzersee (BE) wurde heute geräumt. Rund 50 Familien mussten ihre Sachen packen, da zu viel Wasser aus dem See auf das Gelände geflossen war. Ihre Fahrzeuge mussten mit dem Traktor aus dem nassen Boden gezogen werden – es war laut Camping-Betreiber der letzte Zeitpunkt, um die Fahrzeuge noch vom Gelände holen zu können. Legende: Madhu und Joe bringen das Hab und Gut rund um ihren Wohnwagen in Sicherheit. Der Campingplatz Reussbrücke in Ottenbach wurde komplett überflutet. Keystone

18:09 Solothurn hat «keine Reserven» mehr Auch im Kanton Solothurn ist man bereit für ein Aare-Hochwasser, falls der Kanton Bern die Schleusen am Bielersee noch stärker öffnen müsste. Vor allem zwischen Olten und der Kantonsgrenze zu Aargau wurden Hochwasser-Sperren eingebaut, wie es beim kantonalen Führungsstab heisst. Man habe «keine Reserven» mehr. Auch die Emme führt Hochwasser, allerdings hat der Kanton Solothurn dort in den letzten Jahren Millionen in den Hochwasserschutz investiert und das Flussbett renaturiert. Diego Ochsner, Leiter des Führungsstabs, sagt gegenüber SRF: «Das ist nun die erste Bewährungsprobe für den neuen Hochwasserschutz im Kanton.»

17:28 Auch Kanton Bern erwartet Verschärfung Auch der Kanton Bern geht davon aus, dass sich in den nächsten Tagen die Hochwassersituation noch verschärfen wird. Die Seestände würden weiter steigen und voraussichtlich am Samstag ihre Maximalwerte erreichen. Am Bielersee gehen die Behörden von ähnlichen Überschwemmungen aus, wie jene von 2007 oder gar wie im Jahr des Jahrhunderthochwassers 2005. Im ganzen Kanton Bern stehen aktuell sechs Zivilschutzorganisationen im Einsatz. Die Behörden gehen davon aus, dass die Einsätze von Feuerwehr, Zivilschutz und der verschiedenen Führungsstäbe sicher bis Ende dieser Woche dauern werden. Legende: Das Strandbad Nidau am Bielersee ist wegen Hochwasser geschlossen. Der Sprungturm ist normalerweise drei Meter über dem Wasserspiegel. SRF Augenzeuge/Charlotte Käsermann

17:01 Weitere Regenmassen zu erwarten Es hört einfach nicht auf: Heute Abend nähert sich aus Nordwesten eine Front: In der Nacht und am Donnerstagvormittag fällt laut SRF Meteo verbreitet starker Regen. Tagsüber regnet es am Donnerstag längs des Alpennordhangs weiter, also genau wieder in den Einzugsgebieten der Voralpenseen und damit auch der Aare, der Reuss und des Rheins. Am Freitag sind im Norden weitere Regenfälle prognostiziert. Erst am Wochenende ist nur noch mit einzelnen Regenschauern zu rechnen.

16:35 Stadt Luzern ergreift Massnahmen In der Stadt Luzern wird ein neues Jahrhundert-Hochwasser nicht mehr ausgeschlossen. Der Pegel des Vierwaldstättersees stieg heute weiter an, aber dank der Regenpause deutlich langsamer als am Vortag. Von Mitternacht bis um 16 Uhr erhöhte sich der Seespiegel um rund zehn Zentimeter auf 434.73 Meter über Meer. Beim Jahrhundert-Hochwasser von 2005 war der Pegel bis auf 435.23 Meter über Meer gestiegen. Angesichts der angekündigten Regenfälle könne ein solches Hochwasser nicht mehr ausgeschlossen werden, schreibt die Stadt Luzern. Bereits gesperrt ist die Haldenstrasse. Weitere Sperrungen könnten nicht ausgeschlossen werden. Je nach Entwicklung müssten auch verschiedene Brücken gesperrt werden. Entlang der Reuss wurden Sandsackmauern und ein 340 Meter langer Schlauchdamm errichtet, um das Wasser zurückzuhalten. Die Märkte vom Freitag und Samstag entlang der Reuss wurden abgesagt. Legende: Keystone

16:25 Angespannte Situation im Kanton Schwyz Bei der Kantonspolizei Schwyz gingen seit Dienstagabend mehrere Notrufe aufgrund der gestiegenen Pegel des Lauerzer-, Zürich- und des Vierwaldstättersees ein. In Lauerz wurden aufgrund des Hochwassers mehrere Personen evakuiert. Im Hafen von Brunnen sank ein vertäutes Boot, das von Feuerwehr und Polizeitauchern geborgen werden musste. In Lauerz, Küssnacht und Brunnen wurden zudem Keller überflutet, wie die Polizei mitteilt. Die Strasse zwischen Lauerz und Seewen ist teilweise überflutet, der Verkehr im Bereich Otten wird mittels Lichtsignalen einspurig geführt. Auch die Autobahn A4 zwischen Goldau und Seewen ist laut Polizei vom Hochwasser bedroht, die zulässige Höchstgeschwindigkeit wurde in diesem Bereich reduziert, bei einem weiteren Ansteigen des Lauerzersees ist mit einer Sperrung der Fahrbahn in Richtung Süden zu rechnen. Legende: Im Hafen von Brunnen musste ein gesunkenes Boot von Feuerwehr und Polizeitauchern geborgen werden. ZVG/Kantonspolizei Schwyz

16:12 Regenmassen auf Rekordkurs In den letzten 30 Tagen hat es extrem viel geregnet. Laut SRF Meteo liegen die Niederschlagsmengen der vergangenen 30 Tage im Rekordbereich.

16:08 Hochwasser-Situation im Aargau weitgehend stabil Auch im Kanton Aargau sind die grossen Flüsse Aare, Reuss, Rhein und Limmat zum Teil über die Ufer getreten und haben Spazierwege und Felder überflutet. Die Situation präsentiert sich aktuell aber stabil, nur für Rhein und Reuss gilt Gefahrenstufe 4 von 5. In Bremgarten, Mellingen und Windisch an der Reuss, in Wallbach am Rhein, in Brugg an der Aare und in vielen anderen Gemeinden haben Feuerwehren und Zivilschutz Hochwasser-Schutz-Elemente montiert. Auch der Hallwilersee tritt an einigen Orten über die Ufer. Die kantonalen Behörden rechnen damit, dass die Pegel am Donnerstag und Freitag ansteigen. Die getroffenen Massnahmen müssten aber ausreichen, um wenigstens grossflächige Überschwemmungen zu verhindern. Legende: Die Strasse beim Schachen in Brugg (AG) ist derzeit überschwemmt. Alex Moser/SRF

15:52 Pegel des Sarnersees mehr als 130 Zentimeter über dem Mittelwert In Obwalden sind die Seen übervoll. Der Pegel des Sarnersees lag am Mittwochmittag bei 470.83 Meter über Meer und damit 1.35 Meter über dem Mittelwert. Die Behörden gehen davon aus, dass der Seespiegel weiter steigen wird und die Marke von 471 Meter überschreiten könnte. Beim Jahrhunderthochwasser von 2005 hatte der Wasserstand 472.42 Meter erreicht. Wegen des hohen Wasserstandes von Sarnersee und Sarner Aa sind mehrere Wege gesperrt. An einigen Stellen sind der Sarnersee und der Alpnachersee über die Ufer getreten. Bei einzelnen Liegenschaften am Sarnersee kam es zu Wassereinbrüchen. Wegen Hangrutschen und Überschwemmungen wurden in Obwalden auch Strassen gesperrt. Der Bahnbetrieb zwischen Hergiswil und Sarnen wurde eingestellt, weil die Sarner Aa eine Bahnbrücke überspülte. Es verkehren Ersatzbusse. Nach wie vor unterbrochen ist die Linie Luzern–Engelberg zwischen Dallenwil und Engelberg. Legende: Ein Blick auf das überschwemmte Ufergebiet des Sarnersees, bei der Badi Seefeldpark. Evelyne Fischer/SRF

15:32 Auch in weiten Teilen Europas spielt das Wetter verrückt Während Skandinavien bei Rekordtemperaturen schwitzt, kämpft Deutschland mit ähnlichen Problemen wie die Schweiz. Starkregen hat in der Nacht zum Mittwoch in Süddeutschland zu Unfällen und zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Im sächsischen Erzgebirgskreis wurde ein Mann von einem Fluss mitgerissen und gilt seither als vermisst. Der Wetterdienst warnt vor Dauerregen in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie im Saarland. Gleichzeitig kämpft man auf den britischen Inseln mit hohem Wellengang, andauernden Regenfällen und Überschwemmungen. So standen in London gestern teilweise Strassen unter Wasser. Wie lange diese Situation noch anhält, ist schwer zu sagen. Am Wochenende soll sich die Situation etwas entspannen. 00:32 Video Starke Überschwemmungen in Süddeutschland Aus Tagesschau vom 14.07.2021. abspielen

15:10 Thun führt Hochwasser-Hotline ein Die Blaulichtorganisation Schutz und Rettung Thun nimmt eine Hochwasser-Hotline in Betrieb. Das Angebot richtet sich an Thunerinnen und Thuner, welche Fragen zur Hochwassersituation haben. Wie die Medienstelle der Stadt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab, bestand diese Hochwasser-Hotline bereits während des Hochwassers von 2015. In einer Mitteilung schreibt die Stadt Thun, das Regionale Führungsorgan (RFO) treffe sich derzeit zweimal pro Tag zur Lagebesprechung. In den besonders gefährdeten Gebieten seien Angehörige von Schutz und Rettung Thun präsent. Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch sei ruhig verlaufen, doch bleibe die Lage angespannt.

14:55 Allianz-Versicherung rechnet mit Rekordjahr Der Versicherungskonzern Allianz rechnet nach dem Sturmtief «Bernd» mit Schäden von über neun Millionen Franken. Erwartet werden über 2500 Schadenmeldungen. Vor allem Autos und Gartenmöbel wurden stark beschädigt, zahlreiche Keller überflutet. Für die Hagelschäden an Autos hat die Allianz in der ganzen Schweiz acht Hagel-Drive-Ins eingerichtet. Obwohl die Schweiz noch mitten in der Unwetterlage steckt, zeichnet sich bei der Allianz bereits jetzt ein Rekordjahr bei den Schäden durch Naturgefahren ab. Die Schadensbilanz beläuft sich 2021 bisher auf mehr als 106 Millionen Franken, wie die Allianz schätzt. Das liegt deutlich über den bisherigen Rekordjahren 2009 und 2012, als die Unwetterschäden der Versicherung rund 90 Millionen Franken erreichten.

14:32 Kanton senkt Pegel des Sihlsees weiter ab Noch immer lässt die Baudirektion des Kantons Zürichs den Pegel des Sihlsees absenken, um dort wieder Kapazitäten für Niederschläge zu schaffen. So hofft man Ende Woche die Hochwasserspitzen der Limmat nicht zusätzlich mit Wasser aus diesem Gebiet belasten zu müssen. Bootfahren und Schwimmen in der Limmat und auch in der Sihl sind verboten. Überhaupt sollten sich die Menschen gemäss Behörden von Ufern fernhalten. 00:41 Video Schleusen des Sihlsees lassen Wassermassen ab Aus News-Clip vom 14.07.2021. abspielen

14:19 Limmat tritt über die Ufer Der Pegel der Limmat in Zürich steigt weiter an. An einigen Stellen ist der Fluss bereits über die Ufer getreten, weshalb einige Uferwege gesperrt werden mussten. Wegen der überdurchschnittlich hohen Wassermenge herrscht eine starke Strömung. An einigen besonders gefährlichen Orten weisen Mitarbeiter der Stadt Zürich Schaulustige von der Gefahrenzone weg. Legende: Der Wasserstand der Limmat ist hoch, aufgenommen heute Mittag beim Wipkingerpark. Lukas Schneider/SRF

13:48 Böögg behält mit schönem Sommer bislang nicht recht Der Sechseläuten-Böögg ist seinem Ruf als Wetterfrosch einmal mehr nicht gerecht geworden. Er hatte im April in seinem Corona-Exil in der Schöllenenschlucht eigentlich einen «schönen Sommer» vorausgesagt. Bekanntlich kam es anders. Verglichen mit anderen Jahren explodierte der Böögg in diesem Jahr sogar relativ schnell. Nach nur 12 Minuten und 57 Sekunden explodierte ihm der Kopf weg. Damit hätte es eigentlich einen schönen Sommer geben sollen.

13:27 Das sind die Hochwasser-Hotspots Die höchste Hochwasser-Gefahrenstufe (Stufe 5) gilt derzeit für den Thuner-, Bieler- und den Vierwaldstättersee. Für den Zürichsee, den Hochrhein, die Aare bei Bern und die Reuss gilt laut Bafu Stufe 4. Im Hünenberg befürchtet der Kanton einen Dammbruch. Eine Übersicht über die Hochwasser-Hotspots finden Sie hier.

13:05 Heftige Niederschläge führen zu Erdrutschen In etlichen Gemeinden kam es zu Erdrutschen. Im glarnerischen Klöntal rutschte eine Strasse im Gebiet zwischen Rhodannenberg und Vorauen ab. Sie kann nur noch mit leichteren Fahrzeugen befahren werden. In Oberägeri (ZG) wurden Bewohnerinnen und Bewohner einer bedrohten Liegenschaft nach einem Hangrutsch evakuiert. Im Kanton Waadt ging ein Rutsch zwischen Cully und Rivaz nahe Saint Saphorin auf die Strasse am Genfersee nieder. Die Aufräumarbeiten könnten mehrere Tage dauern.

12:31 Höchste Hochwassergefahr im Berner Oberland Die Pegel der Berner Seen steigen weiter. Für den Thuner- und den Bielersee gilt laut dem Naturgefahrenportal , Link öffnet in einem neuen Fensterdes Bundes neu Gefahrenstufe 5. Das ist die höchst mögliche Stufe. Der Bund empfiehlt, einen Aufenthalt an Gewässern, die Hochwasser führen, zu vermeiden. Flutwellen könnten Sie überraschen und Ufer, die unterspült werden, könnten einstürzen. Bei Überschwemmungsgefahr soll man nicht in Keller oder Tiefgaragen gehen. Für die Aare zwischen Thun und dem Bielersee gilt neu Gefahrenstufe 4. Legende: Für den Bielersee gilt aktuell die höchste Hochwasser-Warnstufe. Hier im Bild das Hundemätteli in Nidau. Matthias von Wartburg/SRF

12:24 Aargauer Feuerwehren sind im Dauereinsatz Bei der Aargauer Kantonspolizei gingen am Dienstag 360 Meldungen in Zusammenhang mit den Regenfällen und dem Hochwasser ein. 60 Feuerwehren waren zeitweise im Einsatz. Vier Strassen mussten gesperrt werden. An mehreren Orten wurden die mobilen Hochwassersperren eingesetzt, beispielsweise in Wallbach im Fricktal oder in Brugg. Im Moment sei die Situation aber unter Kontrolle, heisst es bei der Kantonspolizei. Die Hochwasserlage bleibt entlang der grossen Flüsse angespannt. Die Pegelstände von Rhein, Aare, Reuss und Limmat liegen jedoch leicht unter den Höchstwerten der vergangenen 24 Stunden.