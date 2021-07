Der Ticker startet um 8:00 Uhr

21:47 Kaum Regen am Samstag verbessert Hochwasserlage In der Schweiz entspannt sich die Hochwasserlage etwas. Die Pegelstände einiger Seen sind stabil, doch noch immer kann es zu Überschwemmungen kommen. Die aktuelle Übersicht. 01:59 Video Unwettersituation in der Schweiz Aus Tagesschau vom 17.07.2021. abspielen

20:46 Wasserpegel steigen nicht weiter an – Lage bleibt aber angespannt Die Pegel der meisten Schweizer Gewässer sind seit Freitagabend nicht mehr gestiegen, mancherorts sanken sie sogar. Allerdings blieb die Lage am Samstag angespannt. Obwohl der Regen aufhörte, muss laut Behörden noch mit Überschwemmungen oder Rutschen gerechnet werden. Die grosse Gefahr sei gebannt, sagte David Volken, Hydrologe beim Bundesamt für Umwelt (Bafu), gegenüber SRF. Die Behörden warnten aber weiterhin davor, sich an Fluss- oder Seeufern aufzuhalten. Laut SRF Meteo soll es nach vereinzelten Schauern ab Sonntag bei sommerlichen Temperaturen meist trocken bleiben. Audio Nach den Unwettern: Ausmass der Schäden zeigt sich langsam 14:28 min, aus Info 3 vom 17.07.2021. abspielen. Laufzeit 14:28 Minuten.

20:08 Leichte Entspannung in Nidwalder Seegemeinden Die Lage in den Seegemeinden von Nidwalden habe sich stabilisiert, heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei Nidwalden. Für eine Entwarnung sei es allerdings zu früh. Das Wetter sei heute relativ unbeständig, es können in der Region weiterhin Regenschauer auftreten, allerdings nicht in der Intensität der vergangenen Tage, sodass sich die Lage nicht verschärfen sollte. Der Seepegel dürfte hoch bleiben in den nächsten Tagen. Auch appellieren die Behörden, sogenannten «Katastrophentourismus» zu unterlassen und nicht ohne Grund in betroffene Gebiete zu fahren – auch deshalb, weil einige Strassen wegen der Wassermassen auf der Fahrbahn gesperrt sind, allen voran in Stansstad. So ist die Kantonsstrasse für den Durchgangsverkehr blockiert, dieser wird über die Autobahn A2 umgeleitet. Die A2-Ausfahrt Stansstad Richtung Süden ist gesperrt, damit kein Mehrverkehr auf den überfluteten Achereggkreisel zufährt. Stansstad meldet zudem, dass das Abwassernetz der Gemeinde stark belastet ist. Die Bevölkerung wird gebeten, sparsam mit Wasser umzugehen. Es handelt sich dabei um eine präventive Massnahme. Zurzeit besteht keine Notlage. Legende: Der Dorfplatz von Stansstad im Kanton Nidwalden ist mit Hochwasser bedeckt. (Foto vom 15. Juli 2021) Keystone

19:12 Grosse Hochwasser: Berns Aare-Quartiere bald ständig geschützt Die Aare ist am Freitag mit bis zu 560 Kubikmetern Wasser pro Sekunde durch die Stadt Bern gerauscht. In ein paar Jahren sollen neue Mauern Berns Quartiere an der Aare dauerhaft vor grossen Hochwassern schützen. Ziel des Hochwasserschutzprojekts ist es, das Dalmazi- und das Altenbergquartier gegen bis zu 550 Kubikmeter Wasser pro Sekunde dauerhaft zu schützen, das Marzili- und das Mattequartier gegen bis zu 600 Kubikmeter. Berns Tiefbauamt will dem Gemeinderat nach letzten Einspracheverhandlungen bald einen Kreditantrag vorlegen. Sagt dieser Ja und stimmt danach auch das Stadtparlament zu, entscheidet das Stimmvolk. Ende 2022 oder Anfang 2023 dürfte laut Stadtingenieur Reto Zubruchen die Volksabstimmung über die Bühne gehen. Frühestens ab 2023 wird gebaut. Legende: Da der Untergrund in der Matte sehr durchlässig ist, soll dort künftig eine unterirdische Dichtwand dafür sorgen, dass kein Aarewasser durch den Boden ins Quartier und in die Häuser eindringt. Keystone

18:28 Lage in der Ostschweiz mehrheitlich stabil Im Kanton Thurgau hat es laut Matthias Graf, dem Sprecher der Kantonspolizei Thurgau, rund ein Dutzend Meldungen gegeben zu Kellern, die man auspumpen musste. Die Seen und Flüsse seien randvoll. «Es ist immer noch gefährlich!», warnt Graf. Ab morgen erwarte man eine leichte Entspannung. Im Kanton St. Gallen gab es einige besorgte Anrufe bei der Polizei, die Lage sei stabil.

17:42 Zugänge zum Murtensee gesperrt Murten und die Gemeinden des Seebezirks sperren die öffentlichen Zugänge zum Murtensee bis auf weiteres. Das teilt der Oberamtmann des Seebezirks mit. Aktuell sei die Situation aber in allen Gemeinden noch unter Kontrolle. Die Gefahrenstufe des Murtensees liegt bei 3 von 5, und gemäss den Prognosen sollte die Schwelle zur Gefahrenstufe 4 nicht erreicht werden. Der Wasserpegel steigt allerdings im Moment noch. Auch das Baden und das Tauchen im See solle man unbedingt unterlassen. Der Camping Muntelier wurde teilweise überflutet.

17:08 Trinkwasser verunreinigt im Kanton Freiburg In elf Gemeinden im Freiburger Saane-Bezirk ist das Wasser mikrobiologisch verunreinigt, der Kanton Freiburg bestätigt auf Anfrage eine Meldung von Alertswiss. Auch die Gemeinde Villars-sur-Glâne ist betroffen. Probleme habe es gegeben, weil es so stark geregnet hat und deshalb Fäkalkeime ins Trinkwasser gelangten.

Verhaltensempfehlungen: Leitungswasser nicht trinken und nicht für die Medikamenteneinnahme oder zum Zähneputzen verwenden.

Kochen Sie das Wasser ab, bevor Sie es zum Trinken oder in der Küche verwenden.

Geschirrspüler mit höchstem Temperaturprogramm laufen lassen.

16:55 Unbekannte entfernen am Bielersee Sandsäcke und Abschrankungen Am Bielersee haben Unbekannte Sandsäcke und Hochwasserabschrankungen entfernt. Auch wurden Entwässerungsschläuche verschoben. Nun verstärkt die Polizei ihre Präsenz in den überschwemmten Gebieten. Das teilte das Regionale Führungsorgan Biel-Bienne Regio mit. Es warnte auch ausdrücklich davor, den Bielersee oder andere Gewässer zu befahren. Vor ein paar Tagen sei ein Vater mit seinem Kind beim Stand-up-Paddeln in der Aare beinahe in eine Schleuse geraten. Die grossen Wassermassen hätten eine grosse Zugkraft. Legende: Der Bielersee hat die Hochwassergrenze überschritten und Ufer teilweise überschwemmt. Keystone

16:32 Nach wie vor werden Einsatzkräfte gestört – Kantonspolizei Bern erhöht Präsenz Passantinnen und Passanten, Schaulustige sowie Ausflüglerinnen und Ausflügler werden weiterhin aufgerufen, die vom Hochwasser betroffenen Gebiete sowie die Ufernähe zu meiden, um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen oder die Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit zu behindern. Insbesondere die Rettungsachsen sind zwingend frei zu halten. Die Kantonspolizei Bern hat die präventive Präsenz an neuralgischen Orten in den vergangenen Tagen verstärkt. Zudem befindet sich das gesamte Korps zur Bewältigung von möglichen weiteren Ereignissen sowie allfälligen Hilfeleistungen zugunsten der Bevölkerung sowie den Rettungsdiensten in erhöhter Alarmbereitschaft.

16:17 Stadtpräsident Luzern: «Wir sind vorsichtig zuversichtlich» Der Pegel des Vierwaldstättersees ist seit dieser Nacht leicht rückläufig. Der Stadtpräsident Beat Züsli ist noch nicht wirklich erleichtert: «Es ist noch nicht klar, ob es heute teilweise noch gewittert. Das muss nicht in der Stadt Luzern selbst der Fall sein, damit wir es hier spüren. Aber wir sind vorsichtig zuversichtlich.» Die Schutzmassnahmen hätten sich laut Züsli bewährt: «Aus heutiger Sicht hatten wir aber auch Glück. Die Wasserstände blieben einige Zentimeter unter der Grenze, ab der es wirklich gefährlich geworden wäre.» Die Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern bleiben noch gesperrt. Züsli erklärt: «Erstens sind teilweise die Zugänge zu den Brücken unter Wasser. Zweitens ist dies eine Vorsichtsmassnahme, da die Strömung der Reuss sehr lange schon sehr stark ist und wir wollen nichts riskieren.» Legende: Die Fussgängerbrücken in der Stadt Luzern bleiben auch weiterhin gesperrt. Keystone

15:52 Situation im Aargau entspannt sich leicht Die Hochwasserlage im Kanton Aargau hat sich leicht entspannt. In den überschwemmten Gebieten konnte das Wasser aber noch nicht ablaufen. Die grossen Flüsse führen weiterhin sehr viel Wasser. Die Pegel von Rhein, Reuss, Limmat und Aare blieben auch in den nächsten Tagen bis Wochen hoch, so der Kantonale Führungsstab. Die Aare kann zudem mehr Wasser führen als bisher. Die Kantone Aargau und Solothurn haben zugestimmt, dass der Kanton Bern die Aare-Schleuse beim Bielersee mehr öffnen darf – solange die sogenannte Murgenthaler Bedingung eingehalten wird (nicht mehr als 850 m³/s Wasser in der Aare bei Murgenthal). Legende: Der Pegelstand beim Wasserschloss, wo sich drei Flüsse vereinigen, ist weiterhin hoch. Alex Moser/SRF

15:30 Lage in Thun nach wie vor kritisch Der Pegel des Thunersees sinkt leicht, die Lage bleibt aber angespannt. «Bis sich der Pegel normalisiert hat, wird es noch länger dauern», betont Heinz Wegmüller vom regionalen Führungsorgan (RFO) Thun. Gestern Nachmittag sei das Grundwasser in den Aussenquartieren Dürrenast und Gwatt stark gestiegen. «Das hat viele im Gebiet nervös gemacht. Die Feuerwehr und der Zivilschutz konnten aber den meisten Leuten helfen.» Das Grundwasser sei heute unverändert hoch. «Einige Liegenschaften sind unter Wasser, bei einigen mussten wir die Stromversorgung und den Abwasser-Anschluss abstellen.» Es wurden mobile Toiletten aufgestellt und duschen kann man in einem Schulhaus. Eine städtische Liegenschaft, die 3-Fachturnhalle Lachenhalle, musste geflutet werden – «zum Schutz des Gebäudes», wie Wegmüller sagt. Weshalb fluten und nicht auspumpen? «Pumpen bringt zurzeit nichts», erklärt Wegmüller, «das Wasser läuft sofort nach. Und die Statik des Gebäudes wird besser erhalten, wenn man es flutet.» Es werde sicher noch eine Woche dauern, bis das Wasser ganz weg sei. In der Innenstadt allerdings sehe es aus, als wäre nie etwas passiert: «Heute früh fand der Märit statt und man kann auf dem Mühleplatz ein Kaffee trinken gehen.»

15:17 Zürich- und Greifensee erreichen Höchstmarke Die Pegelstände der Seen im Kanton Zürich steigen teilweise noch: Laut einer Mitteilung des Kantons können die Wasserstände der Seen heute oder morgen ihre Höchstmarke erreichen und anschliessend noch mehrere Tage auf sehr hohem Niveau verharren. Beim Zürichsee und Greifensee sei dieser Höchstwert bereits erreicht, heisst es auf Anfrage des Regionaljournals Zürich Schaffhausen. Auch die Flüsse und Bäche tragen noch viel Wasser: An exponierten Stellen könne es zu lokalen Überflutungen kommen. Die Pegel dürften aber nach und nach sinken, ausser diejenigen Flüsse, die unterhalb von Seen liegen (Rhein, Reuss, Limmat, Glatt). Man solle den Uferbereich von Gewässern heute und in den nächsten Tagen meiden, diese Uferpartien können unstabil sein. Legende: Auch beim Bellevue in der Stadt Zürich ist der Zürichsee über die Ufer getreten. Keystone

14:55 Wird jetzt die Murgenthaler Bedingung verletzt? Die Murgenthaler Bedingung ist das Abkommen mehrerer Kantone rund um die Jurarandseen. Dabei geht es um die Regulierung der Wasserpegel. Wird aus dem Bielersee im Kanton Bern zu viel Wasser in Richtung der Kantone Solothurn und Aargau abgelassen, drohen dort Überschwemmungen. Deshalb haben die Kantone vereinbart, dass bei Murgenthal nur eine maximale Wassermenge von 850 Kubikmeter pro Sekunde abfliessen darf. Reguliert wird das am Wehr in Port beim Bielersee. Dort wird normalerweise höchstens 650 Kubikmeter Wasser abgelassen. Bevor die Aare aber in Murgenthal (AG) eintrifft, stösst die Emme dazu. Je nachdem, wie viel Wasser dieser Fluss trägt, muss die Aare in Biel gedrosselt werden. Jetzt hat das Bafu mit den Kantonen also entschieden, die Abflussmenge in Biel zu erhöhen. Die Murgenthaler Bedingung wird dadurch aber nicht verletzt, weil die Emme wenig Wasser trägt. Mehr zur Regulierung der Wasserpegel und der Murgthaler Bedingung gibt es hier.

14:34 Abfluss der Aare aus dem Bielersee wird erhöht Der Pegel des Bielersees soll sinken, deshalb haben das Bundesamt für Umwelt (Bafu) und Vertreter der betroffenen Kantone Bern, Waadt, Freiburg, Neuenburg, Solothurn und Aargau laut Mitteilung beschlossen, den Abfluss der Aare weiter zu erhöhen. Auch der Pegel des Murten- und des Neuenburgersees soll dadurch gesenkt werden, womit Platz für allfällige weitere Niederschläge geschaffen werde. Die Pegel dieser beiden Seen steigen derzeit noch an, der Pegel des Bielersees hat seinen vorläufigen Höchststand in der Nacht erreicht. Der Regulierdienst des Kantons Bern habe den Antrag gestellt, die Abflussmenge der Aare beim Wehr Port zu erhöhen. Dort gilt normalerweise ein Maximum von 650 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, jetzt wird dieses auf 750 Kubikmeter erhöht. So sollen die Pegel des Bieler-, Neuenburger- und Murtensees möglichst rasch abgesenkt werden, um die Sicherheit der Anwohnerschaft zu erhöhen und Platz zu schaffen für weitere Niederschläge. Damit bleibt der Abfluss der Aare unterhalb des Bielersees in den kommenden Wochen sehr hoch. In der Nähe des Flussufers ist daher weiterhin Vorsicht geboten. 04:17 Video So werden die Gewässer des Kantons Bern reguliert Aus News-Clip vom 16.07.2021. abspielen

14:28 In der Stadt Bern geht die Aare langsam zurück Die Aare trägt aktuell in Bern etwas weniger als 550 Kubikmeter Wasser pro Sekunde und wurde um eine Gefahrenstufe herabgestuft. «Die Einsätze bewegen sich in normalem Rahmen», bestätigt Jessica Ladanie von Schutz und Rettung Bern. «Im Marzili haben wir die ersten Beaver-Schläuche bereits zurückgebaut. Wir wollen den Anwohnerinnen und Anwohnern ihre Bewegungsfreiheit zurückgeben.» Das Hochwasser sei aber noch nicht überstanden. Das sieht auch SRF-Korrespondent Gion-Duri Vincenz in Bern so. «Der Wasserstand der Aare ist immer noch sehr hoch. In der Nacht ist der Pegelstand allerdings um etwa zehn Zentimeter gesunken. Ein Grund dafür ist, dass sich auch der Wasserstand des Thunersees stabilisiert hat.» 01:21 Video Gion-Duri Vincenz: «Die Lage hat sich über Nacht stabilisiert» Aus Tagesschau vom 17.07.2021. abspielen

14:03 Korrespondent in Luzern: «Fussgänger müssen grosse Umwege machen» Am Vierwaldstättersee gilt weiterhin die höchste Gefahrenstufe 5. Die Stadt müsse mit weiteren Überschwemmungen rechnen, solange der Wasserstand nicht sinke, sagt SRF-Korrespondent Reto Holzgang. «Glücklicherweise musste man die Seebrücke nicht schliessen und der Strassenverkehr ist nicht von Einschränkungen betroffen. Fussgänger müssen jedoch grosse Umwege machen, weil sämtliche Reussbrücken sowie die Quais entlang der Reuss nach wie vor gesperrt sind. Da steht alles noch unter Wasser.» Ein absolutes Verbot haben die fünf Kantone rund um den Vierwaldstättersee ab heute bis mindestens Montag für Schifffahrt und Wassersport erlassen. «Auch wenn es morgen schön ist, darf man nicht privat mit dem Boot auf den See hinaus, weil der Pegel nach wie vor extrem hoch ist und es deshalb auch gefährlich werden kann», so Holzgang. Der Pegelstand des Sees sinkt langsam, aber stetig. «Sehen kann man das bisher aber nicht wirklich. Bis jetzt sind es minus zwei Zentimeter», verrät der Korrespondent in Luzern. 02:01 Video Reto Holzgang: «Der Pegelstand des Vierwaldstättersees ist nach wie vor extrem hoch» Aus Tagesschau vom 17.07.2021. abspielen

13:12 Lage könnte sich am Neuenburgersee verschärfen In Yverdon-les-Bains im Kanton Waadt bleibt die Situation heikel. Der Pegel des Neuenburgersees steigt auch heute wieder weiter an. Mehrere Gebiete sind überflutet und die Probleme könnten sich in den nächsten Stunden noch verschlimmern, wie ein Verantwortlicher für die öffentliche Sicherheit gegenüber Keystone-SDA sagte. Grund dafür sei die Bise, die das Wasser aufs Land treibe. 00:13 Video Grosse Überschwemmungen in Yverdon-les-Bains Aus Tagesschau vom 17.07.2021. abspielen

12:45 Stansstad ruft Bevölkerung zum Wassersparen auf «Die Einsatzkräfte sehen optimistisch nach vorne», schreibt die Nidwaldner Gemeinde Stansstad auf ihrer Homepage. Der Seestand sei auf hohem Niveau stabil. Weil sich das Wasser im Dorf ausgebreitet hatte, errichteten die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen Fussgänger-Stege. Die Gemeinde betont auch, dass das Abwassernetz stark belastet sei. Die Bevölkerung wird deshalb gebeten, sparsam mit dem Wasser umzugehen. Dabei handle es sich um eine präventive Massnahme. «Zurzeit besteht noch keine Notlage», heisst es. Legende: Auf dem überfluteten Dorfplatz in Stansstad errichteten die Einsatzkräfte in den vergangenen Tagen Fussgänger-Stege. Reuters