Der Ticker startet um 8:00 Uhr

17:30 Keine grösseren Hochwasserschäden im Aargau erwartet Die im Aargau getroffenen Massnahmen, wie etwa die mobilen Hochwassersperrren in Brugg, sollten vor den Wassermassen schützen. Das sagte Simon Werne vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Das gelte auch für die Gebiete an Reuss, Limmat und Rhein im Aargau. Die Hochwassersituation ist weiterhin vielerorts prekär. Hier Drohnen-Bilder vom Wasserschloss Aargau, wo Aare, Reuss und Limmat zusammenfliessen. In unserem Liveticker berichten wir über die aktuellsten Entwicklungen: https://t.co/R6fUFCAckj#Schweiz#Hochwasserpic.twitter.com/8tneLUu7T6 — SRF News (@srfnews) July 15, 2021

16:54 Zivilschutz legt in Basel Lager mit Sandsäcken gegen Hochwasser an In Basel sind am Nachmittag weitere Vorbereitungsarbeiten im Hinblick auf allfällige Überschwemmungen angelaufen. Der Zivilschutz begann, dezentrale Lager für Wassersperren mit Sandsäcken anzulegen. Die Lager befinden sich am Kleinbasler Ufer unterhalb der Mittleren Brücke, wie das Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) mitteilte. In diesem Gebiet sei erfahrungsgemäss am ehesten damit zu rechnen, dass der Rhein über das Ufer trete. Allerdings sei nach Kenntnisstand am Donnerstagnachmittag in Basel nicht mit Überschwemmungen zu rechnen. 00:27 Video Der Rhein in Basel führt Hochwasser Aus News-Clip vom 15.07.2021. abspielen

16:25 Verpasster Hochwasserschutz im oberen Aargauer Reusstal? Bricht der Reussdamm zwischen Hünenberg (ZG) und Sins (AG)? Experten machten sich in diesen Tagen Sorgen, ob der 100-jährige Damm den aktuellen Wassermassen standhält. Momentan gibt es Entwarnung. Der Damm wurde zum Teil verstärkt oder mit Sandsäcken erhöht. Das Bibbern im Reusstal verunsichert aber, gerade weil es der fast einzige Ort im Aargau ist, der noch ohne neuen Hochwasserschutz auskommen muss. Im Bünztal, Surbtal, Wynental und entlang der Aare wurde viel in den Hochwasserschutz investiert. Neue Rückhaltebecken, Flussrenaturierungen und die neu geschaffene Auenlandschaft entlang der Aargauer Aare haben jetzt während des Hochwassers ihren Nutzen bewiesen. Nur: Wie weiter im Reusstal? Hier diskutiert man schon seit 15 Jahren über Rückhaltebecken. Die Reuss soll kontrolliert in temporäre Seen ausgeleitet werden. So könnte man Hochwasserspitzen brechen und auch verhindern, dass Dämme brechen oder überspült werden. Der Regionalplanungsverband habe immer darauf gedrängt, dass es schneller gehe, sagt der zuständige Pius Wiss auf Anfrage. Das Projekt sei aber sehr komplex, sagt auch der Kanton. Man müsse aber unter anderem überlegen, wie Landwirte entschädigt werden, wenn ihr Land überflutet wird. Audio Wie weiter im Reusstal? 04:39 min, aus Audio Aktuell SRF 4 News vom 15.07.2021. abspielen. Laufzeit 04:39 Minuten.

16:17 Die aktuelle Lage im Kanton Bern Die Pegel von Brienzer-, Thuner- und Bielersee sowie der Aare steigen weiter an. Die maximalen Abflüsse werden überwiegend am Donnerstag oder in der Nacht auf Freitag erwartet. Die Seen werden voraussichtlich erst am Wochenende ihren maximalen Seestand erreichen. Alle Personen sind aufgerufen, sich nicht mehr in Gewässernähe zu begeben sowie die erfolgten Absperrungen zu respektieren und sich nicht in Gefahr zu bringen, das teilt der Kanton mit. Die Lage der einzelnen Gewässer: Brienzersee: Der Seepegel ist unter der Hochwassergrenze und stabil. Der Kanton erwartet eine Überschreitung der Hochwassergrenze von bis zu 30 Zentimeter.

Der Seepegel ist unter der Hochwassergrenze und stabil. Der Kanton erwartet eine Überschreitung der Hochwassergrenze von bis zu 30 Zentimeter. Thunersee: Der Pegel ist aktuell 20 Zentimeter über der Hochwassergrenze. Der Pegel wird weiter ansteigen und den Höchstwert voraussichtlich etwa am Samstagvormittag erreichen.

Der Pegel ist aktuell 20 Zentimeter über der Hochwassergrenze. Der Pegel wird weiter ansteigen und den Höchstwert voraussichtlich etwa am Samstagvormittag erreichen. Bielersee: Der Pegel ist aktuell 20 Zentimeter über der Hochwassergrenze. Der Pegel wird weiter ansteigen. Das Maximum könnte im Verlauf des Wochenendes erreicht werden, das ist in der Grössenordnung der Hochwasser 2005 und 2007.

Der Pegel ist aktuell 20 Zentimeter über der Hochwassergrenze. Der Pegel wird weiter ansteigen. Das Maximum könnte im Verlauf des Wochenendes erreicht werden, das ist in der Grössenordnung der Hochwasser 2005 und 2007. Aare Bern: Es ist von einem Abfluss von über 500 bis 560 m3/s auszugehen. 00:29 Video Schutzmassnahmen an der Aare in Bern Aus News-Clip vom 15.07.2021. abspielen

16:05 Hochwassersituation in Obwalden bleibt angespannt Obwohl im Kanton Obwalden der Niederschlag in der Nacht auf Donnerstag geringer ausgefallen ist als erwartet, sind die Pegel der Obwaldner Seen nach wie vor hoch. Der Höchststand wird morgen Freitag erwartet. Die Prognose vom Mittwoch, wonach der Maximalpegel des Sarnersees im Bereich der Hochwasser von 2004 sowie 2007 und damit deutlich unterhalb der Marke des extremen Hochwassers 2005 liegen dürfte, sei weiter aktuell, teilte die Obwaldner Kantonspolizei mit. Die Hochwassersituation im Kanton #Obwalden bleibt angespannt. Trotz weniger Niederschlag als erwartet, sind die Pegel der Seen nach wie vor hoch. Im Bild: Schwemmholzsperre im #Sarnersee. https://t.co/4avGMiLOAYpic.twitter.com/e6Xwsj9FfQ — Kanton Obwalden (@Kanton_Obwalden) July 15, 2021

15:33 Stadtpolizei Winterthur warnt vor Aufenthalt am Töss-Ufer Die Stadtpolizei Winterthur warnt davor sich am Ufer der Töss aufzuhalten oder dort spazieren zu gehen. Wegen des Hochwassers sei dies derzeit gefährlich. Die Stadtpolizei Winterthur rät auf Twitter, sich von den Ufern von Gewässern in der Region Winterthur fernzuhalten. Gemäss den Zahlen des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) hat der Abfluss der Töss bei der Messstation Wülflingen in der vergangenen Nacht vorübergehend Gefahrenstufe 2 erreicht. Achtung: Die Gewässer in #Winterthur führen im Moment #Hochwasser – vor allem die #Töss.

Haltet euch bitte von den Ufern fern. Joggen, mit dem Hund spazieren und spielen an den Ufern ist zurzeit sehr gefährlich. #staysafe ^wi pic.twitter.com/STLbtZAWwr — Stapo Winterthur (@StapoWinterthur) July 15, 2021

15:09 Überschwemmungen am Bielersee unvermeidlich Die Stadt Biel rechnet damit, dass der Seespiegel des Bielersees bis Freitag einen neuen Rekordwert erreicht. Überschwemmungen seien unvermeidlich. Die Bevölkerung solle sich von den Ufern fernhalten, die Einsatzkräfte ihre Arbeit machen lassen und sie nicht behindern. Der Seespiegel hat am heute Morgen die Schadensgrenze von 430.35 Meter über Meer erreicht. Der Rekordwert liegt bei 431 Meter über Meer. Die Feuerwehr erinnert, dass das Auspumpen von Kellern und überschwemmten Räumlichkeiten wegen des hohen Grundwasserpegels in der aktuellen Situation keinen Zweck hat. Die Einsatzkräfte konzentrieren sich aktuell auf Rettung und Schutz der kritischen Infrastruktur (Trafostationen). Die Schifffahrt mit allen Wasserfahrzeugen und Sportgeräten (z.B. Stand Up Paddle, Windsurfer) ist bis auf Weiteres auf dem Bielersee und angrenzenden Gewässern verboten. 01:32 Video Die Schweiz kämpft gegen das Hochwasser Aus Tagesschau vom 15.07.2021. abspielen

14:59 Simonetta Sommaruga ist in Bern unterwegs Auch Bundesrätin Simonetta Sommaruga verschafft sich einen Überblick zur aktuellen Situation. Sie ist im Matte-Quartier zusammen mit dem Berner Stadtpräsidenten unterwegs.

14:54 Guy Parmelin begutachtet die Schutzmassnahmen in Luzern Nachdem Bundespräsident Guy Parmelin am Morgen Biel besucht hatte, ist nun in der Stadt Luzern. Dort liess er sich von den Einsatzkräften die Situation zeigen und die Massnahmen gegen das Hochwasser erklären. Empfangen wurde der Bundespräsident von den beiden Luzerner Regierungsräten Paul Winiker (SVP) und Fabian Peter (FDP) sowie dem Feuerwehrinspektor Vinzenz Graf. Es sei sichtbar, dass alles gut organisiert sei, sagte Guy Parmelin an der Reuss. Er danke allen Einsatzkräften für den Einsatz und die Solidarität. Nachdem er in Luzern die neuralgischen Punkte besichtigt hat, will sich Paremlin in Aesch am Hallwilersee ein Bild machen. Legende: Keystone

14:35 Stadt Luzern ergreift weitere Massnahmen In Luzern haben die Behörden weitere Massnahmen zum Schutz vor dem Hochwasser ergriffen. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der See über die Ufer tritt. Es fehlen nur noch wenige Zentimeter. Allerdings steigt der Pegel nicht mehr so schnell. Beim Pegelstand von 434.90 Metern würde unter anderem der Schwanenplatz überschwemmt. Um 13 Uhr lag der Pegel bei 434.78 Metern über Meer. Die Einsatzkräfte haben sich darauf vorbereitet, bei einem Übertreten des Sees den Schwanenplatz für den Verkehr, sowie die Kapellbrücke, den Rathaussteg, die Reuss- und die Spreuerbrücke sofort sperren zu können, wie die Stadt Luzern mitteilt. 00:24 Video Luzern rüstet sich weiter gegen das Hochwasser Aus News-Clip vom 15.07.2021. abspielen

14:22 Bielersee kurz vor Stand wie 2005, Thunersee dürfte Rekordwert nicht erreichen Der Pegel des Bielersees hat am frühen Nachmittag die höchste Gefahrenstufe 5 (sehr grosse Gefahr) erreicht. Inzwischen liegt der Pegel 26 Zentimeter über der Hochwassergrenze. Mit 430.61 Meter über Meer näherte sich der um 13.30 Uhr gemessene Wasserstand dem Höchststand von 2005 (430.69), blieb aber noch unter dem Rekordwert von 2007 (430.88). Der Pegel des ebenfalls übervollen Thunersees lag am frühen Nachmittag mehr als 21 Zentimeter über der Hochwassergrenze, dürfte aber den Rekordwert von 2005 nicht erreichen. Etwas abgeflacht ist der Abfluss der Aare, die nach wie vor Hochwasser führt. Bei der Messstelle Schönau in der Stadt Bern lag das Abflussvolumen bei 520 Kubikmetern pro Sekunde.

14:09 Bielersee: «Für Quartiere in Ufernähe könnte es gefährlich werden» SRF-Korrespondent Matthias Thomi in Bern: «Im Moment fliesst eindrücklich viel Wasser die Aare herunter – es sind rund 520 Kubikmeter pro Sekunde. Normalerweise sind es rund 180 Kubikmeter pro Sekunde. Glücklicherweise ist das Wasser aber noch nicht ins Matte-Quartier geschwappt. Das Grundwasser drückt aber und überflutet Gärten und Keller. Das grosse Problem im Kanton Bern ist im Moment, dass sich die Wassermassen, die durch Bern fliessen, bis Biel nicht mehr stoppen lassen. Der Bielersee fungiert momentan als riesiges Auffangbecken – ein Becken, das gefährlich anschwellt. Teilweise waren es heute Morgen fünf Zentimeter pro Stunde. Die Fachleute gehen davon aus, dass der Bielersee die Hochwasser-Marken von 2005 und 2007 übersteigen wird. Das würde dann heissen, dass es für Quartiere in Ufernähe in Biel und Nidau gefährlich werden könnte. Die Feuerwehr habe dort auch schon aufgehört, Keller auszupumpen – es mache keinen Sinn mehr.» 01:37 Video Matthias Thomi: «Der Bielersee ist das Berner Auffangbecken» Aus Tagesschau vom 15.07.2021. abspielen

13:44 «Das ist gelebte Solidarität» Bundespräsident Guy Parmelin verschafft sich einen Überblick vor Ort. Heute Morgen besuchte er den Murtensee und den Bielersee. Auf Twitter lobt Parmelin die Zusammenarbeit der Kantone, welche gemeinsam die Abflussmenge der Aare und damit der Juraseen regulieren.

13:16 Die Ostschweiz beobachtet vor allem die Flüsse Die Sitter und die Thur bekommen in der Ostschweiz besonderes Augenmerk. Sie entspringen in Bergregionen (Appenzellerland beziehungsweise Toggenburg) und haben keinen See als Ausgleichsbecken. Deshalb können sie schnell anschwellen, wenn im Einzugsgebiet in kurzer Zeit viel Regen fällt. Vor allem auch jetzt, wo die Böden durchnässt sind. Der Krisenstab ist in Bereitschaft. Audio Sitter und Thur können schnell stark anschwellen (Archivbild) 01:25 min, aus Regionaljournal Ostschweiz vom 14.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:25 Minuten.

13:06 «Not macht erfinderisch» Das Quartier Ried zwischen Giswil und Sachseln im Kanton Obwalden steht unter Wasser. Das beste Verkehrsmittel ist hier nicht mehr das Auto, sondern das Gummiboot. 00:28 Video Mit dem Gummiboot durch das Quartier Aus News-Clip vom 15.07.2021. abspielen

12:44 Kanton Zürich warnt vor «Wasser von unten» Am Zürichsee und neu auch am Greifensee herrscht seit heute die Gefahrenstufe 4 (gross). Das bedeutet, dass Uferpartien überflutet werden können und das Wasser auch in Häuser eindringt. Dabei warnt der Kanton insbesondere vor «Wasser von unten». In Häuser am See könne auch von unten Wasser eindringen, teilte die Baudirektion heute Vormittag mit. Grundwasser oder Wasser der Kanalisation kann mittlerweile also in Keller oder Waschküchen hochgedrückt werden.

12:15 Reussdamm in Hünenberg (ZG) wird verstärkt In der Gemeinde Hünenberg wurden heute Morgen Massnahmen zur Stabilisierung des Reussdamms eingeleitet, wie der Kanton Zug mitteilt. Der Damm sei stark gesättigt und habe zudem eine Schadstelle. Der Chef des kantonalen Führungsstabs Urs Marti sagt: «Um einen Dammbruch verhindern zu können, soll der Damm mittels Baumaterial und Schüttungen an besagter Stelle verstärkt werden. Gleichzeitig erhöhen wir den Damm in einem Teilabschnitt mit Sandsäcken, um zu verhindern, dass Wasser übertritt.» Mit diesen Dammverstärkungen soll das umliegende Gebiet geschützt werden. Ein Durchbruch könnte in der Reussebene gemäss Kanton beträchtlichen Schaden anrichten. Legende: Die Reuss führt Hochwasser. Aufgenommen im Bereich des Reussdamms am 14. Juli. Keystone