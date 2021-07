Der Ticker startet um 8:00 Uhr

9:51 Polizei Luzern: Betreiben Sie keinen «Katastrophentourismus» Die Luzerner Polizei warnt erneut vor der Hochwassergefahr. Die Pegel der Gewässer seien weiter am Ansteigen. Kritisch sei die Situation rund um den Vierwaldstättersee und an der Reuss. Weiter warnt sie die Bevölkerung vor «Katastrophentourismus». Man solle sich für Bilder nicht in Schadengebiete begeben und sich so unnötiger Gefahr auszusetzen. Ausserdem bittet sie eindringlich, sich von Gewässern – besonders den Fliessgewässern – fernzuhalten. Der Aufenthalt im Bereich von Flüssen und Bächen sei äusserst gefährlich. Zusätzlich fordert die Luzern Polizei die Bevölkerung auf, sich bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen zu begeben und mit Fahrzeugen nicht durch überflutete Strassen zu fahren. Legende: Die Reuss in Luzern ist randvoll. SRF-Augenzeuge Roman Beer

9:16 Vierwaldstättersee: Pegel weniger schnell angestiegen, noch keine Entwarnung In der Stadt Luzern ist der Pegel des Vierwaldstättersees heute Morgen über die Hochwasser-Grenze der höchsten Stufe 5 (434.75 Meter) geschwappt. Trotzdem verlief die vergangene Nacht «relativ ruhig», sagte der Feuerwehrkommandant auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Insgesamt seien bei der Feuerwehr 6 Notfälle eingegangen, so Theo Honermann. Der Pegel sei weniger schnell angestiegen als befürchtet. Dies sei eine positive Meldung. «Von Entwarnung aber sprechen wir hier noch nicht», betonte der Feuerwehrkommandant. Der Seepegel wird in regelmässigen Abständen rund um die Uhr gemessen. Am heute Morgen betrug er 434.77 Meter. Für die Stadt Luzern ist laut Honermann aber die Marke von 434.9 Meter von grosser Bedeutung. Würde der Seepegel also noch um 13 Zentimeter ansteigen, hätte dies zur Folge, dass die Fussgängerbrücken gesperrt werden müssten und dass der Schwanenplatz überschwemmt würde, sagte er. Ob dies eintreffen, oder ob diese Grenze knapp nicht erreicht wird, sei schwer vorherzusagen.

8:48 Bielersee überschreitet Hochwassergrenze Der Bielersee hat am Donnerstagmorgen die Hochwassergrenze überschritten. In Nidau drang das Wasser in mehrere Bereiche der Anlagestelle und des Strandes ein. Um 7:50 Uhr lag der Pegel des Bielersees bei 430.37 Metern, zwei Zentimeter über dem Hochwasserstand, wie der Webseite Naturgefahren des Kantons Bern entnommen werden konnte. Es wird erwartet, dass der See am Samstag seinen Höchststand erreicht. Dieser lag im Jahr 2007 bei 430.88 Meter und im Jahr 2005 430.69 Meter. Der Pegel des Bielersees hängt nicht nur von den Niederschlägen ab, sondern auch von der Wassermenge, die von der Aare über den Hagneck-Kanal zufliesst und vor allem von der Wassermenge, die beim Stauwehr in Port in Richtung Solothurn abgelassen werden kann.

8:32 Viel Niederschlag seit gestern Abend In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag regnete es wieder verbreitet. Lokal sind bis zu 30 Millimeter und mehr Regen gefallen. In Riedholz im Kanton Solothurn gab es innerhalb von sechs Stunden über 41 Millimeter Niederschlag. Und es wird noch weiter regnen. Nach den neusten Modellen von SRF Meteo aber wahrscheinlich etwas weniger intensiv als noch gestern erwartet. 00:16 Video In der Nacht regnete es in Riedholz am meisten Aus News-Clip vom 15.07.2021. abspielen

8:11 Zürichsee erreicht Gefahrenstufe 4 Der Pegel des Zürichsees stieg am frühen Donnerstagmorgen auf 406.6 Meter über Meer und erreichte damit Gefahrenstufe 4. Einzelne Uferabschnitte könnten überflutet wurden. Nach den erneuten Niederschlägen erreichte der Pegel des Zürichsees gemäss den Daten des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft (Awel) am Donnerstagmorgen vor 6 Uhr die nächste Gefahrenstufe. Gemäss dem Lagebericht der Hochwasserfachstelle vom Mittwochabend könne das Wasser vereinzelt auch in Häuser eindringen, die direkt am See liegen. Weniger prekär ist die Situation an den anderen beiden grossen Zürcher Seen: Für den Greifensee gilt weiterhin Gefahrenstufe 3, für den Pfäffikersee Gefahrenstufe 2. Die Flüsse im Kanton führen allgemein viel Wasser. Der Wasserstand der Limmat wird aufgrund des hohen Zürichsee-Pegels in den kommenden Tagen hoch bleiben.

7:53 Alle Pegelstände live Die starken Regenfälle haben die Hochwassersituation rund um die Schweizer Seen und Flüssen verschärft. Die aktuellen Pegelstände von Vierwaldstättersee, Aare, Thunersee und Reuss finden Sie hier.

7:39 SBB meldet zahlreiche Einschränkungen im Bahnverkehr Das Unwetter und seine Folgen führen zu zahlreichen Einschränkungen im Bahnverkehr der SBB. Wegen Hochwasser kommt es zwischen Luzern und Meiringen (BE) zu Verspätungen und Zugausfällen. Zwischen Hergiswil (NW) und Giswil (OW) verkehrt ein Bahnersatzbus. Zwischen Luzern und Engelberg (OW) ist der Bahnverkehr ebenfalls nur eingeschränkt möglich. Wie lange auf dieser Strecke mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen ist, ist noch unbestimmt. Auf der Strecke zwischen Belp (BE) und Thun (BE) herrscht Erdrutschgefahr. Hier verkehren aktuell Bahnersatzbusse zwischen Burgistein (BE) und Uetendorf (BE). Wegen Unwetterschäden fallen noch bis Samstag sämtliche Züge von Zürich auf den Uetliberg (ZH) aus.

6:18 Regen womöglich weniger stark als vorhergesagt Viele Gewässer in der Schweiz führen aktuell bereits Hochwasser. Bis am Freitag rechnet SRF Meteo auf der Alpennordseite und am Alpennordhang zudem mit weiteren 30 bis 90 mm Regen. Trotz der angespannten Lage zeichnen sich aber auch Lichtblicke ab: So werde die Niederschlagsmenge nach den neusten Modellen heute etwas weniger intensiv ausfallen, als noch gestern erwartet worden ist, schreibt SRF Meteo auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Dennoch ist bis zum Wochenende und sogar darüber hinaus mit Überschwemmungen, Erdrutschen und Murgängen zu rechnen, schreibt SRF Meteo weiter.

5:29 Die Einsatzkräfte in den Hochwassergebieten hatten vergleichsweise weniger zu tun Trotz Regen und steigender Pegel hatten die Einsatzkräfte in den Regionen mit grosser Hochwassergefahr in den letzten Stunden nicht viel zu tun. Biel, Thun, Bern und Luzern meldeten auf Nachfrage keine bis nur wenige Einsätze. Dennoch herrscht an mehreren Orten weiterhin die höchste Gefahrenstufe 5, wie die Gefahrenkarte des Bundes zeigt. Namentlich am Vierwaldstättersee, am Thunersee und am Bielersee. Den Höchststand werden die Seen aber erst am Samstag erreichen, wie das Bundesamt für Umwelt mitteilt. Bei der Regulierung müssten Behörden nicht nur die Seestände im Auge behalten, erklärt Bernhard Schudel, Leiter der bernischen Gewässerregulierung. Es gelte auch immer einen Blick auf Gebiete flussabwärts zu werfen: «Ein wichtiger Fokus von uns ist, wie sich die Emme verhält. Wenn der Fluss Hochwasser bringt wie in den vergangenen Tagen, dann müssen wir den Abfluss aus dem Bielersee bisschen drosseln, damit die Emme mehr Volumen zur Verfügung hat.» Die Behörden schliessen für den Vierwaldstättersee und den Bielersee nicht aus, dass es zu einem Hochwasser wie 2005 kommt. Neben dem Hochwasser an den Seen und Flüssen besteht auch weiter die Gefahr von Erdrutschen, weil die Böden mit Wasser vollgesogen sind. Audio Die Einsatzkräfte in den Regionen mit grosser Hochwassergefahr hatten in den letzten Stunden nicht viel zu tun. 01:33 min, aus SRF 4 News aktuell vom 15.07.2021. abspielen. Laufzeit 01:33 Minuten.

3:49 Aufräumarbeiten in Zürich dauern wohl bis im Herbst Wegen den Unwettern im Grossraum Zürich dürften sich die Aufräumarbeiten bis weit in den Herbst hineinziehen. Diese Bilanz zu den Sturmschäden vom Dienstag zog Axel Fischer. Er ist der Leiter der Park- und Grünanlagen von Grün Stadt Zürich. Die Schäden seien teilweise immens, sagte Fischer der «Neuen Zürcher Zeitung» in einem Interview. Der Sturm habe einen sichtbaren Verlust von Grünvolumen in der Stadt Zürich verursacht. In einigen Grünanlagen wie der Letzibadi oder dem Bachwiesenpark in Altstetten habe der Sturm den Baumbestand um mehr als die Hälfte reduziert. Genaue Angaben über die Anzahl der betroffenen Bäume oder die finanzielle Auswirkung konnte der Vertreter der Stadtbehörden noch nicht machen. Möglichst alle umgestürzten Bäume sollen den Angaben zufolge ersetzt werden. In den Stadtteilen Altstetten, Albisrieden und im Bereich um den Friedhof Sihlfeld, wie auch in Affoltern, Seebach, Oerlikon und Schwamendingen seien die grössten Schäden zu verzeichnen, sagte Fischer weiter. Dort wurden auch Wohngebäude und parkierte Fahrzeuge von umgestürzten Bäumen beschädigt. Für die Aufräumarbeiten stehen laut Fischer seit Dienstag über zweihundert Mitarbeitende von Grün Stadt Zürich im Einsatz. Unterstützt werden diese von externen Firmen sowie von Angestellten von Entsorgung und Recycling, vom Tiefbauamt, von Schutz und Rettung und weiteren Dienstabteilungen. Priorität hat demnach die Räumung der Hauptverkehrsachsen. Das Aufräumen wird laut Fischer Wochen in Anspruch nehmen.

0:41 «Kritischer Bereich möglich, aber vermutlich keine Situation wie 2005.» David Volken ist Hydrologe des Bundesamts für Umwelt (Bafu) und hat im Gespräch mit «10 vor 10» eingeschätzt, ob Überschwemmungen und grössere Schäden überhaupt noch abgewendet werden können. Volken sagt: «Unsere Prognosen zeigen, dass wir in den kritischen Bereich kommen könnten. Den Wasserhochstand von 2005 werden wir aber vermutlich nicht erreichen.» Das Bundesamt für Umwelt erwarte in den betroffenen Gebieten zwischen 60 und 80 Millimeter Regen. «Der Pegel wird also sicher noch steigen», sagte der Hydrologe weiter. Die Hochwasser im Jahr 2005 verursachte schweizweit rund drei Milliarden Franken Schäden und wurden als Jahrhunderthochwasser eingestuft. 00:26 Video Kritischer Bereich möglich, aber vermutlich kein 2005 Aus 10 vor 10 vom 14.07.2021. abspielen

22:48 Überschwemmungsgefahr auch in der Zentralschweiz Die höchste Gefahrenstufe 5 gilt derzeit auch für den Vierwaldstättersee. Somit steht auch die Zentralschweiz vor einer exponierten Hochwassersituation. Die erwarteten neuen Niederschläge machen den Menschen Sorgen. Die Stadt Luzern schliesst nicht mehr aus, dass sich ein Jahrhundert-Hochwasser wie 2005 wiederholen könnte. Zurzeit fehlen nur noch knapp 50 Zentimeter bis zum Rekordpegelstand. 02:49 Video Überschwemmungsgefahr auch in der Zentralschweiz Aus 10 vor 10 vom 14.07.2021. abspielen

22:34 Vorbereitungen auf das Hochwasser an der Aare Das Wasser steht den Menschen in vielen Regionen der Schweiz buchstäblich fast bis zum Hals. Etwa an der Aare. Zwischen Thun und Biel ist der Pegel so hoch angestiegen, dass im Berner Matte-Quartier Erinnerungen an die Überflutungen im August 2005 wach werden. Reporterinnen und Reporter von SRF waren in der Nacht unterwegs und zeigen, wie sich die Menschen entlang der Aare und andernorts auf die Fluten vorbereiten. 05:15 Video Vorbereitungen auf die Flut entlang der Aare Aus 10 vor 10 vom 14.07.2021. abspielen

20:31 Luzern bereitet sich auf steigende Pegel vor Der Pegel der Reuss steht in der Luzerner Altstadt bereits gefährlich hoch. Teile der Gehwege wurden gesperrt und an vielen Orten am Flussufer Schutzdämme und Wassersperren errichtet. SRF-Korrespondent Raphael Prinz ist in Gummistiefeln vor Ort: «Die Lage in der Stadt Luzern ist angespannt. Der Pegel des Vierwaldstättersees und der Reuss steigt auch in den Abendstunden weiter an, ungefähr ein Zentimeter pro Stunde. An verschiedenen Orten ist die Reuss bereits über die Ufer getreten.» Wie sich die Hochwasser-Situation weiter entwickeln wird, hängt stark von den Niederschlägen ab. Für morgen und übermorgen sind erneut grosse Regenmengen angesagt. Entsprechend sei zu erwarten, dass der Wasserstand in Reuss und Vierwaldstättersee weiter steigen wird, so Prinz. «Momentan liegt der Pegel hier noch rund 40 bis 50 Zentimeter unter jenem des Jahrhundert-Hochwassers im Jahr 2005. Und man ist heute wahrscheinlich besser auf die Wassermassen vorbereitet, als man es vor 16 Jahren war. Dies insbesondere, weil man jetzt ein paar Tage Vorlaufzeit hatte und viel Geld in weitere Massnahmen investiert hat.» 02:05 Video SRF-Korrespondent Raphael Prinz: «Die Lage ist sehr angespannt» Aus Tagesschau vom 14.07.2021. abspielen

19:58 Anhaltende Gefahr in Zürich, Aufräumarbeiten bald abgeschlossen Die Pegel der Zürcher Gewässer lagen am Mittwochmorgen alle noch knapp unter der Hochwassermarke. Der Kanton rechnet damit, dass es entlang der Flüsse zu lokalen Überflutungen kommen kann. Der Wasserstand des Zürichsees hat die Gefahrenstufe 4 (gross) erreicht. Exponierte Uferpartien können überflutet werden und vereinzelt kann auch in Häusern direkt am See Wasser eindringen. Damit steigt auch der Pegel der Limmat auf Gefahrenstufe 3. Bootfahren und Schwimmen sind, wie in der Sihl, von der Kantonspolizei verboten worden. Bei den SBB war am Mittwochmorgen noch die Bahnlinie ins Zürcher Furttal zwischen Zürich-Seebach und Regensdorf-Watt unterbrochen. Sie sollte am Montag wieder den Betrieb aufnehmen. Derweil sind die Einsatzkräfte auf den Strassen mit letzten Aufräumarbeiten nach dem Unwetter von Dienstagnacht beschäftigt. 01:54 Video Zürich räumt auf Aus Tagesschau vom 14.07.2021. abspielen

19:27 Bundesrat dankt den Einsatzkräften Wirtschaftsminister Guy Parmelin hat sich auf Twitter an die Einwohnerinnen und Einwohner gewandt. «Die Unwetter, die unser Land verwüsten, sind besorgniserregend. Die Hochwassergefahr nimmt zu. Vielen Dank an alle, die für die Sicherheit der Bevölkerung sorgen. Lasst uns vereint bleiben und vor allem vorsichtig sein», schreibt der Bundesrat.

19:14 Kanton Zug gibt Entwarnung für den Reussdamm Der über 100 Jahre alte Reussdamm bei Hünenberg (ZG) scheint doch stabiler zu sein, als gedacht. Am Morgen hatte der Führungsstab des Kantons Zug noch befürchtet, dass der Damm brechen könnte und die Anwohnerinnen und Anwohner in der Reussebene evakuiert werden müssen. Nun gab der Führungsstab nach einer geologischen Untersuchung Entwarnung. Der Damm sollte den prognostizierten Wassermassen standhalten. Dennoch werde er rund um die Uhr überwacht. Sollte sich zeigen, dass die Wassermassen zu einem Problem werden könnten, werde der Dammfuss stabilisiert. 00:44 Video Kantonsingenieur Urs Lehmann: «Reussdamm könnte wegen Durchnässung brechen» Aus Tagesschau am Vorabend vom 14.07.2021. abspielen

18:46 Vierwaldstättersee flutet auch Teile Nidwaldens Trotz leichter Wetterberuhigung gilt für die Region um den Vierwaldstättersee weiterhin die höchste Hochwasser-Gefahrenstufe. Der See ist auch in Nidwalden vielerorts über die Ufer getreten. In Stansstad (NW) flutete das viele Wasser gar den Dorfplatz. Die Situation bei der Engelbergeraa hat sich laut Kantonspolizei Nidwalden leicht entspannt. In Buochs mussten Erholungszonen wie das Aawasseregg oder der Seeweg aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. In Wolfenschiessen sind die Räumungsarbeiten nach dem Unwetter vom vergangenen Wochenende nach wie vor im Gang. Die Kantonsstrasse zwischen Stans und Engelberg ist in diesem Bereich weiterhin nur im Wechselverkehr einspurig befahrbar. Die Zentralbahn verkehrt auf diesem Abschnitt ebenso mit Ersatzbussen wie zwischen Hergiswil und Giswil. In Emmetten ist der Strassenabschnitt beim Dürrensee aufgrund des hohen Wasserstandes gesperrt.

18:30 Überflutete Campingplätze werden geräumt Auch mehrere Campingplätze in der ganzen Schweiz wurden von den Wassermassen überrascht. Nebst Campings in Tenero (TI) wurde auch der Campingplatz Reussbrücke in Ottenbach (ZH) von der Reuss überflutet. Die Feuerwehr versuchte zusammen mit dem Zivilschutz, das Wasser abzupumpen. Der Campingplatz Aaregg am Brienzersee (BE) wurde heute geräumt. Rund 50 Familien mussten ihre Sachen packen, da zu viel Wasser aus dem See auf das Gelände geflossen war. Ihre Fahrzeuge mussten mit dem Traktor aus dem nassen Boden gezogen werden – es war laut Camping-Betreiber der letzte Zeitpunkt, um die Fahrzeuge noch vom Gelände holen zu können. Legende: Madhu und Joe bringen das Hab und Gut rund um ihren Wohnwagen in Sicherheit. Der Campingplatz Reussbrücke in Ottenbach wurde komplett überflutet. Keystone